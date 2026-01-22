Á hậu Phương Nhi và chồng đèo nhau xe đạp trong ảnh cưới

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sẽ diễn ra hôm nay, ngày 22/1 ở Khánh Hòa. Trước lễ Hằng thuận được tổ chức vào sáng cùng ngày, Á hậu Phương Nhi chia sẻ bộ ảnh cưới, thực hiện cách đây nhiều tuần.

Cô dâu diện đầm đính hoa trong loạt ảnh theo ý tưởng nhẹ nhàng. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp phong cách cổ điển.