Làm nhân viên giỏi trước khi mơ mộng freelancer

Để làm được freelancer, bản thân bạn phải vững nghề trước, không phải vẫn lơ mơ đã đòi ra tự làm, nếu thấy khó tức là chưa đủ trình độ.

Đọc chia sẻ của những bạn trẻ hối hận vì bỏ công việc cố định làm freelancer, tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là vì các bạn chưa hiểu gì về tính chất công việc. Làm việc cố định cho một công ty thì bạn và những người khác cùng chia việc ra để làm, nên tất nhiên bạn sẽ cảm thấy nhàn hơn. Còn làm freelancer hầu như bạn phải làm toàn bộ công việc được giao nên sẽ bận hơn, tuy nhiên cũng không đến mức như nhiều người than phiền.

Tôi hiện cũng làm tự do tại nhà, nhưng trước đó đã có cả chục năm đi làm cho công ty, doanh nghiệp, nên tôi hiểu khá rõ những khác biệt của hai công việc này. Bản thân tôi thấy làm freelancer vẫn có nhiều điểm tốt hơn làm việc cố định. Ví dụ ngày xưa đi làm ở công ty, tôi phải đội nắng, đội mưa, đi làm từ sáng sớm, lắm hôm tan làm vào lúc 21h, trời đã tối mịt. Gặp hôm mưa bão thì tôi vừa đói, vừa lạnh, vừa ướt nhẹp vừa lội đường ngập để về nhà, nói chung rất cực. Giờ làm ở nhà tôi thấy khỏe hơn, ăn uống cũng tốt hơn do mình tự nấu.

Điểm khác nhau ở đây là khi đi làm cho công ty, tôi có người quản lý trực tiếp sắp xếp công việc cho, còn làm tự do, tự bản thân tôi phải biết tự sắp xếp thời gian để hoàn thành sản phẩm theo deadline. Tự giác và kỷ luật ở đây là khâu tổ chức, tầm nhìn như của một người lãnh đạo, chứ không phải chỉ đâu đánh đấy như đi làm thuê.

Tôi hiện làm freelancer về mảng vẽ minh họa và 3D thiết kế nhân vật. Thường ngày, tôi bắt đầu làm việc từ 10h sáng và kết thúc công việc lúc nửa đêm, sáng hôm sau, tôi lại dậy từ 8h. Thật sự đối với tôi, khoảng thời gian buổi tối sẽ mang đến nhiều sự sáng tạo hơn ban ngày. Còn việc dậy từ 8h sáng là vì tôi cảm thấy cơ thể khỏe và tinh thần thỏai mái hơn là dậy lúc 5-6h sáng để đi làm cho công ty, nó vừa giúp tôi tỉnh táo hơn lại vừa không cần phải ngủ trưa. Nói chung, làm việc tự do, bạn cứ sinh hoạt theo đồng hồ sinh học của bản thân mình, miễn sao thấy cơ thể ổn nhất là được.

Một hiểu lầm tai hại của nhiều người là cho rằng cứ làm freelancer là kiếm nhiều tiền hơn đi làm công ăn lương. Freelancer thu nhập cao nhưng cũng tùy mảng. Như tôi đang làm freelancer dạng nghệ sĩ tự do, nhưng cái tôi tạo ra lại mang nội dung riêng tư (NSFW) - hàng tháng kiếm tầm 2.000 - 3.000 USD, đối tượng là những người xem dạng fan, tiền thu được từ mỗi người tầm 3-7 USD/ tháng tùy họ chọn gói donate cho mình. Nói thật, làm tự do cho các công ty thì rất khó kiếm, nên tôi chọn đối tượng khách hàng là các cá nhân, những người mê game, truyện tranh, phim.

Làm tự do, bản thân bạn cũng phải vững nghề trước đã, không phải lơ mơ đã đòi ra tự làm. Nếu làm việc chậm hay thấy khó thì có nghĩa là bạn vẫn chưa đủ trình độ để làm freelancer. Về các mối quan hệ, bạn cũng phải làm quen và kết thân với những người cùng làm freelancer giống mình. Họ có thể chia việc cho mà hoặc hỗ trợ bạn khi gặp những job khó khăn.

Một khía cạnh khác, làm tự do là bạn đi tìm hướng đi mới, thử thách mới cho mình, chứ không phải tự cho mình giỏi hơn sếp nên tách ra. Sếp làm lâu việc hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, kinh nghiệm cũng hơn bạn thì lý do để bạn nghỉ việc chẳng liên quan gì đến trình độ của sếp cả. Nếu nguyên nhân do sếp thì đó là bạn không được tạo điều kiện để nâng cao trình độ, hoặc sếp thiên vị cho người quen mà thôi.

Các bạn trẻ khi quyết định làm freelancer cần nhớ một điều là công việc này không hề đơn giản. Vì nếu dễ thì người ta đã giáo cho các nhân viên ở tại công ty của họ làm hết rồi, chỉ có những việc khó nhằn họ mới thuê freelancer làm thôi.

Thế nên, để chuẩn bị tốt nhất cả về kiến thức, kỹ năng, lẫn tâm lý, tôi khuyên các bạn nên khởi đầu với công việc làm thuê cho các doanh nghiệp trước. Khi đã có đủ hiểu biết về cách thức kiếm tiền với lĩnh vực mình đang làm và quy trình làm việc rồi, bạn mới nên tách ra để làm tự do ở nhà. Tóm lại, bạn phải biết mình đang làm cái gì, giỏi đến đâu, thì có thể dấn thân làm freelancer được. Bằng không, thất bại và vỡ mộng là chuyện khó tránh.

Quang Tran

