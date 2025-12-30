Làn xe đạp ở TP HCM sơn màu đỏ giúp 'tăng nhận diện'

Màu đỏ sơn ở làn đường ưu tiên xe đạp nhằm tăng tính nhận diện, đảm bảo an toàn do nhiều vị trí chung ôtô, xe máy, theo lãnh đạo đơn vị quản lý giao thông.

Sau gần ba tháng thi công, làn đường ưu tiên xe đạp dài gần 6 km hai bên đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức cũ) về đích để đưa vào sử dụng vào ngày mai. Phần đường này rộng 2 m, nối từ tuyến Nguyễn Cơ Thạch đến D1, vận tốc tối đa 20 km/h. Bề mặt được kẻ vạch phân biệt, riêng một số vị trí qua cầu, giao lộ, màu đỏ sơn toàn bộ phía trên nhằm tăng tính nhận diện.

Màu đỏ sơn trên làn dành riêng xe đạp ở đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông đô thị TP HCM (chủ đầu tư), cho biết đây là làn ưu tiên thí điểm, chưa phải làn dành riêng cho xe đạp. Do hạ tầng còn hạn chế, tại một số đoạn như cầu, nút giao, làn xe đạp chưa thể tách biệt hoàn toàn với ôtô, xe máy.

Việc sơn màu nâu đỏ tại các vị trí tiềm ẩn xung đột nhằm tăng khả năng nhận diện cho người điều khiển phương tiện, hạn chế nhầm lẫn và nâng cao an toàn cho xe đạp.

Người đi xe đạp đang chạy trên làn màu đỏ trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Tấn, sơn màu đỏ ở làn xe đạp thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Bộ Xây dựng). Đây là màu nổi bật hơn so với các màu trắng, vàng, đen và thường sử dụng trong kẻ vạch, sơn đường, bảng chỉ dẫn, giúp lái xe dễ nhận biết từ xa. Nhiều nước cũng sử dụng màu nâu đỏ để giúp phân biệt làn đường, bên cạnh màu xanh lá cây, xanh da trời.

Trước đó, TP HCM đã áp dụng màu sơn nâu đỏ, kết hợp hệ thống đèn chớp, biển báo ở vạch qua đường dành cho người đi bộ tại nhiều khu vực xung quanh trường học, khu dân cư nhằm tăng tính nhận diện. Ngoài ra, một số điểm dừng xe buýt ở trung tâm thành phố cũng được sơn phản quang màu xanh, giúp hành khách dễ nhận biết và cảnh báo các loại xe khác không dừng đậu.

Màu đỏ kết hợp màu trắng sơn ở làn ưu tiên trước cổng trường trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 cũ. Ảnh: Giang Anh

Dự án cải tạo, mở làn đường ưu tiên cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ có tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Đây là làn đường đầu tiên được thành phố thí điểm để đáp ứng nhu cầu của người dân và khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường. Tuyến cũng được kết nối với hệ thống buýt, metro, góp phần phát triển giao thông công cộng và hướng đến đô thị xanh.

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ xuyên suốt đến Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp vào ga metro An Phú. Song song, đường Nguyễn Cơ Thạch cũng được cải tạo để tổ chức làn xe đạp hai chiều, từ giao lộ Mai Chí Thọ đến công viên bờ sông Sài Gòn. Khi hoàn thiện, mạng lưới xe đạp trục Mai Chí Thọ kết nối các khu dân cư, công viên, khu vui chơi giải trí như Sala, New City, The Sun Avenue với metro Bến Thành - Suối Tiên.

Giang Anh - Đình Văn