Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học ở Hà Nội

Hết ngày 23/8, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh được coi như từ chối theo học.
Nhiều đại học yêu cầu tân sinh viên thực hiện thêm bước này tại trường, bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Hồ sơ nhập học cơ bản giống nhau, gồm một số loại giấy tờ, khoản học phí tạm đóng và nhiều loại phí khác.
Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học tại Hà Nội như sau:
|TT
|Trường
|Ngày nhập học
|Hình thức
|1
|Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
|24/8
|trực tiếp
|2
|Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
|24/8
|trực tiếp
|3
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
27-28/8
hoặc trước 17h ngày 28/8
|
trực tiếp
hoặc trực tuyến
|4
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
|26/8
|trực tiếp
|5
|Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
|27/8
|trực tiếp
|6
|Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trước 17h ngày 27/8
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|7
|Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
|28-29/8
|trực tiếp
|8
|Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|26/8
|trực tiếp
|9
|Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
|28/8
|trực tiếp
|10
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|3-6/9
|trực tiếp
|11
|Học viện Ngân hàng
|27-29/8
|trực tiếp
|12
|Đại học Y Hà Nội
|26/8-3/9
|trực tuyến
|13
|Đại học Kinh tế quốc dân
|25-31/8
|trực tuyến
|14
|Đại học Ngoại thương
|
26-30/8
hoặc 3-5/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|15
|Đại học Thương mại
|Trước 17h ngày 3/9
|trực tuyến
|16
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|27-28/8
|trực tuyến
|17
|Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
Trước 17h ngày 31/8
hoặc từ 8/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|18
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|23/8-5/9
|trực tuyến
|19
|Đại học Mỏ - Địa chất
|
30/8-5/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|20
|Đại học Điện lực
|26/8-7/9
|trực tuyến
|21
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|7/9
|trực tiếp
|22
|Đại học Giao thông vận tải
|24-30/8
|trực tuyến
|23
|Đại học Mỹ thuật công nghiệp
|27-28/8
|trực tiếp
|24
|Đại học Thuỷ lợi
|
24-26/8
hoặc 4-8/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|25
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|26-27/8
|trực tiếp
|26
|Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|12-13/9
|trực tiếp
|27
|Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
|28/8
|trực tiếp
|28
|Đại học Y tế công cộng
|
23/8-4/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|29
|Đại học Dược Hà Nội
|3-5/9
|trực tiếp
|30
|Đại học Lao động - Xã hội
|28-29/8
|trực tiếp
|31
|Học viện Chính sách và Phát triển
|24-30/8
|trực tuyến
|32
|Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
23-27/8
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|33
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|24-30/8
|trực tiếp
|34
|Đại học Hà Nội
|6-7/9
|trực tiếp
|35
|Đại học Mở Hà Nội
|24-30/8
|trực tuyến
|36
|Đại học Phenikaa
|25-30/8
|trực tiếp
|37
|Đại học Thăng Long
|
25/8-2/9
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|38
|Đại học CMC
|24-25/8
|trực tiếp
|39
|Đại học Đại Nam
|
Đến 31/8
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
|40
|Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
|25/8-12/9
|
trực tiếp và trực tuyến
|41
|Đại học Nguyễn Trãi
|
23-24/8
|
trực tuyến
hoặc trực tiếp
Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục. Tổng cộng có 344 tổ hợp xét tuyển, số thí sinh đăng ký xét tuyển là gần 850.000 với tổng số nguyện vọng là 7,6 triệu - tức trung bình mỗi em là 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ khoảng 5.
Điểm chuẩn đại học năm nay từ 15 đến 30, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Dù chỉ có 9 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức tuyệt đối, có tới 6 ngành ở ba trường lấy điểm chuẩn 30/30.
Sau khi công bố điểm chuẩn và tổ chức nhập học, các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.
Dương Tâm