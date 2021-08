Cú hích tiêm chủng Mỹ từ cấp phép đầy đủ vaccine Pfizer

Việc Mỹ phê duyệt đầy đủ cho vaccine Pfizer được đánh giá là cột mốc quan trọng, có thể giúp nhiều người Mỹ tăng niềm tin vào tiêm chủng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23/8 cấp phép hoàn toàn vaccine Pfizer, khiến đây trở thành loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt đầy đủ. Pfizer là vaccine được sản xuất theo công nghệ mới mRNA, với liệu trình hai mũi cách nhau ba tuần.

Vaccine chỉ được cấp phép sử dụng hoàn toàn cho người từ 16 tuổi trở lên, trong khi vẫn được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho nhóm tuổi 12-15.

"Là vaccine đầu tiên được FDA chấp thuận, công chúng có thể tự tin rằng vaccine này đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất của một sản phẩm được phê duyệt", quyền ủy viên FDA Janet Woodcock nói.

Nhân viên y tế chuẩn bị một liều vaccine Pfizer tại điểm tiêm chủng ở thành phố Portland, bang Maine hôm 2/3. Ảnh: AP.

Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi động thái của FDA và kêu gọi người dân Mỹ tiêm vaccine. "Hãy để tôi nói thật to và rõ điều này. Nếu bạn là một trong hàng triệu người Mỹ nói không tiêm vaccine cho tới khi FDA phê duyệt đầy đủ, điều đó đã xảy ra. Khoảnh khắc bạn chờ đợi đã tới. Đây là lúc bạn tiêm chủng và hãy làm ngay hôm nay", Tổng thống Biden nói ngày 23/8.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại lời kêu gọi các lãnh đạo lĩnh vực nhà nước và tư nhân yêu cầu nhân viên tiêm chủng. Tháng trước, Biden thông báo sẽ yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

"Lý do khiến hầu hết người Mỹ ngày nay không còn lo lắng về bệnh bại liệt, đậu mùa, sởi, quai bị và rubella là nhờ có vaccine", Biden nói. "Với sự phê duyệt đầy đủ của FDA hôm nay, có thêm một lý do chính đáng khác để tiêm vaccine".

Ngay sau thông báo của FDA, Lầu Năm Góc đã xúc tiến kế hoạch yêu cầu bắt buộc quân nhân Mỹ tiêm vaccine. Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên trường công lập phải tiêm chủng và không thể thay thế bằng các xét nghiệm hàng tuần. Họ được yêu cầu tiêm ít nhất một liều trước ngày 27/9.

Vaccine Pfizer được FDA phê duyệt chưa đầy 4 tháng sau khi nộp đơn hôm 7/5. "Nó diễn ra rất nhanh", Holly Fernandez Lynch, một chuyên gia về đạo đức sinh học kiêm luật sư tại Đại học Pennsylvania, nói và thêm rằng việc phê duyệt này rất quan trọng để thuyết phục những người còn ngần ngại vaccine.

Quyết định phê duyệt vaccine Pfizer được dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng 44.000 người, một nửa trong số đó tiêm vaccine. Thời gian theo dõi trung bình 6 tháng để kiểm tra mức độ an toàn và hiệu quả bắt đầu sau khi những người tham gia tiêm liều thứ hai. Kết quả cho thấy vaccine có tỷ lệ hiệu quả 91% trong ngăn ngừa nhiễm nCoV, giảm nhẹ so với con số 95% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Công ty Pfizer cho biết có kế hoạch theo dõi những người thử nghiệm trong 24 tháng. Trước đó, để được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 năm ngoái, công ty đã tiến hành theo dõi những người tham gia thử nghiệm trong hai tháng sau khi tiêm mũi hai.

"Việc phê duyệt hôm nay khẳng định vaccine của chúng tôi hiệu quả và an toàn", giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla nói. "Tôi hy vọng điều này sẽ giúp tăng niềm tin với vaccine của chúng tôi".

Nhiều nhà khoa học và chuyên gia y tế cũng tin rằng quyết định phê duyệt đầy đủ cho Pfizer của FDA là một tín hiệu cho thấy vaccine này an toàn và hiệu quả.

"Thật tuyệt khi nó cuối cùng đã được phê duyệt. Đây là điều rất quan trọng để xây dựng niềm tin", Heidi J. Larson, người dẫn dắt Dự án Niềm tin Vaccine tại London, nói.

Hơn 200 triệu liều vaccine Pfizer đã được tiêm chủng ở Mỹ. Khi cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Pfizer, FDA mô tả trên giấy chứng nhận tiêm chủng rằng vaccine này là "thử nghiệm". Nhưng hiện tại, điều này không còn nữa.

"Sự chấp thuận đầy đủ sẽ xóa đi suy nghĩ 'đó chỉ là thử nghiệm'. Với một số người, nó có thể tạo ra sự khác biệt. Họ sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn", giáo sư Sandra C. Quinn của Trường Y tế Công cộng Đại học Maryland, cho biết.

Khảo sát của Quỹ Gia đình Kaiser cuối tháng 6 chỉ ra 3 trong 10 người chưa tiêm chủng ở Mỹ và khoảng một nửa số người muốn có thêm thời gian sẽ bị thuyết phục nếu vaccine được phê duyệt đầy đủ.

Dữ liệu do Scott C. Ratzan, chuyên gia về truyền thông y tế tại Trường Y tế Công cộng và Chính sách Y tế thuộc Đại học New York, cùng cộng sự thu thập chỉ ra khoảng 3-5% người Mỹ chưa tiêm chủng có thể sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi vaccine được phê duyệt. Nếu nhóm này làm như vậy, số người tiêm chủng ở Mỹ có thể tăng thêm vài triệu.

Các chuyên gia cho biết tác động lớn nhất của quyết định phê duyệt vaccine đến từ các nhà tuyển dụng, chứ không phải quyết định cá nhân. Trong mùa hè này, nhiều nhà tuyển dụng, gồm cả cơ quan liên bang và các công ty như Google, hãng hàng không United Airlines, đã bắt đầu yêu cầu nhân viên tiêm chủng hoặc đối mặt nguy cơ mất việc.

Nhiều công ty khác có thể áp dụng những quy định tương tự sau khi vaccine đã được phê duyệt hoàn toàn. Các công ty, tổ chức Mỹ không thể bắt buộc nhân viên tiêm vaccine nếu loại vaccine đó chưa được phê duyệt đầy đủ.

"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở các công ty", Ratzan, đồng sáng lập CONVINCE, sáng kiến cải thiện nhận thức về vaccine, cho hay. "Mọi người thường có xu hướng ủng hộ những gì ông chủ họ khuyến nghị và yêu cầu. Họ sẵn sàng làm theo nếu ông chủ đề nghị điều đó".

Quinn đồng tình với nhận định trên. "Tôi cho rằng sự thay đổi lớn nhất sẽ ít đến từ cá nhân mà đến từ các tổ chức, có thể là ngành công nghiệp hoặc các thành phố", bà nói.

Một điểm tiêm chủng tại Đại học St. Thomas ở thành phố Miami, bang Florida hôm 20/8. Ảnh: AP.

Một số chuyên gia lạc quan rằng việc FDA phê duyệt đầy đủ vaccine Pfizer sẽ tạo ra cú hích lớn cho chiến dịch tiêm chủng của Mỹ, nhưng một số khác lại tỏ ra thận trọng hơn.

"Nó sẽ cung cấp một cú hích, nhưng không tạo ra khác biệt quá lớn", Jesse Goodman, cựu nhà khoa học trưởng của FDA và đồng thời là giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Georgetown, cho hay. Ông thêm rằng đợt gia tăng tiêm chủng gần đây dường như được thúc đẩy nhờ lo ngại ngày càng tăng về biến chủng Delta.

Larson cũng cảnh báo không nên kỳ vọng tất cả người Mỹ đều sẵn sàng tiêm chủng, ngay cả khi Pfizer được FDA phê duyệt hoàn toàn. "Vì nhiều lý do khác nhau, không phải tất cả đều làm những gì họ nói", bà chia sẻ.

Thanh Tâm (Theo Washington Post)