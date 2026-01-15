4 năm ở showbiz của Phương Nhi trước khi cưới chồng

Phương Nhi rút khỏi các hoạt động showbiz để kết hôn ở tuổi 24. Sau lễ ăn hỏi cách đây một năm, cô và chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22 và 23/1 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Giây phút Phương Nhi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam của Phương Nhi

Cô được công chúng biết đến khi đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, khi còn là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.

Mỹ nhân tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Video: Ban tổ chức cung cấp