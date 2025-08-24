Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học ở Hà Nội

Nhiều đại học ở Hà Nội đón tân sinh viên nhập học trực tiếp từ hôm nay hoặc vài ngày tới, một số ít tổ chức vào đầu tháng 9.

Hết ngày 23/8, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh được coi như từ chối theo học.

Nhiều đại học yêu cầu tân sinh viên thực hiện thêm bước này tại trường, bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Hồ sơ nhập học cơ bản giống nhau, gồm một số loại giấy tờ, khoản học phí tạm đóng và nhiều loại phí khác.

Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học tại Hà Nội như sau:

TT Trường Ngày nhập học Hình thức 1 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 24/8 trực tiếp 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 24/8 trực tiếp 3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 27-28/8 hoặc trước 17h ngày 28/8 trực tiếp hoặc trực tuyến 4 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 26/8 trực tiếp 5 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 27/8 trực tiếp 6 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trước 17h ngày 27/8

hoặc 28-29/8 trực tuyến hoặc trực tiếp 7 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 28-29/8 trực tiếp 8 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 26/8 trực tiếp 9 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội 28/8 trực tiếp 10 Đại học Bách khoa Hà Nội 3-6/9 trực tiếp 11 Học viện Ngân hàng 27-29/8 trực tiếp 12 Đại học Y Hà Nội 26/8-3/9 trực tuyến 13 Đại học Kinh tế quốc dân 25-31/8 trực tuyến 14 Đại học Ngoại thương 26-30/8 hoặc 3-5/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 15 Đại học Thương mại Trước 17h ngày 3/9 trực tuyến 16 Đại học Sư phạm Hà Nội 27-28/8 trực tuyến 17 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trước 17h ngày 31/8 hoặc từ 8/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 18 Đại học Công nghiệp Hà Nội 23/8-5/9 trực tuyến 19 Đại học Mỏ - Địa chất 30/8-5/9

hoặc 6-7/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 20 Đại học Điện lực 26/8-7/9 trực tuyến 21 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7/9 trực tiếp 22 Đại học Giao thông vận tải 24-30/8 trực tuyến 23 Đại học Mỹ thuật công nghiệp 27-28/8 trực tiếp 24 Đại học Thuỷ lợi 24-26/8 hoặc 4-8/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 25 Học viện Phụ nữ Việt Nam 26-27/8 trực tiếp 26 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 12-13/9 trực tiếp 27 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 28/8 trực tiếp 28 Đại học Y tế công cộng 23/8-4/9

hoặc 5-7/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 29 Đại học Dược Hà Nội 3-5/9 trực tiếp 30 Đại học Lao động - Xã hội 28-29/8 trực tiếp 31 Học viện Chính sách và Phát triển 24-30/8 trực tuyến 32 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 23-27/8

hoặc 28-29/8 trực tuyến hoặc trực tiếp 33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24-30/8 trực tiếp 34 Đại học Hà Nội 6-7/9 trực tiếp 35 Đại học Mở Hà Nội 24-30/8 trực tuyến 36 Đại học Phenikaa 25-30/8 trực tiếp 37 Đại học Thăng Long 25/8-2/9

hoặc 3-5/9 trực tuyến hoặc trực tiếp 38 Đại học CMC 24-25/8 trực tiếp 39 Đại học Đại Nam Đến 31/8

hoặc 23-24/8 trực tuyến hoặc trực tiếp 40 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 25/8-12/9 trực tiếp và trực tuyến 41 Đại học Nguyễn Trãi 23-24/8

hoặc 25-29/8 trực tuyến hoặc trực tiếp

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục. Tổng cộng có 344 tổ hợp xét tuyển, số thí sinh đăng ký xét tuyển là gần 850.000 với tổng số nguyện vọng là 7,6 triệu - tức trung bình mỗi em là 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ khoảng 5.

Điểm chuẩn đại học năm nay từ 15 đến 30, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Dù chỉ có 9 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức tuyệt đối, có tới 6 ngành ở ba trường lấy điểm chuẩn 30/30.

Sau khi công bố điểm chuẩn và tổ chức nhập học, các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Duy Anh

Dương Tâm