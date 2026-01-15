4 năm ở showbiz của Phương Nhi trước khi cưới chồng

Phương Nhi rút khỏi các hoạt động showbiz để kết hôn ở tuổi 24. Sau lễ ăn hỏi cách đây một năm, cô và chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22 và 23/1 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, khi còn là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.
Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Video: Ban tổ chức cung cấp
Cô có gương mặt hài hòa, nụ cười sáng. Theo người đẹp, trước khi đoạt á hậu, cô chỉ là nữ sinh bình thường, đi thi vì được bạn bè cổ vũ. Sau khi đoạt danh hiệu, cô vào showbiz, xem đây là môi trường để trau dồi bản thân. Thời gian đầu, Phương Nhi áp lực nhưng dần quen.
"Việc trở thành người của công chúng khó tránh khỏi khen chê. Tôi đón nhận góp ý để tiến bộ, tránh phản ứng tiêu cực lại với dư luận", cô từng nói.
Phương Nhi xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng. Fan ví von cô là "thần tiên tỷ tỷ của Vbiz", thường được so sánh với đàn chị - Hoa hậu Đặng Thu Thảo.
Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực người mẫu chụp ảnh quảng cáo, trình diễn thời trang dưới sự quản lý của một công ty.
Cô vừa học vừa tham dự các sự kiện lớn nhỏ. Stylist thường chọn cho á hậu trang phục phong cách ngọt ngào, chất liệu lụa, voan, đính kết họa tiết hoa.
Với lợi thế gương mặt đẹp, Phương Nhi đảm nhận vai trò mở màn hoặc vedette show thời trang của các nhà thiết kế. Cô thường thể hiện các bộ sưu tập phù hợp định hướng hình ảnh, tránh gợi cảm quá mức.
Phương Nhi mở màn bộ sưu tập Song of Mermaid của nhà mốt Phạm Đăng Anh Thư tại Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ tư.
Nhiều thương hiệu áo cưới chọn Phương Nhi làm "nàng thơ" vì thích vẻ đẹp trong trẻo tuổi đôi mươi của cô.
Phương Nhi gây sốt khi tạo dáng với loạt váy cưới của nhà thiết kế Kim Anh Lê.
Năm 2022, cô lần đầu thử sức diễn xuất khi đóng nữ chính trong MV Vượt qua Everest của ca sĩ Isaac. Trong video, Phương Nhi có nhiều phân cảnh tình tứ với ca sĩ. Isaac nhận xét Phương Nhi không chỉ đẹp mà còn thông minh. Người đẹp nói nhận lời tham gia dự án vì không muốn đóng khung hình ảnh, tạo mới mẻ cho công chúng.
Tháng 8/2023, Phương Nhi thi Miss International ở Nhật Bản, vào top 15. Các màn thể hiện của cô được khán giả và chuyên gia nhan sắc quốc tế đánh giá tốt. Sau đó, Missosology đề cử cô vào top 20 Vẻ đẹp vượt thời gian 2023.
Mỹ nhân chuẩn bị trang phục cho cuộc thi trước ngày lên đường. Video: RainDinh
Các màn catwalk của Phương Nhi tại cuộc thi hoa hậu có tuổi đời hơn 60 năm. Video: MI
Phương Nhi từng tích cực hoạt động trên các nền tảng số, thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường, sở thích nhảy múa, ca hát. Á hậu xem đây là công cụ để giao lưu, gần gũi với fan. Trước khi ngưng sử dụng mạng xã hội vào đầu năm 2025, kênh TikTok của Phương Nhi có hơn một triệu người theo dõi.
Cô từng là một trong những mỹ nhân được khán giả nhận xét có hoạt động cộng đồng, giúp đỡ trẻ em nghèo hoặc người vùng cao gặp khó khăn.
Có thời điểm cô tập trung quay lại việc học sau thời gian bảo lưu. Đến nay, Phương Nhi chưa thông tin về lộ trình tốt nghiệp.
Đầu năm 2025, mỹ nhân bất ngờ làm lễ ăn hỏi với bạn trai Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mỗi lần cô xuất hiện cùng Minh Hoàng hoặc nhà chồng trước công chúng đều hút sự chú ý. Tháng 8/2025, Phương Nhi cùng bạn đời tham dự một chương trình tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tiếp đó, họ cùng xem concert G-Dragon vào tháng 11/2025 ở Hà Nội. Phương Nhi thần tượng ca sĩ từ ngày còn đi học. Ảnh: Hoàng An
Á hậu diện áo dài, xách túi hình quả trứng khi dự một sự kiện cuối năm 2025. Sau cưới, người đẹp sẽ tập trung cho cuộc sống hôn nhân đồng thời hỗ trợ chồng kinh doanh. Hồi tháng 10/2025, cô được thông báo làm cổ đông tại công ty con của Vingroup, sở hữu 1% vốn. Ảnh: Giang Huy
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp