Làm gì khi bị hạ đường huyết?

Uống ngay đồ ngọt để tăng đường huyết, sau đó kiểm tra lại và ăn nhẹ để duy trì lượng đường trong máu.

Hạ đường huyết (hay hạ glucose máu) thường xảy ra khi lượng đường trong máu (glucose) của bạn dưới 4 mmol/L. Tình trạng này cần được điều trị nhanh chóng để ngăn nó trở nên tồi tệ hơn, nhưng bạn thường có thể tự xử lý.

Hạ đường huyết thường ảnh hưởng đến người mắc bệnh tiểu đường dùng insulin hoặc một số loại thuốc tiểu đường khác. Tình trạng này ít gặp ở những người không mắc bệnh tiểu đường.

Các triệu chứng của hạ đường huyết có thể bao gồm đói, chóng mặt, cảm giác lo lắng hoặc cáu kỉnh. Bạn đổ mồ hôi, run rẩy, môi ngứa ran, tim đập nhanh hoặc cảm thấy mệt mỏi yếu ớt. Đôi khi bạn bị thay đổi thị lực hoặc lú lẫn. Hạ đường huyết nghiêm trọng, bạn có thể bị co giật hoặc động kinh, mất ý thức.

Cách xử trí khi hạ đường huyết

Nếu bạn bị tiểu đường và có các triệu chứng hạ đường huyết (một cơn hạ đường huyết) hoặc đường huyết dưới 4 mmol/L:

Ăn hoặc uống một thứ gì đó sẽ làm tăng đường huyết một cách nhanh chóng, chẳng hạn một ly nhỏ nước ép trái cây hoặc nước ngọt có đường, 5 viên glucose hoặc dextrose, 4 viên kẹo dẻo lớn, hoặc 2 tuýp gel glucose.

Kiểm tra đường huyết sau 10 đến 15 phút.

Nếu đường huyết vẫn dưới 4 mmol/L, hãy uống hoặc ăn một món ăn nhẹ có đường khác, kiểm tra lại sau 10 phút.

Khi các triệu chứng đã cải thiện và đường huyết trở lại trên 4 mmol/L, hãy ăn một ít bánh quy, một chiếc bánh sandwich, hoặc bữa ăn tiếp theo nếu đến giờ, để giữ đường huyết cao hơn trong thời gian dài.

Cách xử trí khi hạ đường huyết nghiêm trọng

Nếu ai đó bị hạ đường huyết xuống mức rất thấp (gọi là một cơn hạ đường huyết nghiêm trọng) và bất tỉnh:

Không cho bệnh nhân bất kỳ thức ăn hoặc đồ uống nào vì họ sẽ không thể nuốt một cách an toàn.

Đặt bệnh nhân vào tư thế hồi phục.

Tiêm cho bệnh nhân một mũi glucagon ngay lập tức, nếu có sẵn và bạn biết cách sử dụng.

Nếu họ bắt đầu hồi phục trong vòng 10 phút sau khi tiêm glucagon và có thể nuốt an toàn, hãy cho nếm một ít thức ăn hoặc đồ uống sẽ làm tăng đường huyết của họ.

Ở lại với họ cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Gọi cấp cứu nếu không có sẵn mũi tiêm glucagon hoặc bạn không biết cách sử dụng nó; bạn đã tiêm glucagon và họ chưa hồi phục trong vòng 10 phút; họ đã uống rượu.

Ăn 4 viên kẹo dẻo lớn có thể giúp tăng đường huyết trở lại nhanh chóng. Ảnh: Bảo Bảo

Khi nào nên gặp bác sĩ?

Bạn bệnh tiểu đường và thường xuyên bị hạ đường huyết, từng hạ đường huyết nghiêm trọng hoặc đã hạ đường huyết vào ban đêm.

Bạn bị tiểu đường và không phải lúc nào cũng nhận ra các triệu chứng khi hạ đường huyết.

Bạn không bị tiểu đường và có các triệu chứng hạ đường huyết như run rẩy, đổ mồ hôi, tim đập nhanh và cảm giác lú lẫn.

Cách giảm nguy cơ hạ đường huyết

Nên làm:

Tuân thủ kế hoạch điều trị, bao gồm cả việc điều chỉnh liều insulin khi cần.

Kiểm tra đường huyết thường xuyên.

Luôn mang theo một thứ gì đó có thể làm tăng đường huyết một cách nhanh chóng, chẳng hạn đồ uống có đường, kẹo hoặc viên glucose.

Mang theo một bộ tiêm glucagon và thẻ y tế.

Đảm bảo gia đình và bạn bè biết cách điều trị hạ đường huyết nghiêm trọng.

Tìm hiểu việc sử dụng máy theo dõi glucose liên tục hoặc máy theo dõi nhanh nếu bạn chưa có.

Nếu bị tiểu đường và thường xuyên gặp vấn đề với hạ đường huyết, hãy hỏi bác sĩ về việc chuyển sang dùng máy bơm insulin.

Nếu lái xe, bạn cần kiểm tra đường huyết trước mỗi chuyến đi và sau đó cứ 2 giờ một lần khi lái xe. Nếu bị hạ đường huyết, bạn không nên lái xe trong ít nhất 45 phút sau khi đường huyết trở lại bình thường.

Không nên làm:

Không bỏ hoặc trì hoãn bữa ăn.

Không uống quá nhiều rượu. Tuân thủ các hướng dẫn được khuyến nghị là không quá 14 đơn vị rượu một tuần, chia ra trong 3 ngày trở lên.

Không uống rượu mà không ăn.

Mỹ Ý (Theo NHS)