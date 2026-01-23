Lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú

Sáng 22/1, Phương Nhi - Minh Hoàng cùng gia đình có mặt ở chùa nằm trên núi Chín Khúc để làm lễ. Theo êkíp, sự kiện mang ý nghĩa cầu mong cho cô dâu, chú rể có cuộc sống hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc vĩnh cửu.
Phương Nhi diện áo dài họa tiết hoa sen, sắc vàng, đồng điệu với chồng. Họ lắng nghe những lời dạy của các thầy để hiểu hơn về giá trị yêu thương, hướng đến cuộc sống an nhiên.
Sau đó, mọi người di chuyển ra một khu biệt thự riêng nằm trên đảo Hòn Tre để tiến hành các thủ tục cưới còn lại.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu đoàn nhà trai gặp gỡ nhà gái gồm bố mẹ Phương Nhi là ông Nguyễn Văn Đông, bà Đoàn Thị Nguyệt và một số người thân trong gia đình của con dâu.
Người đẹp và ông xã nắm tay bước ra chào hỏi họ hàng hai bên, sau đó thực hiện các nghi thức truyền thống. Đôi trẻ lắng nghe lời dặn dò của người thân trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.
Phương Nhi - Minh Hoàng quen nhau kín tiếng, đến khi làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025 mới xác nhận thông tin với công chúng. Họ từng gây chú ý khi đi du lịch, xem concert cùng nhau.
Sau lễ cưới, Minh Hoàng dùng xe mui trần đón Phương Nhi rời đi để chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra vào chiều cùng ngày.
Không gian sự kiện trang trí nhiều hoa tươi như lan hồ điệp, địa lan, cát tường. Đường dẫn vào nơi tổ chức sự kiện được trải thảm, có thêm màn bắn pháo giấy chào đón.
Tiệc cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng diễn ra chiều cùng ngày, có một số sao trong giới showbiz tham dự như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Soobin, Touliver. Sự kiện thắt chặt an ninh, chỉ khách mời có thiệp mới được vào khu vực chính.
Trước buổi lễ ít giờ, ảnh cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng được êkíp chia sẻ, gây chú ý. Một năm qua, từ khi quyết định lập gia đình, Phương Nhi không tham gia hoạt động trong làng giải trí. Cô thỉnh thoảng dự sự kiện cùng gia đình chồng. Á hậu cũng khóa các tài khoản mạng xã hội để giữ sự riêng tư.
Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Người đẹp từng theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.
Chồng cô là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh hiện nắm nhiều vai trò trong tập đoàn Vingroup. Hồi tháng 10/2025, Phương Nhi được thông báo làm cổ đông tại công ty con, sở hữu 1% vốn.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp