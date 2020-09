'Lacci' - phim về bi kịch hôn nhân chiếu ở Venice

"Lacci" - phim chiếu ở LHP Venice - được ví như phiên bản châu Âu của "Marriage Story" khi khai thác bi kịch hôn nhân tầng lớp trung lưu.

Tuy được so sánh như phiên bản châu Âu của Marriage Story - tác phẩm Hollywood cũng công chiếu tại Venice năm ngoái, Lacci có cách giải quyết khác khi để đôi vợ chồng không chia tay sau ngoại tình.

Trailer 'Lacci' Trailer "Lacci". Tác phẩm chiếu mở màn LHP Venice lần thứ 77 vào ngày 2/9. Video: 01Distribution.

Phim có bối cảnh vào những năm 1980 tại Naples. Nhân vật chính là người chồng Aldo (Luigi Lo Cascio thủ vai) và vợ Vanda (Alba Rohrwacher đóng). Aldo thú nhận ngoại tình cùng đồng nghiệp trẻ tuổi - Lidia, dự định chia tay vợ. Tuy nhiên, sau cùng, cả hai vẫn ở bên nhau dù không còn yêu. Tác phẩm kết thúc khi hai người con của họ đã lớn, gánh chịu hậu quả từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Người con trai lập gia đình, có con, còn người con gái Anna mang tâm lý tổn thương, thù giận cha mẹ. Lacci trong tiếng Italy có nghĩa là dây giày và sự gắn bó - ngụ ý những mối liên kết.

Theo Hollywoodreporter, tính cách mỗi nhân vật chính được bộc lộ từ góc nhìn của người còn lại. Nửa đầu phim, từ góc nhìn của cô vợ bị phản bội, người chồng hiện lên là người ích kỷ và người cha thiếu trách nhiệm. Anh không dám dứt khoát ra đi với tình nhân và không có ý định nuôi con khi sắp chia tay vợ. Nửa cuối phim miêu tả cuộc hôn nhân 30 năm sau ngày tháng sống chung cay đắng của những người hết yêu. Đạo diễn đi sâu khai thác tâm tư của Aldo và từ góc nhìn của anh, kể người vợ Vanda thao túng tâm lý của người chồng như thế nào. Vợ trừng phạt anh hàng ngày với những lời lẽ bóng gió. Tuy cô không la mắng, lên giọng lần nào nhưng ngấm ngầm trong các cuộc đối thoại là sự đay nghiến, giận dữ.

Poster phim "Lacci" - tác phẩm về bi kịch hôn nhân chiếu tại LHP Venice. Ảnh: Imdb.

Cineuropa cho rằng sự thiếu giao tiếp giữa hai người gây ra chuỗi lựa chọn sai lầm. Họ ngộ nhận mình phải ở lại bên nhau vì xã hội thúc ép và không thành thật với con tim. Người vợ không biết cô muốn gì và ngần ngại lựa chọn. Khi chồng thú nhận có người thứ ba, cô không biết nên phản ứng như thế nào. Trang Variety đánh giá nữ diễn viên Rohrwacher thể hiện tốt tâm trạng sững sờ, trở nên vô cảm nhưng ẩn sâu là nỗi căm phẫn chực chờ bộc phát. Cô vẫn giành lại chồng vì "tình yêu không quan trọng, sự trung thành mới là yếu tố quyết định".

Nửa sau của phim, nữ diễn viên 64 tuổi Laura Morante kết hợp cùng nam diễn viên Silvio Orlando hóa thân cặp vợ - chồng về già. Morante thể hiện tâm lý thù hận đan xen hối tiếc của người vợ. Chồng chất trên hiện tại là các ký ức xưa - khiến Vanda nghĩ rằng nếu như hôn nhân chấm dứt sớm hơn, hai người đã không giằng xé lẫn nhau suốt bao năm.

Phim có các khoảnh khắc song song, tạo sự đối lập. Ngày xưa, Aldo vui vẻ bên đàn con, tự hào với công việc được kính trọng. Khi ở tuổi xế chiều, anh là một ông già cáu kỉnh. Đạo diễn Luchetti áp dụng phong cách quay phim đặc trưng - quay cận cử chỉ, biểu cảm vào phim mới để bộc lộ rõ nét các sắc thái của diễn viên. Ông chuộng để khoảng im lặng giữa các đoạn đối thoại, tạo sự căng thẳng cho mạch phim.

Screendaily nhận xét phim được quay trong khung hình cận, thể hiện sự cầm tù cảm xúc của hai con người trong cuộc hôn nhân. Đạo diễn chủ đích đặt hai chủ thể trong những bối cảnh tương tự cái lồng không lối thoát. Như cảnh Vanda bước vào nơi chồng làm việc - phòng phát thanh, để tranh cãi về người thứ ba. Đạo diễn quay phim qua cửa kính của buồng thu âm, nhốt hai diễn viên trong không gian kín, khiến khán giả cảm giác đang đứng ở ngoài nhìn vào cuộc sống bị đóng khung của nhân vật.

Sau buổi ra mắt mở màn LHP Venice vào ngày 2/9, đạo diễn phim - Daniele Luchetti - nói trên Indiewire: "Tôi vinh hạnh khi phim của mình được chọn mở màn LHP Venice - sự kiện phim ảnh duy nhất được tổ chức trong thời dịch. Gần đây, tôi sợ rạp phim sẽ biến mất với sự xâm chiếm của các trang giải trí trực tuyến. Vì thế, liên hoan giúp trân trọng công sức những người làm điện ảnh, tôn vinh những thước phim nhân văn, nâng đỡ tinh thần con người trong thời gian khó khăn".

Lacci nằm trong hạng mục "Out of Competition" - không tranh giải, thể loại phim hư cấu. Alberto Barbera - Giám đốc LHP Venice - cho rằng với dàn diễn viên nổi tiếng tham gia diễn xuất, tác phẩm mở đường cho phim Italy tiếp cận công chúng, truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim châu Âu tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cùng hạng mục không tranh giải, phim Night in Paradise (Park Hoon-Jung đạo diễn), The human voice (Pedro Almodóvar đạo diễn), Final Account (Luke Holland đạo diễn) và nhiều tác phẩm...

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện, diễn ra từ ngày 2 đến 12/9, nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Ứng viên nặng ký nằm trong hạng mục tranh giải là phim Lovers - của đạo diễn Nicole Garcia, nói về những thay đổi của cặp vợ chồng sau khi người vợ nhen nhóm tình cảm với bạn trai cũ.

Quỳnh Quyên (theo Indiewire)