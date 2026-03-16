'One Battle After Another' của Leonardo Dicaprio - phim hay nhất Oscar 2026

MỹSau gần bốn tiếng ngồi dưới khán phòng nhà hát Dolby theo dõi lễ trao giải, tài tử Leonardo Dicaprio có cơ hội lên sân khấu cùng êkíp nhận tượng vàng Oscar 98 ở hạng mục quan trọng nhất.

Ở lễ trao giải Oscar lần 98 tối 15/3 (giờ Los Angeles, tức sáng 16/3 giờ Hà Nội), One Battle After Another thuyết phục giới chuyên môn khi giành sáu tượng vàng. Trong đó, sau nhiều năm nhận đề cử nhưng không chiến thắng, lần đầu tiên đạo diễn Paul Thomas Anderson cùng lúc được vinh danh hai giải lớn - Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Êkíp 'One Battle After Another' phát biểu nhận giải Oscar 2026 cho Phim xuất sắc Nhà sản xuất phim "One Battle After Another" Sarah Murphy và đạo diễn Paul Thomas Anderson phát biểu nhận giải Oscar 2026 cho Phim xuất sắc. Video: ABC

Trong bài phát biểu nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Anderson cho biết ông viết bộ phim như một lời xin lỗi gửi tới các con vì những hỗn độn mà thế hệ ông để lại cho thế giới và thế hệ kế thừa. Ông hy vọng những người trẻ sẽ góp phần khôi phục sự tử tế trong xã hội.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson cùng dàn diễn viên, êkíp trên sân khấu nhận giải Phim xuất sắc. Ảnh: Los Angeles Times

Với One Battle After Another, Sean Penn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai đại tá Lockjaw trong dự án, vượt qua bạn diễn Benicio del Toro để có tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Penn không có mặt tại buổi lễ. Theo Variety, việc ông vắng mặt không bất ngờ bởi tài tử vốn không thường xuất hiện ở nhiều lễ trao giải tiền Oscar như BAFTA, Actor Awards, dù đều giành chiến thắng.

Tác phẩm của Anderson nhận được ủng hộ ổn định từ giới phê bình suốt mùa giải, với các chiến thắng tại Critics' Choice Awards, Quả Cầu Vàng, BAFTA 2026, giải của các nghiệp đoàn nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch. Giới phê bình nhận định tác phẩm có kịch bản chặt chẽ, cách kể chuyện và phong cách dàn dựng phù hợp với thị hiếu của các thành viên Viện Hàn lâm.

Với cấu trúc ba hồi, dự án dõi theo quá trình nhân vật chính tìm lại bản ngã, đối diện mất mát quá khứ trong bối cảnh con gái ruột bị bắt cóc. Dù nội dung đề cập nhiều vấn đề như xu hướng chuyên quyền, tham nhũng và nhập cư, cách triển khai giúp mạch phim tương đối dễ theo dõi.

Theo sát phía sau là Sinners với bốn giải, gồm Kịch bản gốc xuất sắc (cho Ryan Coogler) và Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Michael B. Jordan. Tài tử được vinh danh cho vai diễn anh em sinh đôi điều hành một quán nhạc blues ở vùng đồng bằng Mississippi. Ở bài phát biểu, Jordan nhắc đến các nghệ sĩ da màu từng đoạt Oscar, cho rằng tượng vàng của anh là thành quả từ những người đi trước. Tài tử trở thành người da màu thứ sáu chiến thắng ở hạng mục này.

Michael B. Jordan trên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc. Ảnh: A.M.P.A.S

Chiến thắng ở giải Quay phim xuất sắc của Sinners đánh dấu mốc lịch sử khi Autumn Durald Arkapaw trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải này. Đạo diễn Ryan Coogler giành Oscar Kịch bản gốc xuất sắc, là người da màu thứ hai chiến thắng ở hạng mục tương tự, sau Jordan Peele với Get Out. Trên sân khấu, Coogler yêu cầu dàn diễn viên đứng lên và nói họ đều là người chiến thắng trong mắt ông, đồng thời xin lỗi các con vì phải xa gia đình trong quá trình làm phim.

Giới chuyên môn nhận định cuộc đua Oscar năm nay chủ yếu xoay quanh hai ứng viên là One Battle After Another và Sinners. Cả hai bộ phim do Warner Bros. phát hành, khép lại một năm thành công của hãng với nhiều tác phẩm ăn khách như Superman, A Minecraft Movie và Weapons.

Tuy nhiên, những chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động của hãng và ngành công nghiệp Hollywood. Warner Bros. Discovery hiện có thỏa thuận bán lại cho Paramount Skydance với giá gần 111 tỷ USD. Nếu thương vụ được cơ quan quản lý chấp thuận, dự kiến dẫn đến hàng nghìn nhân sự bị cắt giảm và có thể thúc đẩy làn sóng sáp nhập mới.

Bộ phim KPop Demon Hunters của Netflix - được xem nhiều nhất trong lịch sử nền tảng này - giành hai giải Oscar cho Phim hoạt hình và Ca khúc gốc xuất sắc. Bài hát Golden trở thành ca khúc K-pop đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Trong bài phát biểu, đạo diễn Maggie Kang nói dành chiến thắng cho Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn trên toàn cầu.

Màn trình diễn "Golden" tại Oscar 2026 Từ trái qua: Rei Ami trái, EJAE và Audrey Nuna trình diễn ca khúc "Golden" tại lễ trao giải năm nay. Cả ba là ca sĩ lồng giọng hát cho nhóm Huntrix (HUNTR/X). Video: ABC

Ở hạng mục diễn xuất nữ, Jessie Buckley giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vai diễn trong Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao, là người Ireland đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này. Amy Madigan giành Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai phản diện trong bộ phim kinh dị Weapons, vượt qua Teyana Taylor và Wunmi Mosaku.

Tác phẩm thuộc thể loại gia đình Sentimental Value của đạo diễn Joachim Trier được trao giải Phim quốc tế hay nhất, đánh dấu lần đầu tiên Na Uy chiến thắng ở hạng mục. Trong bài phát biểu, Trier nói ông chỉ là "một người mê điện ảnh đến từ Na Uy" và nhắc lại lời của nhà văn James Baldwin rằng mọi người đều phải có trách nhiệm với trẻ em.

Bản chuyển thể Frankenstein của Guillermo del Toro trên Netflix giành ba giải gồm Thiết kế sản xuất, Thiết kế trang phục, Hóa trang và làm tóc xuất sắc. Trong khi đó, Avatar: Fire and Ash thắng Kỹ xảo xuất sắc, F1 giành giải Âm thanh xuất sắc. Hạng mục Phim ngắn người đóng chứng kiến trường hợp hiếm hoi hai bộ phim cùng được xướng tên, là The Singer (2025) và Two People Exchanging Saliva (2024).

Ở lần dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp, Conan O'Brien mở màn buổi lễ bằng một đoạn video, trong đó ông hóa thân thành nhân vật của Amy Madigan trong Weapons. MC nói đùa ông có thể là người dẫn chương trình "bằng xương bằng thịt" cuối cùng của Oscar, giữa lúc công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Trong phần độc thoại, ông nhắc đến bối cảnh thế giới có nhiều biến động và cho rằng việc tôn vinh những bộ phim đến từ nhiều quốc gia trong đêm trao giải vì thế trở nên ý nghĩa.

"31 quốc gia trên sáu châu lục được đại diện trong buổi lễ tối nay. Mỗi bộ phim chúng ta tôn vinh là kết quả của hàng nghìn con người nói những ngôn ngữ khác nhau, cùng làm việc chăm chỉ để tạo nên cái đẹp. Tối nay chúng ta không chỉ tôn vinh điện ảnh mà còn tôn vinh tinh thần nghệ thuật toàn cầu, sự hợp tác, kiên nhẫn, bền bỉ. Và điều hiếm hoi nhất lúc này là sự lạc quan. Hãy cùng ăn mừng, không phải vì chúng ta nghĩ mọi thứ đều ổn, mà vì chúng ta vẫn đang nỗ lực và hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn phía trước", MC cho biết.

Buổi lễ có phần tưởng niệm dành cho các nhân vật qua đời năm qua. Billy Crystal dẫn dắt phần tri ân đạo diễn Rob Reiner. Sau đó, Rachel McAdams tưởng nhớ Catherine O'Hara và Diane Keaton. Ca sĩ Barbra Streisand chia sẻ kỷ niệm Robert Redford, hát một đoạn ca khúc The Way We Were - nhạc phẩm gắn với bộ phim lãng mạn cùng tên năm 1973 mà hai người từng đóng chung.

Một số bộ phim được đề cử nhưng ra về tay trắng trong năm nay gồm Bugonia, Marty Supreme, Train Dreams, It Was Just an Accident và The Secret Agent. Năm ngoái, phim độc lập Anora của Sean Baker thống trị Oscar với giải Phim hay nhất cùng bốn giải thưởng khác.

Lễ trao giải năm nay diễn ra lúc ngành điện ảnh vật lộn để thu hút khán giả trẻ, những người ngày càng quan tâm đến trò chơi điện tử và YouTube hơn là phim chiếu rạp. Doanh thu phòng vé chưa phục hồi hoàn toàn so với thời kỳ trước đại dịch. Sự kiện tổ chức trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông căng thẳng. Sau cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về khả năng xảy ra tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào bang California, an ninh tại sự kiện được tăng cường với chó nghiệp vụ trên thảm đỏ, hệ thống giám sát AI và trực thăng tuần tra trên bầu trời.

