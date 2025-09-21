TP HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

Thành phố chuẩn bị mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP HCM), phần đường này được cải tạo từ dải đất trống giữa tuyến Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 với tổng chiều dài khoảng 5,8 km, rộng 20 m, thiết kế vận tốc 20 km/h.

Làn xe này sẽ lắp biển báo, kẻ vạch sơn phân làn tách biệt với ôtô, xe máy. Dự án cũng sẽ bố trí bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng ở những vị trí thuận tiện, gần khu dân cư để người dân dễ dàng tiếp cận.

Đại lộ Mai Chí Thọ đoạn gần đường Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổng vốn đầu tư cho dự án ước tính hơn 14 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách duy tu thường xuyên. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 10 và hoàn thành sau 90 ngày thi công.

Đại lộ Mai Chí Thọ là một trong các tuyến lớn nhất TP HCM, dài khoảng 7 km, 10-14 làn xe, đưa vào khai thác từ năm 2010, nằm trên trục đại lộ Đông - Tây (Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt). Tuyến đường này giữ vai trò huyết mạch, kết nối khu trung tâm với cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài Mai Chí Thọ, thành phố trước đó nghiên cứu phương án mở làn riêng cho xe đạp và người đi bộ trên đại lộ Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ). Dự án này dự kiến dài gần 4 km, từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn, cải tạo từ phần đất giữa đường chính và song hành. Đây là đoạn nằm dưới tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Trước đó, để tăng kết nối xe buýt, metro, khuyến khích người dân dùng phương tiện thân thiện môi trường, cuối năm 2021 TP HCM triển khai mô hình xe đạp công cộng ở khu trung tâm. Dịch vụ này đến nay được nhiều người sử dụng, đa phần là người trẻ.

Ngoài TP HCM, tại Hà Nội đã triển khai làn riêng cho xe đạp dài 4 km, rộng 4 m, dọc sông Tô Lịch đoạn qua quận Cầu Giấy và Đống Đa (cũ). Tuyến này kết nối với ga Láng của đường sắt Cát Linh - Hà Đông và ga số 8 của metro Nhổn - ga Hà Nội. Mô hình được hai đô thị lớn nhất nước triển khai nhằm phát triển các phương thức giao thông công cộng thân thiện môi trường.

Giang Anh