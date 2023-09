Lê Tấn Hi kỳ vọng vô địch khi tái xuất tại VnExpress Marathon Hạ Long

Hơn một năm vắng bóng tại VnExpress Marathon, Lê Tấn Hi đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch VM Hạ Long dù đường đua nhiều thách thức.

Đến VnExpress Marathon Amazing Hạ Long ngay trong ngày đầu tiên của sự kiện, Lê Tấn Hi tranh thủ dạo một vòng khu vực expo, trò chuyện với nhiều runner khắp cả nước. Đây là lần đầu tiên Lê Tấn Hi tái xuất tại VnExpress Marathon sau hơn một năm vắng bóng. Lần gần nhất chân chạy gốc Lâm Đồng xuất hiện trên đường đua VM là tại Nha Trang, tháng 8/2022.

"Lần này tôi trở lại mục tiêu không gì khác là muốn tranh tài với những VĐV hàng đầu. VnExpress Marathon đã phát triển nhiều và thu hút rất nhiều runner giỏi cả trong và ngoài nước", Lê Tấn Hi chia sẻ.

Năm ngoái, runner sinh năm 1991 được đánh giá rất cao và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, kết quả thi đấu không như ý. Tấn Hi về đích thứ 4 chung cuộc, sau Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Tuấn và Nguyễn Đăng Khoa. Thành tích của Tấn Hi là 2 tiếng 56 phút. Nói về kết quả giải, Tấn Hi cho rằng thời tiết quá oi nóng là rào cản lớn vì chủ yếu anh tập luyện ở vùng có khí hậu mát mẻ là Đà Lạt.

Lê Tấn Hi nhận Bib sớm trong chiều 8/9. Ảnh: Quỳnh Trần

"Năm trước tôi khá chật vật nhưng năm nay hy vọng sẽ khác", runner 32 tuổi chia sẻ và đánh giá VnExpress Marathon Amazing Hạ Long 2023 có nhiều thay đổi để hỗ trợ runner. Đầu tiên là việc tăng số lượng trạm nước, trạm y tế, nhà vệ sinh. Cứ trung bình chưa đầy 2km, runner sẽ gặp một trạm nước. Với những chân chạy thành tích cao như Tấn Hi, anh có bàn nước riêng, sử dụng chai thay vì cốc. Đường chạy gần như được khóa hoàn toàn bằng hàng rào an ninh. Thời tiết cũng là yếu tố chân chạy của biên chế điền kinh Lâm Đồng đánh giá cao. Trái ngược cái nóng oi ả của tháng 7, giải năm nay thời tiết mát mẻ hơn, dự báo có mưa.

Vốn có sở trường là đường dốc, á quân VM Huế 2022 cho rằng cầu Bãi Cháy với đoạn dốc liên hoàn dài hàng kilomet là lợi thế để anh cạnh tranh thứ hạng cao. Ngoài cầu Bãi Cháy, Tấn Hi và những runner 42km còn vượt thêm hai cầu khác là Bài Thơ và Tuần Châu. "Tôi tự đặt mục tiêu dưới 2 tiếng 40 phút. Nếu trời oi nóng, thành tích có thể thấp hơn nhưng hy vọng vẫn ở quanh mức này", Lê Tấn Hi nói.

Dù đặt mục tiêu cao, runner Lâm Đồng cho rằng việc vô địch giải khá khó vì mức độ cạnh tranh rất lớn. Trong năm 2023 VnExpress Marathon liên tục chứng kiến những nhà vô địch ngoại. Tại VM Hạ Long, những chân chạy châu Phi không góp mặt nhưng còn đó những tên tuổi của làng chạy trong nước. Lê Văn Tuấn, Phạm Ngọc Phan là những cái tên Tấn Hi đưa vào danh sách dè chừng nếu phải đối đầu tại giải ngày 10/9. Chưa kể, những nhân tố bí ẩn, bất ngờ xuất hiện như trường hợp của Hiroki Nakajima tại VM Nha Trang cũng có thể tạo ra kết quả ngoài dự đoán.

Lê Tấn Hi khi thi đấu tại VM Hạ Long 2022 cách đây hơn một năm. Ảnh: VM

Khi được hỏi vì sao vắng mặt thời gian dài tại các giải VnExpress Marathon, runner 32 tuổi cho biết anh bận nhiều dự án riêng cộng với việc tham gia một số giải trail. Trước khi tái xuất tại VM Hạ Long, anh làm nóng bằng hai giải half marathon.

Lê Tấn Hi là một trong những runner đặc biệt trong làng chạy. Anh nhỏ người, nặng chỉ 40kg, cao chưa đến 1,5 mét. Dẫu vậy, chân chạy sinh năm 1991 luôn là ứng cử viên trong mọi giải đấu góp mặt. Lê Tấn Hi từng chia sẻ anh chạy không theo chiến thuật, luôn cố tiến về phía trước. Thể hình nhỏ khiến anh tự tin, thanh thoát và nhanh hơn.

Là người con của núi rừng Tây Nguyên, sở trường của anh được phát huy tốt nhất khi tham gia các giải ultra trail với rất nhiều chức vô địch lớn nhỏ trên khắp cả nước. Còn ở đường trường, tên tuổi Tấn Hi cũng gắn liền với biệt danh "nhà vô địch giày thủng", khi anh chiến thắng rất nhiều cuộc đua với đôi giày mòn gót, thủng mũi. Thành tích tốt nhất của chân chạy hiện tại là 2 giờ 33 phút lập tại giải marathon ở Nhật Bản.

Sau VM Hạ Long, Lê Tấn Hi sẽ tham gia thêm hai giải trong hai tuần tiếp theo. Ngày 17/9 là giải full marathon, ngày 23/9 là giải ultra trail 85km. "Lịch trình dày nhưng tôi không thấy mệt vì khao khát chinh phục đường đua chưa bao giờ tắt", anh nói.

Hoài Phương