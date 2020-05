Liên hoan phim Venice vẫn diễn ra

ItalyTrong khi nhiều liên hoan lớn bị hoãn hoặc hủy, LHP Venice giữ nguyên kế hoạch tổ chức vào tháng 9.

Hôm 24/5, Luca Zaia - thị trưởng vùng Veneto - cho biết sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 12/9. Tuy nhiên, ông dự đoán số lượng phim tranh giải ít hơn các mùa trước. Nữ diễn viên Cate Blanchett giữ ghế trưởng ban giám khảo của liên hoan năm nay.

Đạo diễn Todd Phillips (phải) và tài tử Joaquin Phoenix nhận giải Sư tử vàng cho phim "Joker" tại LHP năm ngoái. Ảnh: AFP.

Trước đó, chính quyền địa phương gửi phiếu khảo sát cho nhiều đoàn phim về việc tổ chức liên hoan và nhận nhiều ủng hộ. Ban tổ chức đang lên kế hoạch để bảo đảm an toàn cho khách mời và khán giả. Nhiều nhà làm phim góp ý nên tổ chức các phòng chiếu ảo hoặc cho phép phát phim trực tuyến.

Italy dự kiến bắt đầu mở cửa cho khách du lịch ở các nước châu Âu và bỏ yêu cầu cách ly bắt buộc với các chuyến bay nội địa từ ngày 3/6. Quốc gia này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nhất với hơn 230.000 ca nhiễm và hơn 32.800 trường hợp tử vong.

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, Roma, The Favourite, A Star is Born gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất".

Trailer Joker Trailer "Joker". Video: Warner Bros.

Đạt Phan (theo Variety)