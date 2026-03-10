Michael B. Jordan - 'ngựa ô' hạng mục nam chính Oscar

Tài tử Michael B. Jordan hiện là cái tên tiềm năng cho tượng vàng Nam chính xuất sắc Oscar 2026, nhờ vai diễn anh em sinh đôi trong phim "Sinners".

Sau khi các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ bỏ phiếu vòng cuối cho các hạng mục Oscar hôm 5/3, các chuyên trang điện ảnh nhận định Michael B. Jordan đang là ứng viên dẫn trước cho giải Nam chính xuất sắc, vượt qua Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio.

Theo bảng dự đoán của các chuyên gia và biên tập viên trang Gold Derby, tài tử hiện có 57% khả năng giành tượng vàng, còn tỷ lệ của Chalamet là 29%. Trước đó, Chalamet áp đảo bảng dự đoán khi đoạt nhiều giải tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Awards 2026. Tuy nhiên, sự thay đổi diễn ra ngay sau Actors Awards - được xem là chỉ dấu quan trọng cho Oscar - hôm 1/3, khi Jordan được xướng tên.

Michael B. Jordan nhận giải Actors Awards 2026 Bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc của Michael B. Jordan ở lễ trao giải Actors Awards 2026. Video: Netflix

Thời điểm Jordan chiến thắng được xem là yếu tố quyết định, bởi Actors Awards diễn ra trong giai đoạn bình chọn giải Oscar, qua đó tạo lợi thế lớn cho Jordan ở chặng cuối. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho Chalamet giảm sau khi anh vấp phải chỉ trích từ cộng đồng ballet và opera vì phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng lĩnh vực này.

Theo W Magazine, với tác phẩm mới nhất, Michael B. Jordan có một trong những vai diễn thách thức nhất sự nghiệp khi đồng thời vào vai hai anh em sinh đôi có tính cách đối lập. Trong vai anh cả Smoke, diễn viên cho thấy nét điềm tĩnh và thận trọng, đối lập Stack phóng khoáng, liều lĩnh và dễ sa vào cám dỗ. Lúc Stack trở thành ma cà rồng, diễn viên bộc lộ tâm lý phức tạp của Smoke trước quyết định kết liễu người anh.

Anh và đạo diễn Ryan Coogler có hơn một thập niên hợp tác ở nhiều bộ phim, lần đầu là Fruitvale Station (2013), sau đó thành công với ba phần Creed và Black Panther. Khi nghe giới thiệu về Sinners, Jordan bất ngờ khi Coogler tiết lộ tài tử phải đảm nhận hai vai.

Phần lớn sự khác biệt của hai nhân vật được Coogler viết sẵn trong kịch bản. Stack là người chú trọng ngoại hình, còn Smoke trầm lặng, đóng vai trò như người bảo vệ và chăm sóc gia đình. Tuy vậy, Jordan bổ sung những chi tiết nhỏ trong cách cư xử và thói quen để làm rõ tính cách. Trong hình dung của anh, Stack là người thường xuyên nhắc nhở và chăm chút ngoại hình cho em trai.

Trích đoạn trailer 'Sinners' - có tài tử Michael B. Jordan Trích đoạn trailer "Sinners". Video: Warner Bros. Vietnam

Jordan dành nhiều thời gian tìm hiểu về mối quan hệ giữa các cặp sinh đôi ngoài đời. Anh làm việc cùng các cố vấn, trò chuyện với nhiều anh chị em giống hệt nhau để biết rõ cách họ tương tác. Qua đó, diễn viên nhận ra họ đóng vai trò bổ sung cho nhau: người này giỏi ở lĩnh vực mà người kia không mạnh.

Jordan cho biết anh thử nhiều phương pháp chuẩn bị cho vai diễn, trong đó có các bài tập về năng lượng và tinh thần để hiểu những tổn thương thời thơ ấu tác động đến mỗi nhân vật. Trong đó, vai Smoke khiến Jordan trăn trở. Nhân vật đặt gia đình lên hàng đầu, sẵn sàng bảo vệ những người thân. Trên W Magazine, anh cho biết nhiều lần khóc trong quá trình ghi hình lẫn lúc xem bộ phim, bởi câu chuyện mang cho anh nhiều cảm xúc.

Trong cuộc trò chuyện với Deadline, Michael B. Jordan nói mối quan hệ với đạo diễn Ryan Coogler là một trong những yếu tố góp phần định hình con đường nghệ thuật. Trước Fruitvale Station, Jordan muốn tìm bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Khi đó, Coogler thuyết phục Jordan có thể trở thành ngôi sao điện ảnh và muốn cùng anh thực hiện bộ phim đầu tay. Lời nói ấy khiến Jordan quyết định đặt niềm tin vào nhà làm phim trẻ.

Theo Jordan, việc cộng tác nhiều năm giúp họ thấu hiểu tư duy của nhau, từ đó biết cách sáng tạo trên trường quay. Coogler định hình tầm nhìn cho câu chuyện, còn anh tập trung thể hiện nhân vật.

Diễn viên Michael B. Jordan. Ảnh: TFG Media

Michael B. Jordan, 39 tuổi, là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Mỹ. Năm 2001, anh diễn xuất chuyên nghiệp với phim Hardball, đóng cùng Keanu Reeves. Sau đó, Jordan gây chú ý qua vai Wallace trong The Wire, rồi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với Friday Night Lights (2009-2011), Parenthood (2010-2011).

Trên IndieWire, nghệ sĩ nói thời gian làm việc ở lĩnh vực truyền hình giúp anh nắm được nền tảng của nghề diễn. Lịch quay dày đặc, trong đó có ngày phải xử lý hơn 100 trang kịch bản, buộc diễn viên chuẩn bị kỹ. Thời điểm đó, vai chính điện ảnh dành cho nam diễn viên da màu còn hạn chế. Jordan chỉ có thể nhận những dự án mà anh thử vai thành công.

Hai nhà làm phim Peter Berg và Jason Katims - từng hợp tác Jordan trong Friday Night Lights và Parenthood - khuyên anh nghĩ đến việc tạo ra cơ hội thay vì chờ đợi lời mời từ êkíp. Anh dần quan tâm đến việc sản xuất, dành thời gian đọc sách, tìm các câu chuyện tiềm năng để phát triển thành phim.

Ngoài diễn xuất, anh điều hành công ty sản xuất Outlier Society. Năm 2020, Jordan được tạp chí People vinh danh "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Năm 2023, anh ra mắt với vị trí đạo diễn trong Creed III, đạt hơn 276 triệu USD toàn cầu.

Nghệ sĩ đang hoàn tất quá trình hậu kỳ cho dự án tiếp theo - bản làm lại của The Thomas Crown Affair (1999), dự kiến ra mắt năm sau. Trong đó, Jordan đạo diễn kiêm đóng chính.

Đứng trước cơ hội giành Oscar đầu tiên, anh cho rằng điều quan trọng hơn giải thưởng là sự ổn định về chất lượng trong mỗi tác phẩm. "Đây là phiên bản mới nhất của chúng tôi. Tôi đang thay đổi và sẵn sàng cho bước tiếp theo", anh nói với IndieWire.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, IndieWire)