9h15
Paul Thomas Anderson nhận giải Đạo diễn xuất sắc
Sau khi giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Paul Thomas Anderson tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho One Battle After Another. Đây là chiến thắng Oscar hiếm hoi của ông sau nhiều năm với hàng loạt đề cử.
Trong bài phát biểu, Anderson nhắc đến người cộng sự sáng tạo quá cố Adam Sumner, như ông đã làm trong suốt mùa giải thưởng năm nay. Dù có phần xúc động và hơi hồi hộp, đạo diễn dành nhiều lời tri ân cho êkíp và chia sẻ niềm vui khi được làm việc cùng họ. Anderson nói đùa: "Ban tổ chức khiến một người phải làm việc rất vất vả mới giành được tượng vàng này".
Paul Thomas Anderson, 56 tuổi, là đạo diễn người Mỹ, tham gia làm phim khi còn nhỏ. Theo Esquire, chỉ sau hai ngày nhập học chương trình điện ảnh của Đại học New York, Anderson bỏ ngang để làm trợ lý sản xuất, đồng thời thực hiện phim ngắn Cigarettes & Coffee (1993).
Phim của Anderson thường mang yếu tố tâm lý kịch tính, nổi bật với các nhân vật tuyệt vọng, gia đình bất ổn, miêu tả sự cô lập thông qua hình ảnh táo bạo, cảnh quay dài không cắt. Tác phẩm đầu tay của ông - Hard Eight (1996) - chiếu ở hạng mục Un Certain Regard Liên hoan phim Cannes năm 1996. Sau đó, ông chỉ đạo Boogie Nights (1997) - giúp ông nhận đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Kịch bản xuất sắc - và Magnolia (1999). Anderson được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2002 cho phim Punch-Drunk Love. Tác phẩm gần nhất của Anderson là Licorice Pizza (2021), nhận ba đề cử Oscar, gồm hạng mục Phim hay nhất.
9h11
9h07
EJAE khóc khi nhận giải Ca khúc xuất sắc cho 'Golden'
KPop Demon Hunters tiếp tục được xướng tên ở một hạng mục khác, sau Phim hoạt hình xuất sắc. Các nhà làm phim EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo và Teddy Park cùng bước lên sân khấu nhận giải.
Trong phần phát biểu, ca sĩ EJAE nói khi còn nhỏ thường bị trêu vì quá yêu thích K-pop. Cô cho biết ca khúc chiến thắng là câu chuyện về sự kiên trì và thành công, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, vị hôn phu, các diễn viên và nhà sản xuất góp phần làm nên thành công của dự án.
Phần phát biểu diễn ra khá ngắn khi ban tổ chức nhanh chóng kết thúc thời lượng. Khi một trong các biên kịch vừa bắt đầu nói, micro bị tắt và đèn sân khấu giảm xuống, buộc êkíp phải dừng lại. Đây là lần đầu trong buổi lễ phần phát biểu bị cắt đột ngột theo cách này.
8h55
Văn hóa Hàn Quốc xuất hiện trên sân khấu Oscar
Nhiều nét văn hóa, nghệ thuật cùng trang phục truyền thống Hàn Quốc xuất hiện trên sân khấu Oscar năm nay qua tiết mục Golden, bài hát được đề cử Oscar 2026, ở phim hoạt hình KPop Demon Hunters. Tiết mục được xem như màn tôn vinh bộ phim hoạt hình vừa giành giải Phim hoạt hình xuất sắc trước đó.
Màn trình diễn của nhóm nhạc hư cấu Huntrix (HUNTR/X) - gồm EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami - mang phong cách K-pop với vũ đạo đồng bộ, dàn dựng sân khấu hiện đại và yếu tố giả tưởng lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Dưới khán phòng, nhiều nghệ sĩ cầm các cây lightstick - vật dụng quen thuộc tại các buổi biểu diễn K-pop, tạo nên không khí giống concert thu nhỏ tại lễ trao giải.
8h45
Người phụ nữ da màu đầu tiên nhận giải Quay phim xuất sắc
Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw của Sinners nhận tượng vàng Oscar từ tay minh tinh Demi Moore. Trong lịch sử giải thưởng, chưa từng có phụ nữ nào chiến thắng hạng mục này. Trước Arkapaw, chỉ có ba nhà quay phim nữ từng được đề cử gồm Rachel Morrison (Mudbound, 2018), Ari Wegner (The Power of the Dog, 2021) và Mandy Walker (Elvis, 2022).
Arkapaw 47 tuổi, mang dòng máu Philippines và Creole, là nữ quay phim đầu tiên sử dụng định dạng IMAX 65mm và Ultra Panavision, đánh dấu lần hợp tác thứ hai với đạo diễn Ryan Coogler sau Black Panther: Wakanda Forever. Khi được xướng tên, khán phòng dành cho cô một tràng pháo tay dài. Cô ấy cảm ơn đạo diễn Ryan Coogler, cho biết hy vọng thành công này mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà quay phim nữ và truyền cảm hứng cho những người trẻ muốn theo đuổi nghề.
8h45
'One Battle After Another' thắng giải thứ tư
Tác phẩm được gọi tên ở hạng mục Dựng phim xuất sắc, cho Andy Jurgensen. Trên sân khấu, anh cảm ơn các cộng sự trong nhóm biên tập, đạo diễn Paul Thomas Anderson, cùng gia đình và người bạn đời. Jurgensen cũng dành giải thưởng cho người dì của anh, người đã tham gia nhiều dự án trong ngành điện ảnh và là động lực truyền cảm hứng, giúp ông học hỏi nhiều điều về nghề.
8h35
'F1' thắng Âm thanh xuất sắc
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo và Juan Peralta lên sân khấu nhận giải. Bộ phim được đánh giá cao nhờ phần thiết kế âm thanh sống động ở đường đua xe, góp phần quan trọng tạo nên trải nghiệm chân thực.
Ở F1, đội ngũ sử dụng các camera gắn trực tiếp lên xe, cho khán giả cảm giác như đang theo dõi cuộc so tài từ buồng lái. Tiếng động cơ gầm rú cùng khung hình toàn cảnh ở các khúc cua với tốc độ khoảng 300 km/h tạo sự lôi cuốn. Phần lớn cảnh quay ghi hình tại sân thi đấu F1, có sự góp mặt của những vận động viên. Tài tử Brad Pitt và các diễn viên dành nhiều tháng huấn luyện. Phần âm nhạc do Hans Zimmer góp phần làm tăng tính hấp dẫn, nhất là trong những đoạn cao trào.
8h32
'Sinners' nhận tượng vàng Nhạc phim gốc xuất sắc
Giải Nhạc phim xuất sắc thuộc về Sinners. Nhà soạn nhạc Ludwig Göransson lên sân khấu nhận tượng vàng. Trong bài phát biểu ngắn, anh nói về sức mạnh của dòng nhạc blues và cho biết cây guitar của cha tặng anh lúc nhỏ đã truyền cảm hứng sáng tác, dẫn tới chiến thắng Oscar.
Đây là giải Oscar thứ ba của nhạc sĩ người Thụy Điển, sau khi lần đoạt giải năm 2019 với phim Black Panther và năm 2024 với Oppenheimer.
8h27
Rose Byrne trêu chọc Leonardo DiCaprio
Dàn diễn viên phim hài Bridesmaids gồm Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy và Ellie Kemper tái hợp trên sân khấu Oscar 2026. Họ cùng trao giải Nhạc phim xuất sắc, dịp kỷ niệm 15 năm tác phẩm ra mắt. Thành viên Wendi McLendon-Covey không tham gia do vướng lịch trình.
Trên sân khấu, Rose Byrne đọc một lời nhắn hài hước do ban tổ chức chuẩn bị sẵn: "Rose, làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Ánh mắt em cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi thế. Tôi đang định rời đi. Tôi thấy rất khó chịu. Trân trọng, Leonardo DiCaprio". Byrne sau đó nói đùa rằng tối nay DiCaprio đi cùng một người khác, ám chỉ bạn gái của tài tử - siêu mẫu Vittoria Ceretti, khiến khán phòng bật cười.
8h07
'Avatar 3' được vinh danh Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc
Bộ tứ Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon và Daniel Barrett được xướng tên ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc (Best Visual Effects).
Trong bài phát biểu, nghệ sĩ Richard Baneham cho biết chiến thắng này đại diện cho hơn 2.200 nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh tham gia thực hiện dự án.
Theo Variety, đạo diễn James Cameron đặt mục tiêu phát triển 3D như một ngôn ngữ thị giác thay vì hiệu ứng phục vụ cho tác phẩm. Bên cạnh bối cảnh sống động trên hành tinh Pandora, phần phim mới gây chú ý nhờ những cải tiến kỹ thuật, giúp hình ảnh lập thể - kỹ thuật trình chiếu mô phỏng chiều sâu và không gian ba chiều - trở nên tự nhiên.
Bên cạnh hiệu ứng kỹ xảo, đạo diễn cho rằng cốt lõi của quá trình sáng tạo nằm ở cách tiếp cận tác phẩm. Họ phải nắm rõ ý nghĩa của từng cảnh quay và lý do nó xuất hiện trong mạch truyện. Khi nghệ sĩ hiểu và làm chủ câu chuyện, trí tưởng tượng mới được khơi dậy, tạo chiều sâu cảm xúc.