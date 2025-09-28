Làm thế nào phòng đột quỵ?

Kiểm soát huyết áp và đường huyết, không hút thuốc lá, vận động mỗi ngày có thể phòng ngừa đột quỵ.

Huyết áp cao, mắc bệnh tiểu đường, béo phì, uống rượu nhiều, cholesterol cao làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhận biết các yếu tố nguy cơ từ sớm giúp thay đổi lối sống khoa học, phòng đột quỵ.

Kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao là một trong những yếu tố chính thúc đẩy đột quỵ xảy ra. Người bệnh nên đo huyết áp thường xuyên vào buổi sáng, tối. Khi đo huyết áp, bạn cần nghỉ ngơi 5 phút, không hút thuốc lá, không uống rượu hay cà phê. Tránh các thực phẩm giàu natri như đồ ăn đóng gói hoặc đồ ăn vặt.

Bỏ hút thuốc

Hút thuốc lá lâu năm làm tăng nguy cơ đột quỵ bởi tổn thương mạch máu dẫn đến tích tụ nhiều mảng bám trong động mạch. Người nghiện thuốc lá hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để bắt đầu từ bỏ thói quen xấu này.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Tiểu đường góp phần gây ra một số biến chứng sức khỏe, bao gồm đột quỵ. Duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh rất quan trọng. Người bệnh cần uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ. Những thay đổi lối sống khác như ăn uống cân bằng, vận động những bài tập phù hợp cũng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ăn uống cân bằng

Bữa ăn lành mạnh và cân bằng, chứa đầy đủ chất dinh dưỡng góp phần ngăn ngừa đột quỵ. Mỗi người nên ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, protein nạc để nâng cao sức khỏe tổng thể.

Ăn cá có hàm lượng axit béo omega-3 cao, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp, cholesterol khỏe mạnh.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin B, magie và sắt giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Nên chọn bánh mì, ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, gạo lứt thay vì bánh mì trắng tinh luyện.

Chọn các sản phẩm từ sữa ít béo như sữa không béo, sữa chua, phô mai có thể kiểm soát bệnh tiểu đường type 2, huyết áp cao, phòng nguy cơ đột quỵ.

Trái cây và rau củ theo mùa chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, chất xơ, folate, vitamin A và vitamin C. Chúng giàu kali duy trì huyết áp ở mức bình thường.

Tránh ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol. Tất cả những thành phần này kết hợp lại làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Tập thể dục thường xuyên

Vận động thể chất cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể, cân nặng phù hợp, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ. Mỗi người nên đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 45 phút mỗi ngày như đi bộ, tập gym, cardio, yoga, thiền, đạp xe, chạy bộ và bơi lội. Người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình tập luyện.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)