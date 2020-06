Kylie Jenner chụp ảnh tạp chí cùng con gái

Mới đây, tạp chí Forbes công bố Kylie Jenner là ngôi sao giải trí kiếm nhiều tiền nhất năm qua, thu nhập ước tính khoảng 590 triệu USD. Cô kiếm tiền chủ yếu nhờ việc kinh doanh mỹ phẩm. Trước đó, tờ Forbes tước danh hiệu tỷ phú của cô, nói Kylie làm giả giấy tờ và phóng đại tầm cỡ của công ty.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 181 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô có con gái đầu lòng - Stormi - với rapper Travis Scott đầu năm 2018. Hai người không kết hôn và chia tay cuối năm ngoái.