Kylie Jenner và Timothée Chalamet đi chơi sau tin hẹn hò

MỹTỷ phú Kylie Jenner và diễn viên Timothée Chalamet lần đầu công khai đi chơi bên nhau sau thời gian vướng tin hẹn hò.

Theo The Hollywood Reporter, Kylie Jenner và Timothée Chalamet nói chuyện thân mật và vui vẻ tại tour diễn Renaissance của Beyonce. Hiện cặp sao im lặng về tình trạng mối quan hệ.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner ở SoFi Stadium. Ảnh: Chris Gardner/The Hollywood Reporter

Hồi tháng 4, cả hai vướng tin hẹn hò, bị bắt gặp qua nhà nhau nhiều lần. Theo People, Kylie hạnh phúc bên Timothée, hy vọng mối quan hệ không gây áp lực cho hai người.

Đầu tháng 8, tờ Life & Style nói Kylie và Timothée đã kết thúc mối quan hệ do bận lịch trình riêng, không có thời gian chăm sóc nhau. Tài tử còn bị tố cáo cố tình lợi dụng danh tiếng bạn gái để quảng bá phim. Tuy nhiên, TMZ cho biết những tin đồn chia tay không có căn cứ. Ngày 24/8, Kylie được bắt gặp lái chiếc Mercedes đến nhà Timothée, đập tan tin đồn rạn nứt.

Theo nguồn tin của People, Kendall Jenner mai mối cho em gái với diễn viên - vốn là bạn cô. "Mọi người muốn Kylie bước tiếp sau đổ vỡ. Tất cả thành viên gia đình đều vui vẻ và ủng hộ quyết định hẹn hò của cô ấy", nguồn tin nói.

Kylie Jenner lái xe tới căn hộ của Timothée Chalamet vào tháng 4. Ảnh: Page Six

Trước đó, Kylie và bạn trai cũ Travis Scott có hai con là Stormy và Air. Theo ET, Timothée ngưỡng mộ sự tự lập, bản lĩnh của Kylie khi cô vừa làm mẹ vừa là một doanh nhân thành đạt. Anh ủng hộ Kylie trong việc chăm sóc con và thường xuyên giúp đỡ bạn gái.

Tháng 1, Kylie và Timothée lần đầu gặp nhau tại show thời trang Jean Paul Gaultier ở Paris, sau khi Kylie chia tay bạn trai sáu năm Travis Scott. Gặp gỡ và nói chuyện, cả hai nhận ra họ có nhiều điểm tương đồng. Theo Entertainment Tonight, Kylie ưu tiên việc chăm sóc con nên giữ mối quan hệ kín tiếng với Timothée.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet trò chuyện trên đường đi bộ về nhà của nam diễn viên tại Beverly Hills đầu tháng 6. Ảnh: Splash

Kylie Jenner, 26 tuổi, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin.

Timothée Chalamet, 28 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017). Các dự án điện ảnh anh tham gia sau đó đều đoạt nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao như Lady Bird (2017), Little Women (2019), Dune (2021).

Như Giang