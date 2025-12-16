Làm mẹ đơn thân vì con hay đi bước nữa vì mình?

Mở lòng thêm lần nữa đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, trong khi tiếp tục nuôi con một mình tôi lại lo đánh mất những điều tốt đẹp.

Là mẹ đơn thân, tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thì sẽ không cần phải dựa dẫm vào ai. Sau những lựa chọn chưa đúng trong quá khứ, tôi học cách thu mình lại, sống lặng lẽ hơn và đặt toàn bộ sự ưu tiên cho con. Cuộc sống hiện tại của tôi không thiếu thốn, cũng không quá chật vật, nhưng đôi khi vẫn có một khoảng trống mà tôi rất khó gọi tên.

Tôi từng tin rằng chỉ cần cố gắng, mối quan hệ đều có thể đi đến nơi mình mong muốn. Nhưng thực tế cho tôi thấy, không phải ai cũng đủ chín chắn để đi cùng mình lâu dài, và không phải sự hy sinh nào cũng được trân trọng. Sau lần tổn thương trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi chọn cách khép cửa lòng, không còn mong chờ vào việc gặp được một người đàn ông thật sự phù hợp.

Một mình nuôi con, tôi quen với việc tự quyết định mọi thứ, tự gánh vác và tự an ủi chính mình. Tôi không còn mơ mộng về những điều lãng mạn, cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu. Bình yên hiện tại của tôi đến từ những điều rất nhỏ: một ngày làm việc trôi qua suôn sẻ, bữa cơm giản dị, tiếng con cười.

Có lúc tôi nghĩ, như vậy là đủ. Thế nhưng, có những khoảnh khắc rất đời thường, tôi chợt nhận ra mình vẫn là một người phụ nữ cần được sẻ chia. Không phải để dựa dẫm, mà là có một người để cùng im lặng, cùng lắng nghe, cùng hiểu những mệt mỏi không cần nói ra. Tôi sợ rằng nếu cứ khép mình quá lâu, trái tim sẽ quen với cô đơn và quên mất cách yêu thương.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn: mở lòng thêm một lần nữa, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, chấp nhận có thể đau thêm một lần nữa; hoặc tiếp tục sống một mình để giữ được sự bình yên, nhưng đôi khi lại lo sợ mình đang tự từ chối những điều tốt đẹp vẫn còn có thể đến. Tôi không còn trẻ để yêu vội vàng, nhưng cũng chưa đủ già để thôi mong được yêu thương đúng cách.

Tôi viết những dòng này mong được lắng nghe ý kiến của những người từng đi qua đổ vỡ trong hôn nhân, làm mẹ đơn thân như tôi: ở thời điểm này, liệu tôi có nên cho mình thêm một cơ hội mở lòng, hay chọn sống bình yên cùng con mới là quyết định đúng đắn hơn?

Võ Thị Kim Thoa