LHP Venice kêu gọi cứu rạp phim

ItalyBan tổ chức LHP Venice kêu gọi khôi phục ngành điện ảnh đang bị đe dọa bởi các hệ thống chiếu phim trực tuyến.

Ngày 2/9, trong lễ khai mạc, Alberto Barbera - Giám đốc LHP Venice - nói: "Cảm xúc xem một bộ phim trên màn chiếu lớn với những khán giả khác là điều tự nhiên của ngành công nghiệp phim. Chúng ta phải ủng hộ các rạp phim. Nhiều rạp vẫn đóng cửa. Một số sẽ không bao giờ mở lại". Barbera cho rằng việc mở lại rạp phim giống một cuộc chiến về văn hóa với các hệ thống chiếu phim trực tuyến như Netflix.

Ban giám khảo LHP Venice tại lễ khai mạc năm nay. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của ông được bảy người đứng đầu các liên hoan phim lớn nhất châu Âu như Cannes, London... ủng hộ. Họ cho rằng dịch bệnh và việc các rạp đóng cửa khiến Netflix có thêm nhiều người dùng. Các giám đốc liên hoan phim kêu gọi sự đoàn kết trong ngành điện ảnh để cứu hệ thống rạp.

Thierry Frémaux - Giám đốc LHP Cannes - cho rằng các liên hoan tạo sự thúc đẩy tích cực với ngành phim. Ông nói liên hoan phim, rạp chiếu và hệ thống phim trực tuyến cần tìm cách để cùng tồn tại. Frémaux lấy ví dụ loạt phim Avengers của Marvel thành công cả khi ra rạp và trình chiếu trên hệ thống mạng Disney Plus.

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh nghệ thuật của chính quyền địa phương, gồm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 12/9.

Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, Roma, The Favourite, A Star is Born gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất".

Trailer Joker "Joker" đoạt giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice năm ngoái. Video: Warner Bros.

Đạt Phan (theo Guardian)