Đại học công bố điểm chuẩn từ hôm nay

Nhiều đại học công bố điểm chuẩn năm 2025 vào khoảng 17h chiều nay, ngay sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo nhiều trường, hệ thống lọc ảo gặp trục trặc trong ngày đầu, thông tin trả về các trường ở phía Bắc trong hai lần đầu tiên muộn nhưng sau đó ổn định. Việc công bố điểm chuẩn diễn ra như dự kiến, sau hai lần lọc ảo vào hôm nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết vào 17h30 sẽ tổng kết, bàn giao kết quả xét tuyển cho nhóm 65 trường đại học ở phía Bắc. Ngay sau đó, trường công bố điểm chuẩn.

Hàng loạt trường khác cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong hôm nay như Đại học Kinh tế - Luật, Công nghệ TP HCM (Hutech), Công thương TP HCM, Điện lực, Công nghệ giao thông vận tải, Học viện Phụ nữ Việt Nam...

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học được cập nhật trên VnExpress. Trang cũng hiển thị nhiều thông tin khác như học phí, tổ hợp xét tuyển.

Học phí hơn 130 đại học

Lịch công bố điểm chuẩn của một số trường như sau:

TT Trường Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/8 2 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM 20/8 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM 20/8 4 Đại học Công thương TP HCM 20/8 5 Đại học Điện lực 20/8 6 Đại học Mở Hà Nội 20/8 (muộn nhất sáng 21/8) 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/8 8 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 20/8 9 Đại học CMC (Hà Nội) 20/8 10 Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) 20/8 11 Đại học Văn Lang (TP HCM) 20/8 12 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 20/8 13 Đại học Giao thông vận tải 21/8 14 Đại học Công nghiệp TP HCM 21/8 15 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ( UEF) 21/8 16 Đại học Tài chính - Marketing 22/8

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận số thí sinh đăng ký nhiều hơn năm ngoái 2-2,5 lần.

Dù vậy, điểm chuẩn nhìn chung có thể giảm do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp hơn các năm trước.

Phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển đại học 2025

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường có công thức quy đổi khác nhau.

Điểm trúng tuyển ngành Logistics vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Dương Tâm