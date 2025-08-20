Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Đại học Hùng Vương TP HCM lấy điểm chuẩn 15-20, là trường đầu tiên trong cả nước công bố điểm chuẩn sau 6 lần lọc ảo.

Theo thông báo của Đại học Hùng Vương TP HCM ngày 20/8, ngành Tâm lý học lấy điểm chuẩn cao nhất trường - 20/30 điểm, tăng 5 điểm so với năm ngoái.

Ngành Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 18 điểm, tăng 3 điểm. Những ngành còn lại có mức điểm trúng tuyển là 15.

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 của Đại học Hùng Vương TP HCM như sau:

Để chính thức trúng tuyển thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8. Đại học Hùng Vương TP HCM nhận hồ sơ nhập học trực tiếp từ ngày 21/8.

Năm nay, trường tuyển hơn 1.800 sinh viên bằng các phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Học bạ; Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và năng khiếu; Kết hợp điểm học và năng khiếu; Kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế.

Học phí năm 2025 của Đại học Hùng Vương TP HCM là 1,1 triệu đồng một tín chỉ, giữ nguyên trong 4 năm tới.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn