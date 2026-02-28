Kỷ lục Việt Nam có thể bị phá tại Tokyo Marathon 2026

Nhật BảnHai chân chạy hàng đầu của marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa sẽ hướng đến mục tiêu phá kỷ lục quốc gia tại Tokyo Marathon 2026 ngày 1/3.

Tại VnExpress Marathon All-Star 2026, Hoàng Nguyên Thanh về nhất với 2 tiếng 19 phút 44 giây. Đây là thành tích marathon tốt nhất của một VĐV Việt Nam lập ở giải trong nước.

Khi đó, Hoàng Nguyên Thanh cho biết đã bung gần hết sức tại All-Star và sẽ dành trọn ba tuần tiếp theo để hồi phục, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm là Tokyo Marathon 2026. Tại giải đấu này, Thanh kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục quốc gia 2 giờ 18 phút 42 giây do chính anh thiết lập tại Hong Kong Marathon vào tháng 1/2024.

Trên đất Nhật Bản, Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng hướng đến kỷ lục quốc gia, là 2 giờ 39 phút 50 giây được Nguyễn Thị Oanh lập tại Viettel Marathon 2024. Cô từng đạt 2 giờ 46 phút 55 giây tại Tokyo Marathon 2025.

Hoàng Nguyên Thanh thi đấu marathon nam tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Tokyo Marathon thuộc hệ thống giải chạy danh giá nhất hành tinh - World Marathon Majors, bên cạnh Boston, London, Berlin, Chicago, New York và Sydney. Tokyo được đánh giá có đường chạy nhanh bậc nhất và phù hợp cho các runner hướng tới việc cải thiện thành tích tốt nhất (PB) cũng như phá kỷ lục.

Ở nội dung nam, tâm điểm là Alexander Mutiso, nhà vô địch London Marathon 2024, đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 3 phút 11 giây. Chân chạy Kenya được kỳ vọng tạo dấu ấn ngay lần đầu ra mắt Tokyo.

Á quân Tokyo 2024 Timothy Kiplagat (PB là 2 giờ 2 phút 55 giây) quyết trở lại mạnh mẽ sau màn trình diễn không như ý tại Chicago Marathon mùa thu năm ngoái, đồng thời nhắm đến kỷ lục đường đua 2 giờ 2 phút 16 giây.

ĐKVĐ Tadese Takele, mới 23 tuổi, tiếp tục hành trình khẳng định vị thế sau khi đạt 2 giờ 3 phút 23 giây năm ngoái. Milkesa Mengesha - nhà vô địch Berlin Marathon 2024 và Shanghai Marathon 2025 - cũng là ứng viên nặng ký nhờ phong độ ổn định ở các giải lớn.

Tadese Takele về nhất Tokyo Marathon 2025. Ảnh: Reuters

Một ẩn số đáng chú ý là Selemon Barega, nhà vô địch Olympic 10.000m chuyển hướng sang marathon. Tốc độ và khả năng chiến thuật có thể giúp anh trở thành câu chuyện thành công tiếp theo từ sân track sang cự ly 42,195 km.

Niềm hy vọng số một của chủ nhà là Suguru Osako, người vừa lập kỷ lục quốc gia 2 giờ 4 phút 55 giây tại Valencia tháng 12/2025. Ryota Kondo, Tsubasa Ichiyama, Naoki Koyama và tài năng trẻ Aoi Ota hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh nội bộ khốc liệt, nhất là khi chuẩn Olympic Los Angeles 2028 được ấn định ở mức 2 giờ 3 phút 59 giây.

Giới chuyên môn dự báo nhóm dẫn đầu nam sẽ đẩy tốc độ cao ngay từ đầu, nhờ hệ thống dẫn tốc nhiều tầng nhằm duy trì nhịp độ kỷ lục sâu trong cuộc đua.

Sutume Asefa Kebede về nhất Tokyo Marathon 2025 với 2 giờ 16 phút 31 giây. Ảnh: Tokyo Marathon

Nội dung nữ thậm chí còn được đánh giá giàu chiều sâu hơn. Hawi Feysa gây tiếng vang khi vô địch Chicago 2025 với 2 giờ 14 phút 57 giây - thành tích nhanh thứ năm lịch sử thời điểm đó. Lối chạy tấn công của cô phù hợp mặt đường phẳng tại Tokyo.

ĐKVĐ Sutume Asefa Kebede hướng đến hat-trick tại Tokyo. Cô đang giữ kỷ lục đường đua 2 giờ 15 phút 55 giây và am hiểu từng khúc cua trên lộ trình này.

Cựu kỷ lục gia thế giới Brigid Kosgei cho thấy dấu hiệu hồi sinh phong độ với chiến thắng tại Thượng Hải năm ngoái. Trong khi đó, Rosemary Wanjiru -nhà vô địch Berlin 2025 và Tokyo 2023 - nổi tiếng với bản lĩnh ở các cuộc đua tốc độ cao.

Điểm nhấn cảm xúc của chủ nhà Nhật Bản là Ai Hosoda, người tuyên bố giải nghệ sau mùa giải này nhưng khẳng định vẫn đặt mục tiêu lập PB thay vì "chỉ chạy để chia tay". Yumi Yoshikawa và Chicako Mori cũng hướng đến chuẩn Olympic là 2 giờ 26 phút 50 giây.

Lộ trình thi đấu tại Tokyo Marathon 2026.

Tokyo Marathon đi qua các khu vực nổi tiếng như Suidobashi, Ueno, Kanda, Nihonbashi, Ginza và Hibiya trước khi về đích tại Tokyo Station. Đường đua tương đối bằng phẳng, lộ trình rộng, chỉ điểm xuyết vài cây cầu - khác biệt hoàn toàn với những con dốc khắc nghiệt kiểu Boston.

8 trong 10 thành tích nam nhanh nhất lịch sử Tokyo được ghi nhận trong bốn năm gần đây, cho thấy đây là điểm đến lý tưởng cho các chân chạy săn kỷ lục.

Tổng quỹ thưởng vượt 750.000 USD. Nhà vô địch mỗi nội dung nhận 80.000 USD. Đáng chú ý, mức thưởng phá kỷ lục thế giới lên tới 200.000 USD; kỷ lục đường đua nhận 20.000 USD, còn kỷ lục quốc gia Nhật Bản được thưởng 500.000 yen (khoảng 3.300 USD).

Khi Tokyo Marathon chuẩn bị bước sang năm thứ 20 vào mùa giải tới, tham vọng chứng kiến kỷ lục thế giới ngay trên đường phố thủ đô Nhật Bản ngày càng rõ ràng. Nếu thời tiết ủng hộ, mùa giải 2026 có thể trở thành một cột mốc lịch sử.

