9h15 Paul Thomas Anderson nhận giải Đạo diễn xuất sắc

Sau khi giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Paul Thomas Anderson tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho One Battle After Another. Đây là chiến thắng Oscar hiếm hoi của ông sau nhiều năm với hàng loạt đề cử.

Trong bài phát biểu, Anderson nhắc đến người cộng sự sáng tạo quá cố Adam Sumner, như ông đã làm trong suốt mùa giải thưởng năm nay. Dù có phần xúc động và hơi hồi hộp, đạo diễn dành nhiều lời tri ân cho êkíp và chia sẻ niềm vui khi được làm việc cùng họ. Anderson nói đùa: "Ban tổ chức khiến một người phải làm việc rất vất vả mới giành được tượng vàng này".

Paul Thomas Anderson, 56 tuổi, là đạo diễn người Mỹ, tham gia làm phim khi còn nhỏ. Theo Esquire, chỉ sau hai ngày nhập học chương trình điện ảnh của Đại học New York, Anderson bỏ ngang để làm trợ lý sản xuất, đồng thời thực hiện phim ngắn Cigarettes & Coffee (1993).

Phim của Anderson thường mang yếu tố tâm lý kịch tính, nổi bật với các nhân vật tuyệt vọng, gia đình bất ổn, miêu tả sự cô lập thông qua hình ảnh táo bạo, cảnh quay dài không cắt. Tác phẩm đầu tay của ông - Hard Eight (1996) - chiếu ở hạng mục Un Certain Regard Liên hoan phim Cannes năm 1996. Sau đó, ông chỉ đạo Boogie Nights (1997) - giúp ông nhận đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Kịch bản xuất sắc - và Magnolia (1999). Anderson được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2002 cho phim Punch-Drunk Love. Tác phẩm gần nhất của Anderson là Licorice Pizza (2021), nhận ba đề cử Oscar, gồm hạng mục Phim hay nhất.