Thêm 4 lần lọc ảo, nhiều trường hoãn công bố điểm chuẩn

Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo thêm 4 lần, kết thúc vào trưa 22/8 và các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/8 cho biết thông tin trên. Lý do được Bộ đưa ra là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn xét tuyển sớm.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng.

"Các trường bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh", Bộ nêu.

Bộ cũng yêu cầu các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Theo ghi nhận từ đại diện một số trường, hệ thống lọc ảo chung cả nước gặp trục trặc trong ngày đầu. Dù quá trình lọc ảo diễn ra từ 17/8 nhưng đến chiều 18/8, nhóm 65 trường phía Bắc mới nhận được kết quả lọc ảo lần đầu.

Hôm qua, một số trường cho biết "kết quả xử lý nguyện vọng vẫn rối tung, rất ảo". Chiều cùng ngày, nhiều trường nhất trí đề xuất Bộ lùi thời gian lọc ảo để đảm bảo kết quả cuối cùng chính xác nhất.

Thời gian kết thúc lọc ảo là 12h30 ngày 22/8. Các trường công bố điểm chuẩn trước 17h cùng ngày. Như vậy, nhiều trường có kế hoạch công bố điểm chuẩn hôm nay sẽ lùi thời gian công bố.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay với tổng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 2-3 lần. Lý do là năm nay không còn xét tuyển sớm, nhiều thí sinh khó đưa ra lựa chọn an toàn.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường có công thức quy đổi khác nhau. Vì vậy, điểm chuẩn giữa các trường là không tương đương.

Ví dụ, điểm trúng tuyển ngành Khoa học máy tính vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Dương Tâm - Lệ Nguyễn