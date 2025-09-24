Làm gì khi con mắc cúm?

Bé nhà tôi 5 tuổi, bị cúm, có thể điều trị tại nhà được không và cần lưu ý những gì? (Thanh Hoa, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Khi trẻ mắc cúm, gia đình cần cảnh giác biến chứng như viêm phế quản, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não, suy đa cơ quan... Bệnh cúm thêm nặng khi bội nhiễm, đồng nhiễm với các tác nhân gây bệnh khác.

Trước hết, bạn cần đưa bé đi thăm khám để chẩn đoán và theo dõi bệnh tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Việc này giúp loại trừ các bệnh có dấu hiệu giống cúm nhưng cần điều trị kịp thời như não mô cầu hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Khi trẻ có những triệu chứng nhẹ như chảy mũi, ho, sốt, đáp ứng thuốc hạ sốt, cha mẹ có thể cho con điều trị tại nhà. Một số điều các cha mẹ cần lưu ý trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ bị cúm tại nhà như sau:

Nếu trẻ nghẹt mũi, cần nhanh chóng giúp bé khơi thông đường thở. Ví dụ, nhỏ nước muối sinh lý, nước muối ưu trương, chỉnh tư thế cho đầu và vai cao dần cho bé dễ thở hơn. Vì khi trẻ khó thở thường sẽ bỏ ăn, khó ngủ, khiến cơ thể suy nhược, trẻ chậm hồi phục sức khỏe.

Trẻ mắc cúm có thể chăm sóc tại nhà, lưu ý các dấu hiệu như thở nhanh, rút lõm ngực, co giật... để đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: Vecteezy

Ho cũng dễ khiến trẻ mất ngủ, mệt mỏi. Cha mẹ nên cho con dùng thuốc ho thảo dược hoặc tân dược, có chỉ định của bác sĩ chuyên môn để giúp bé dễ chịu hơn.

Khi trẻ sốt, cha mẹ cần bổ sung đủ nước cho con. Trẻ dưới 6 tháng nên chia nhỏ cữ sữa, bú nhiều lần, trẻ trên 6 tháng bổ sung thêm nước, chia nhỏ cữ ăn. Ngoài giúp bù nước do sốt cao còn giúp làm loãng đờm, trẻ mau khỏi bệnh hơn.

Nếu được chăm sóc tốt, trẻ có thể khỏi cúm sau khoảng 3-5 ngày. Tuy nhiên, do trẻ còn nhỏ, chưa biết diễn tả triệu chứng bệnh nên cha mẹ cần quan sát kỹ các dấu hiệu. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có những triệu chứng như thở nhanh, rút lõm ngực, sốt cao không hạ 3 ngày, co giật, hôn mê... để được điều trị kịp thời.

Cúm dễ lây lan, từng gây ra nhiều đại dịch trên thế giới, như dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1919) khiến khoảng 500 triệu người lây nhiễm, tương đương 1/3 dân số thế giới vào thời điểm đó, làm cho khoảng 50-100 triệu người tử vong. Hay đại dịch cúm Hồng Kông (1968-1969) bắt đầu từ Hồng Kông, sau đó lan rộng ra toàn cầu, khiến hơn một triệu người tử vong...

Bệnh cúm đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả, với 4 vaccine đang lưu hành tại Việt Nam, gồm: loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn; loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hằng năm. Người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hàng năm.

Một người có thể mắc cúm nhiều lần trong năm. Vì vậy, nếu gia đình bạn chưa tiêm ngừa cúm thì nên sắp xếp đi tiêm sớm để bảo vệ sức khỏe. Cùng với đó, mọi người cũng cần tạo thói quen giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng, đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi công cộng, ăn uống đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, giúp cơ thể khỏe mạnh, đề kháng tốt với bệnh tật.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa Vùng 3, Hệ thống Tiêm chủng VNVC