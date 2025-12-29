Làn đường cho xe đạp đầu tiên tại TP HCM hoàn thành

Sáng 28/12, trên vỉa hè ở cả hai chiều của đại lộ Mai Chí Thọ, làn đường dành cho xe đạp đã hoàn thiện căn bản, được thảm nhựa, kẻ vạch đỏ.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết tuyến đường Mai Chí Thọ được chọn đủ điều kiện để triển khai. Việc bố trí làn xe đạp vừa bổ sung hạ tầng, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị.