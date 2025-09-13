Đột quỵ thầm lặng khó nhận biết vì thường không có triệu chứng rõ ràng, gây tổn thương não lâu dài và bệnh có thể phòng ngừa.

Giống như đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đột quỵ thầm lặng xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một phần não đột nhiên bị cắt đứt, khiến não bị thiếu oxy và làm tổn thương các tế bào não.

Đột quỵ thầm lặng khó nhận biết

Đột quỵ thầm lặng khó nhận biết bởi tình trạng này làm gián đoạn nguồn cung cấp máu đến một phần não không kiểm soát bất kỳ chức năng nào có thể nhìn thấy được như nói hoặc vận động. Người bệnh không biết bản thân đã bị đột quỵ.

Cách duy nhất để phát hiện đột quỵ thầm lặng là chụp MRI hoặc CT não giúp kiểm tra tổn thương não ở những vùng nhỏ. Sau khi được chẩn đoán, đột quỵ thầm lặng cần được điều trị để ngăn ngừa trở thành đột quỵ thực sự.

Người lớn tuổi có nguy cơ cao hơn

Đột quỵ thầm lặng có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng thường ảnh hưởng đến người lớn tuổi, do thường bị nhầm lẫn với các dấu hiệu lão hóa. Các triệu chứng có thể bao gồm các vấn đề về trí nhớ, phản ứng chậm lại, mất thăng bằng - phối hợp, vấn đề về lời nói, thay đổi tính cách hoặc tâm trạng. Các yếu tố khác góp phần gây ra đột quỵ thầm lặng bao gồm cục máu đông, huyết áp cao, động mạch bị hẹp, cholesterol cao, tiểu đường...

Đột quỵ thầm lặng cũng nguy hiểm như các loại khác

Đột quỵ thầm lặng thường chỉ ảnh hưởng đến một vùng nhỏ của não nhưng tổn thương này thường tích lũy. Theo thời gian, những cơn đột quỵ thầm lặng này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, sự cân bằng cũng như khả năng tập trung. Nếu đã bị đột quỵ thầm lặng nhiều lần, người bệnh có thể bắt đầu nhận thấy các triệu chứng liên quan thần kinh, ví dụ khó ghi nhớ hoặc tập trung.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, đột quỵ thầm lặng cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ có triệu chứng trong tương lai. Người mắc còn có nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu, còn được gọi là sa sút trí tuệ do nhồi máu nhiều lần. Các triệu chứng của chứng sa sút trí tuệ mạch máu bao gồm các vấn đề về trí nhớ, cảm xúc, thay đổi cách đi lại, lạc đường ở những nơi quen thuộc, khó đưa ra quyết định, mất kiểm soát đại tiện và bàng quang.

Phân biệt đột quỵ thầm lặng và thiếu máu não thoáng qua

Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) còn được gọi là cơn đột quỵ nhỏ, là tình trạng gián đoạn dòng máu đến một phần não tạm thời. Đột quỵ thầm lặng không có triệu chứng nhưng TIA gây ra các triệu chứng kéo dài dưới 24 giờ bao gồm khó đi lại, mù một mắt hoặc mất thị lực, đau đầu dữ dội, đột ngột, chóng mặt, lú lẫn.

Cơn thiếu máu não thoáng qua thường gây tác động tạm thời, tức là nó không gây ra tổn thương vĩnh viễn nhưng với đột quỵ thầm lặng thì ngược lại. Hậu quả của nhiều cơn đột quỵ thầm lặng có thể tích lũy dần và gây ra tổn thương đáng kể. Cả TIA và đột quỵ thầm lặng đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nặng (thiếu máu cục bộ hoặc xuất huyết não) trong tương lai.

Đột quỵ thầm lặng có thể phòng ngừa

Dù rất khó để phát hiện đột quỵ thầm lặng nhưng có nhiều cách giúp phòng ngừa bệnh xảy ra. Cụ thể là kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, giảm lượng muối tiêu thụ, duy trì cân nặng vừa phải. Mỗi người cũng nên tránh hút thuốc, ăn uống lành mạnh cho tim, bỏ hoặc hạn chế rượu bia để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)