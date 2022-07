Lân Nhã, Văn Mai Hương dốc sức tập 'In the Mirror - Gương thần'

Lân Nhã, Văn Mai Hương tổng duyệt "In the Mirror - Gương thần". Video: Huy Mạnh

Bất chấp nắng nóng gay gắt, hai ca sĩ cùng ban nhạc Anh Em và thành viên trong êkíp tập trung từ chiều 1/7, ở khu đô thị Park City, để tập luyện. Lân Nhã diện trang phục năng động, đeo kính, đội mũ, là một trong những người có mặt sớm nhất. Ca sĩ và ban nhạc Anh Em tốn nhiều thời gian tập ca khúc Chờ người nơi ấy (nhạc Huy Tuấn, lời Hà Quang Minh) theo phong cách rock. Nhạc sĩ Huy Tuấn liên tục yêu cầu Lân Nhã ngừng, chỉnh sửa từng câu từ và hát lại cho tốt nhất.

Ca sĩ cho biết trước giờ chưa hát rock nên có thể chưa thể hiện được chất "máu lửa", cuồng nhiệt. Anh và ban nhạc bàn bạc để ra tìm cách trình diễn phù hợp với bản phối mới. "Đây không phải là thế mạnh nên chắc chắn có khó khăn để tôi thể hiện được tốt. Ngoài ra, những bài hát tưởng như quen nhưng được ban nhạc làm lại cho khác đi nên tôi phải chuẩn bị rất nhiều", Lân Nhã nói.

Dù là buổi tập duyệt, nhiều fan nữ đã đến xem và gặp gỡ thần tượng. Khi nghe ca sĩ lần đầu hát rock, một số người vỗ tay tán thưởng. Khán giả Hương Lê (42 tuổi) nhận xét: "Tôi không ngờ chất giọng trữ tình của Lân Nhã khi thể hiện rock vẫn đủ khỏe, gằn, nghe rất hay và có sự mới lạ".

Ngoài ra, Lân Nhã thể hiện loạt tác phẩm Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh), Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn)...

Văn Mai Hương từ TP HCM ra Hà Nội, và tới thẳng điểm tổng duyệt. Dù mệt mỏi do trễ chuyến, kẹt xe, ca sĩ vẫn khoe chất giọng nội lực, cảm xúc qua loạt tác phẩm Hương (Hứa Kim Tuyền), Monalisa (Châu Đăng Khoa)... Trong quá trình tập, cô cũng nhiều lần được nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn nhắc nhở về câu từ, cách nhấn nhá phù hợp bản phối mới, theo đúng tinh thần đêm nhạc.

Ca sĩ cũng lần đầu đưa Một ngàn nỗi đau (Hứa Kim Tuyền) - nhạc phẩm cô ra mắt hôm 28/6 - lên sân khấu. Cô hát da diết, phiêu theo từng giai điệu. Ca sĩ cùng ban nhạc liên tục trao đổi để tạo sự cộng hưởng về cảm xúc hay nhất gửi đến khán giả.

Giống Lân Nhã trải nghiệm với rock, Văn Mai Hương lần đầu thử sức hát bolero qua ca khúc Tình đời (Minh Kỳ - Văn Chương). Ca sĩ gặp khó khi thể hiện cách luyến láy, nhấn nhá nên phải hát đi hát lại nhiều lần. Cô cho biết nghe bolero từ nhỏ nhưng chưa từng thể hiện vì thiếu trải nghiệm sống, không cảm nhận rõ ca từ nhạc phẩm. "Ở tuổi 28, tôi thay đổi về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, tin sẽ có cách truyền tải cảm xúc đến khán giả", cô nói.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc - cho biết sân khấu nhỏ, ban nhạc chơi live, vì vậy yêu cầu về giọng hát ca sĩ, bè phối và chất lượng âm thanh phải đạt ở mức tốt nhất. Anh chú ý từng tiểu tiết, sẵn sàng kéo dài thời gian tập luyện. Trời nóng, nhiều thành viên Anh Em vã mồ hôi khi ngồi chơi nhạc trong không gian hẹp. Thi thoảng, họ nghỉ vài phút để tiếp nước rồi tiếp tục biểu diễn. "Đến bây giờ, mọi thứ đã thành hình. Có rất nhiều màu sắc, sự mới lạ trong đêm nhạc. Tôi kỹ tính vì muốn êkíp phối hợp thật tốt, giữa ca sĩ, ban nhạc phải hòa quyện để mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho khán giả", nhạc sĩ nói.

Buổi tập kéo dài trong hơn sáu giờ đồng hồ. Càng về khuya, bầu không khí càng trở nên "nóng" hơn khi Lân Nhã - Văn Mai Hương tập luyện các phần song ca: Sway (Pablo Beltrán Ruiz và Luis Demetrio), Nàng thơ (Hoàng Dũng), Cầu hôn (Hứa Kim Tuyền), Có không giữ thì mất đừng tìm (Bùi Công Nam)... Cả hai ăn ý, thoải mái tung hứng, nâng đỡ nhau trong bài hát.

Hai ca sĩ quen nhau từ Vietnam Idol 2010 nhưng ít cơ hội đứng chung sân khấu vì theo đuổi hai dòng nhạc. Lân Nhã điềm đạm với những ca khúc trữ tình, còn Văn Mai Hương trẻ trung, thời thượng hơn với thể loại pop. Nữ ca sĩ cho rằng sự khác biệt không gây trở ngại mà sẽ mang lại nét mới lạ và bất ngờ cho người xem. Ngoài ra, họ còn có màn cùng "tráo đổi" một phần các bản hit của nhau.

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá những khía cạnh khác trong năng lực nghệ thuật.

Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 - Văn Mai Hương và Lân Nhã. Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em sẽ cùng các ca sĩ mang đến một câu chuyện âm nhạc đầy màu sắc với ý tưởng (concept) mới mẻ. Qua chiếc "Gương thần", nghệ sĩ tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ phải soi mình trong một chiếc gương khác-"Gương thầm", nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn khác, những điều thì thầm từ nội tâm, những mảng màu cá tính mà ít khi có dịp giới thiệu tới công chúng.

Show diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) vào ngày 2/7. Chương trình có hơn 300 khán giả theo dõi tại chỗ, đã bán hết vé vài ngày trước. Show đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Hiện showcòn mở bán vé xem online thông qua nền tảng eBox.

Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.