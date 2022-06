Huy Tuấn: 'Lân Nhã, Văn Mai Hương bền bỉ làm nghề'

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá Lân Nhã, Văn Mai Hương có thái độ nghiêm túc với âm nhạc, đạt thành công sau hơn 10 năm ca hát.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc chương trình Gương thần - In the Mirror số thứ hai. Anh nhận định về hai giọng ca sẽ hát trong đêm nhạc và xu hướng làm show ở hiện tại.

- Vì sao anh chọn Lân Nhã, Văn Mai Hương là khách mời?

- Ở họ dung hòa được cả yếu tố nghệ thuật và khán giả. Họ không chạy theo trào lưu, xu hướng nhất thời, kiên trì theo đuổi âm nhạc đích thực để chinh phục người nghe. Cả hai đều đang ở giai đoạn chín muồi trong giọng hát, tư duy và phong cách nghệ thuật. Tôi nghĩ Văn Mai Hương, Lân Nhã đang trở thành những nghệ sĩ thực thụ, được cả giới chuyên môn và khán giả đón nhận. Âm nhạc của họ là những chất liệu thú vị để nhào nặn chương trình.

- Theo dõi họ từ Vietnam Idol 2010 đến nay, anh thấy cả hai thay đổi thế nào?

- Tôi gặp Lân Nhã trước Văn Mai Hương, ở một chương trình tài năng khác. Từ khi mới ngoài 20 tuổi, cậu ấy đã chững chạc, già trước tuổi. Mọi người có thể cảm nhận điều này qua các ca khúc trữ tình Lân Nhã hát, phong cách điềm đạm cả trên sân khấu lẫn đời thường. Đến giờ, tôi mới thấy Nhã sống đúng tuổi.

Văn Mai Hương ngày mới nổi tiếng sống đúng tính cách của cô bé 15 tuổi, hồn nhiên, như một ngôi sao nhạc pop tuổi teen. Trải qua nhiều va vấp, Hương ngày một đằm thắm, nữ tính và chín chắn hơn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn. Ảnh: Giang Huy

- Anh chứng kiến họ gặp khó khăn gì để đạt được thành công hiện tại?

- Chặng đường nghệ thuật của cả hai khác nhau. Lân Nhã mất 7-8 năm mới có chỗ đứng trong làng nhạc. Điều khiến tôi khâm phục Nhã là phẩm chất bền bỉ, kiên định.

Văn Mai Hương trở thành gương mặt sáng từ khi mới bước chân ra khỏi Vietnam Idol 2010, nhưng chững lại từ năm 2014 đến 2019. Trong 5 năm, cô ấy loay hoay vì thành công sớm, khao khát thay đổi hình ảnh. Đôi khi, tôi cũng không cho Hương được lời khuyên nào bởi mỗi nghệ sĩ cần không gian riêng để suy tư, trưởng thành. Đó là một hành trình cô độc.

Văn Mai Hương thậm chí đối mặt nhiều vấp váp, scandal từ trên trời rơi xuống. Thời điểm cảm thấy cô ấy yếu đuối nhất, tôi từng nhắn tin: "Cháu hãy vững vàng, điều quan trọng là những người yêu thương thông cảm cho cháu. Cháu không cần quá nhiều người hiểu". Tôi bằng tuổi bố Văn Mai Hương. Không chỉ hợp tác công việc, hai chúng tôi gắn bó trong cuộc sống. Dần dà, hai chú cháu chuyển sang xưng hô "bố - con" từ lúc nào không biết.

MV 'Nếu như anh đến' MV ca khúc đầu tay của Văn Mai Hương - ''Nếu như anh đến'' (nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác), ra mắt năm 2011. Video: Youtube Pops Music

- Anh dự định kết hợp hai cá tính âm nhạc thế nào?

- Tôi bắt đầu đến với In the Mirror từ số thứ hai, lần này chương trình mang chủ đề Gương thần. Khán giả sẽ được trải nghiệm câu chuyện âm nhạc của nghệ sĩ qua chiếc "Gương thần", nơi phản chiếu những cột mốc đẹp đẽ, các tác phẩm ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Nhưng đó chưa phải tất cả, họ cũng sẽ soi mình trong một chiếc gương khác mang tên "Gương thầm", nơi khán giả cùng nhìn thấy những góc khác, những điều thì thầm sâu thẳm, những mảng màu cá tính mà ít khi họ có dịp giới thiệu với công chúng. Chẳng hạn, Lân Nhã có thể thử hát rock, rap còn Văn Mai Hương biến hóa với các bài nhạc bolero. Đó sẽ là những bất ngờ thú vị với cả chính những fan trung thành của họ.

- Anh đánh giá sao về việc những show nhạc sống với khoảng vài trăm khách mời đang trở thành xu hướng gần đây?

- 11 năm trước, tôi cùng ban nhạc Anh Em đi tiên phong với series Music In The Rooftop (Âm nhạc trên tầng cao) ở Hà Nội. Tôi rất vui khi gần đây, nhiều series tương tự như Không gian Âm nhạc, In The Spotlight, In The Moonlight, Mây Lang Thang... thu hút sự quan tâm của công chúng. Các chương trình này có điểm chung tích cực, đó là phải ban nhạc chơi live.

Khi trình diễn với ban nhạc, các nghệ sĩ mới thực sự thăng hoa, có những phút giây ngẫu hứng. Ngoài ra, khác với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn khi đứng trên sân khấu lớn, nghệ sĩ có thể tung tẩy, sáng tạo thoải mái hơn ở sân khấu nhỏ. Khoảng cách giữa người hát và khán giả cũng được thu hẹp, tạo ra sự gần gũi, ấm cúng. Ở đó, người hát và người nghe cùng hòa vào tình yêu âm nhạc một cách tự nhiên nhất.

Trailer 'In the Mirror 2' Trailer "In the Mirror 2".

In The Mirror là show âm nhạc do báo điện tử VnExpress tổ chức. Chương trình dàn dựng theo format giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn trực tiếp). Số thứ hai - Gương thần - In the Mirror có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 -Văn Mai Hương và Lân Nhã. Cả hai sẽ đứng chung sân khấu để "soi chiếu âm nhạc", thể nghiệm bản thân với các dòng nhạc khác nhau. Thông qua tương tác ban tổ chức đưa ra, hai nghệ sĩ hứa hẹn mang tới cho khán giả chương trình giàu cảm xúc. Số đầu tiên của chương trình lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn.

Hà Thu