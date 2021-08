Lầu Năm Góc yêu cầu tất cả binh sĩ tiêm vaccine Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ra lệnh cho tất cả quân nhân tại ngũ và dự bị tiêm vaccine Covid-19, khi chương trình tiêm chủng của nước này đang chững lại.

Quân đội phải bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết trong một bản ghi nhớ hôm 25/8, yêu cầu các lãnh đạo "đưa ra các mốc thời gian đầy tham vọng để thực hiện".

Theo số liệu của Lầu Năm Góc, hơn 800.000 quân nhân chưa tiêm vaccine. Sau khi vaccine Pfizer được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt đầy đủ, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thêm nó vào danh sách các mũi tiêm bắt buộc đối với quân nhân.

Bản ghi nhớ của Austin không quy định một mốc thời gian cụ thể để hoàn thành tiêm chủng. Nhưng nó yêu cầu các lực lượng phải báo cáo thường xuyên tiến độ và ông muốn điều này được hoàn thành trong vài tuần chứ không phải vài tháng.

Số người nhập viện và tử vong đang gia tăng trong quân đội. Trong tháng qua, số quân nhân chết vì nCoV đã tăng từ 25 lên 34 người, tức hơn một phần ba.

Một sĩ quan hải quân Mỹ tiêm vaccine tại Manama, Bahrain ngày 26/2. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 39.138.661 ca nhiễm và 649.571 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 153.149 và 1.178 trường hợp so với một ngày trước đó.

Tân Thống đốc New York Kathy Hochul hôm 25/8 công bố số liệu Covid-19 mới của bang, theo đó 55.400 người đã chết vì Covid-19, nhiều hơn 12.000 so với con số được báo cáo dưới thời người tiền nhiệm Andrew Cuomo.

Thống kê dưới thời Cuomo không đầy đủ vì nó chỉ tập trung vào những trường hợp tử vong do Covid-19 đã được xác nhận, không tính những người chết tại nhà riêng và những nơi khác. New York là bang ghi nhận số ca tử vong vì nCoV cao thứ ba đất nước, sau California và Texas. New York đứng thứ hai về số ca tử vong trên đầu người, sau New Jersey.

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng và là chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu đất nước, hôm 24/8 dự đoán Mỹ có thể kiểm soát Covid-19 vào đầu năm sau nếu công tác tiêm chủng được tăng tốc.

Giới chức Mỹ đang kêu gọi các chủ lao động tư nhân, cùng chính quyền các bang và địa phương, yêu cầu nhân viên tiêm chủng Covid-19. Jeffrey Zients, điều phối viên nhóm chuyên trách Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết "đã đến lúc" các chủ lao động Mỹ bắt buộc tiêm chủng, tương tự bình luận trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhà Trắng còn đang chuẩn bị cho kế hoạch cung cấp liều vaccine Covid-19 thứ ba, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 9, cho những người đã tiêm hơn 8 tháng trước. Tuy nhiên, kế hoạch phụ thuộc vào sự đồng tình của FDA và ban cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Thế giới đã ghi nhận 214.670.717 ca nhiễm nCoV và 4.474.999 ca tử vong, tăng lần lượt 688.012 và 10.752, trong khi 190.295.064 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Tại châu Âu, cơ quan giám sát y tế của Pháp (HAS) tuần này đề nghị tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba cho những người trên 65 tuổi hoặc có nguy cơ bệnh trở nặng cao. Tháng trước, Bộ Y tế Pháp công bố đợt tiêm mũi tăng cường cho khoảng 5 triệu người trong số những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trong viện dưỡng lão.

Số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày tại Pháp hiện ở mức 20.000. Việc các trường học mở cửa trở lại vào tuần tới sau kỳ nghỉ hè làm dấy lên lo ngại về một đợt lây lan virus mới. Pháp là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới với 6.673.336 ca nhiễm và 113.665 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 23.706 và 93 ca.

Tại châu Á, Nhật Bản, vùng dịch lớn thứ 28 thế giới với 1.339.115 ca nhiễm và 15.693 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 21.570 và 30 ca.

Chính phủ Nhật Bản hôm 25/8 đã quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp về virus với thêm 8 khu vực, một ngày sau lễ khai mạc Paralympic, do tình trạng lây nhiễm gia tăng khiến các bệnh viện phải chịu áp lực. Trước đó, lệnh này đã có hiệu lực tại 13 khu vực bao gồm cả Tokyo, với ngày kết thúc tạm định là ngày 12/9.

Biện pháp này hạn chế phần lớn việc bán rượu của các nhà hàng và quán bar và yêu cầu họ đóng cửa sớm, đồng thời khuyến khích công chúng làm việc tại nhà và tránh ra ngoài vì mục đích không khẩn cấp.

Động thái diễn ra khi kỳ nghỉ hè kết thúc và các chuyên gia hàng đầu đang đề nghị trì hoãn bắt đầu các lớp học để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)