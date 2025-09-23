Uống nước vừa đun sôi có giúp trị ho?

Tôi bị ho đờm hơn một tuần, hàng xóm mách đun sôi nước và uống sau 10 phút, sẽ diệt sạch mầm bệnh, trị ho, có đúng không? (Thùy Linh, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ho là cơ chế phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm chống lại các tác nhân vi khuẩn, virus hoặc dị vật xâm nhập vào đường hô hấp. Phản xạ ho cũng giúp làm sạch đường thở, đẩy dị vật ra ngoài.

Việc uống nước quá nóng không có tác dụng tiêu diệt tác nhân gây ho, ngược lại có thể gây bỏng, khô lưỡi, niêm mạc miệng, thực quản. Niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương có thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus như phế cầu, não mô cầu, cúm, virus hợp bào hô hấp RSV... thường trú vùng hầu họng xâm nhập và gây bệnh.

Bạn bị ho có đờm kéo dài hơn một tuần, nên đến cơ sở y tế thăm khám để bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh và điều trị hiệu quả. Bệnh nhân cũng thường được khuyên nên uống đủ nước để đảm bảo hoạt động cơ thể, với nước ấm 25-30 độ C, có thể phối hợp với nước ép hoa quả, các loại canh, soup dinh dưỡng...

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh", bạn nên giữ lối sống lành mạnh như: đảm bảo dinh dưỡng đa dạng, đủ chất, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng ho, sổ mũi. Đồng thời, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả.

Không nên uống nước vừa đun sôi hoặc quá nóng để tránh bỏng lưỡi, niêm mạc miệng, thực quản. Ảnh minh họa: Vecteezy

Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, trong đó, vaccine cúm tứ giá giúp bảo vệ cơ thể khỏi 4 chủng virus cúm phổ biến gồm A/H1N1, A/H3N2 và hai chủng cúm B. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hằng năm. Người từ 9 tuổi trở lên tiêm một mũi, sau đó tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Đối với bệnh viêm phổi, viêm màng não do phế cầu khuẩn, có 5 loại vaccine phòng bệnh gồm: phế cầu 10 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tuổi, phế cầu 13 và phế cầu 15 tiêm cho trẻ từ 6 tuần và người lớn, phế cầu 20 tiêm cho người từ 18 tuổi và phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Với bệnh do não mô cầu gây viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết, Việt Nam đang lưu hành 5 loại: Bexsero phòng não mô cầu nhóm B, VA-Mengoc BC phòng não mô cầu nhóm B và C; Mennactra, MenQuadfi và Nimenrix phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC