Lịch nhập học của tân sinh viên hơn 30 đại học ở TP HCM

Nhiều trường đại học cho tân sinh viên nhập học từ hôm nay, ngay sau khi công bố điểm chuẩn, kéo dài đến đầu tháng 9.

Đến sáng 23/8, hầu hết trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Những em trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất đến 17h ngày 30/8. Thí sinh không thực hiện bước này xem như từ chối theo học.

Ngoài ra, các đại học yêu cầu thí sinh thực hiện thêm bước này trên hệ thống riêng của trường. Tân sinh viên cần chuẩn bị các loại giấy tờ, khoản học phí theo thông báo nhập học để hoàn tất thủ tục.

Hầu hết trường ở phía Nam cho sinh viên nhập học ngay từ hôm nay, kéo dài đến hết tháng 8 như Đại học Văn Lang, Hoa Sen, Văn Hiến. Một số ít tổ chức nhập học sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như Đại học Ngân hàng TP HCM, Tài chính - Marketing, Y Dược TP HCM.

Lịch nhập học với tân sinh viên các trường đại học phía Nam năm 2025 như sau:

TT Trường Thời gian nhập học 1 Đại học Văn Lang 23-31/8 2 Đại học Hoa Sen 3 Đại học Nguyễn Tất Thành từ 23/8 trở đi 4 Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) 5 Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) 23-30/8 6 Đại học Hồng Bàng (HIU) 7 Đại học Văn Hiến 8 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) 9 Đại học Hùng Vương TP HCM 10 Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) 11 Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP HCM) 12 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) 23-26/8 13 Đại học Gia Định 14 Đại học Công thương TP HCM (HUIT) 23/8-5/9 15 Đại học Nông lâm TP HCM 23/8-5/9 (trừ ngày 1, 2/9) 16 Đại học Tôn Đức Thắng 23-30/8 17 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) 23-28/8 (trực tuyến) 18 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) 23-30/8 19 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) 27/8 20 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) 23-30/8 (trực tuyến) 25-26/8 (trực tiếp) 21 Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) 25-29/8 22 Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) 25-30/8 (trực tuyến) 23 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) 26/8 (sinh viên chương trình quốc tế) 27-29/8 (sinh viên chương trình chuẩn) 24 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) 26-30/8 25 Đại học Sư phạm TP HCM dự kiến 25/8 (trực tuyến) 3-4/9 (trực tiếp) 26 Đại học Sài Gòn 26-29/8 27 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 25/8-5/9 (trực tuyến)

27/8-6/9 (trực tiếp, trừ ngày lễ) 28 Đại học Giao thông Vận tải TP HCM 25/8-5/9 (trực tiếp, trừ các ngày lễ) 29 Đại học Ngân hàng TP HCM 3-4/9 30 Đại học Y Dược TP HCM 3-6/9 31 Đại học Tài chính - Marketing 4-7/9 32 Đại học Luật TP HCM 4-6/9

Năm nay, trong 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, gần 850.000 em đăng ký xét tuyển đại học, với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 4-5.

Sau khi công bố điểm chuẩn, tổ chức nhập học, từ 1/9 đến tháng 12, các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn