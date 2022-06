Lân Nhã: 'Tôi sẵn sàng hát rap, rock ở In the Mirror - Gương thần'

Giọng ca trữ tình Lân Nhã sẵn sàng hát rock, rap nếu được thử thách ở show "In the Mirror - Gương thần", vào ngày 2/7.

- Lý do anh nhận lời tham gia show "In the Mirror - Gương thần"?

- Lần đầu tiên tôi hợp tác VnExpress trong một chương trình âm nhạc. Lâu rồi tôi cũng mới có dịp hát cùng Văn Mai Hương - khách mời còn lại. Ngoài ra, khi nghe nhạc sĩ Huy Tuấn nói về format chương trình, tôi thấy có nhiều điểm mới lạ, rất háo hức nên nhận lời.

Nghệ sĩ Huy Tuấn nói sẽ khai thác những góc khác hẳn Lân Nhã thông thường: hát thể loại khác, làm những chuyện chưa từng làm... Không biết anh ấy có bắt tôi múa không (cười). Ngoài ra, tôi có thể hát bài của Văn Mai Hương và ngược lại. Tôi cho rằng đây là dịp để thể hiện khía cạnh khác của bản thân, giúp khán giả có thêm trải nghiệm mới.

Khi thi Vietnam Idol, tôi đã thử nghiệm nhiều thể loại nhạc qua các vòng thi. Một thời gian dài tôi tập trung vào con đường riêng, không hát các thể loại đó nên chắc chắn bây giờ sẽ có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, nếu được đề nghị hát rock, rap, tôi sẵn sàng và nghĩ rất thú vị.

Tôi bước vào chương trình với tâm thế thoải mái, tin tưởng mình có thể làm tốt trong từng tiết mục. Anh Huy Tuấn có nhắn nhủ: "Đừng có đặt nặng chuyện hợp hay không, hãy cứ thể hiện mình trước" và tôi cũng nghĩ vậy.

Lân Nhã tại buổi phỏng vấn chiều 22/6. Ảnh: Giang Huy

- Anh trông chờ màn tái hợp Văn Mai Hương trong "In the Mirror - Gương thần" ra sao?

- Tôi và Văn Mai Hương cùng xuất thân từ Vietnam Idol 2010, tuy đi hai con đường khác nhau nhưng luôn dõi theo và ủng hộ lẫn nhau. Gần đây, khi đi hát, hai anh em gặp, nói chuyện nhiều nên thân thiết hơn. Vì vậy, chúng tôi dễ kết hợp trong chương trình.

Hai anh em cùng nhạc sĩ Huy Tuấn thống nhất rằng sẽ có những tiết mục mới lạ. Bây giờ mọi thứ đang trong kế hoạch, còn phải xem qua sự nhào nặn của anh Huy Tuấn và ban nhạc sẽ cho ra màu sắc như thế nào. Tôi tin rằng sẽ đem đến bất ngờ cho khán giả.

- Gắn bó từ thời Vietnam Idol, vì sao anh và Văn Mai Hương ít có dịp song ca?

- Tôi thường hát nhạc xưa, còn Văn Mai Hương theo đuổi nhạc trẻ thịnh hành. Tôi nghĩ do hai dòng nhạc khác nhau nên ít gặp trong các chương trình. Tuy nhiên, bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác. Tôi nghĩ nên thay đổi, làm mới mình, sẽ tốt hơn nhiều cho sự nghiệp âm nhạc.

Chúng tôi có điểm chung là nhiệt huyết trên sân khấu. Khi song ca, cả hai có kết nối được cảm xúc thì tác phẩm mới chỉnh chu, lôi cuốn. Vì vậy, có thể từ show diễn này, chúng tôi có thêm nhiều lần hợp tác nữa.

Lân Nhã chia sẻ về Văn Mai Hương Lân Nhã nói về giọng hát của Văn Mai Hương trước thềm show "In the Mirror - Gương thần". Video: In the Mirror

- Quan sát Văn Mai Hương từ thuở đầu vào nghề đến nay, anh nghĩ cô ấy trưởng thành về chất giọng, phong cách ra sao?

- Tài năng của Hương chắc không cần phải đánh giá quá nhiều. Năm 2010, khi mới 16 tuổi, cô ấy đã là Á quân cuộc thi Vietnam Idol.

Tôi thấy ở mỗi độ tuổi, chất giọng, phong cách của Hương có thay đổi rõ rệt. Khi là cô bé 16 tuổi hồn nhiên, giọng hát của Hương rất dễ thương. Phong cách thời trang, kiểu tóc hay tính cách bên ngoài cũng vậy. Qua từng single, album như Từ ngày gần anh, Mona Lisa, Mười tám +, Hương... cô ấy dần trưởng thành. Đến bây giờ, Hương ngày càng chín muồi, hát đằm thắm, nữ tính hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Hương đang ở giai đoạn rất đẹp trong sự nghiệp.

- Ngoài công việc, cả hai hỗ trợ, kết nối trong cuộc sống như thế nào?

- Đời thường chúng tôi không gặp gỡ nhau nhiều, chỉ thi thoảng đi diễn chung. Tuy nhiên, mỗi khi Hương có sản phẩm, dự án âm nhạc mới, tôi vẫn luôn ủng hộ hết sức có thể. Khi trò chuyện, trao đổi, chúng tôi hiểu nhau hơn, biết được đồng nghiệp của mình ở hiện tại như thế nào, tính cách ra sao. Từ kết nối đời thường, thấy được những mặt khác nhau ở phía sau sân khấu, chúng tôi dễ ăn ý, thăng hoa trong các tiết mục.

Trailer 'In the Mirror 2' Teaser chương trình "In the Mirror - Gương thần". Video: Ban tổ chức cung cấp

In the Mirror - Gương thần là show âm nhạc do báo điện tử VnExpress tổ chức. Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 - Văn Mai Hương và Lân Nhã. Cả hai sẽ đứng chung sân khấu để soi lại chặng đường âm nhạc của chính mình qua "Gương thần", đồng thời khai phá những góc mới của bản thân. Thông qua những tương tác chương trình đưa ra, hai nghệ sĩ hứa hẹn mang tới cho khán giả chương trình giàu cảm xúc. Show nhạc diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) vào ngày 2/7. Chương trình có 500 khán giả theo dõi tại chỗ, đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Độc giả có thể mua vé tại đây. Số đầu tiên của chương trình lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.

Hiểu Nhân