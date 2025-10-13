Kiplimo lỡ hẹn phá kỷ lục marathon thế giới

MỹJacob Kiplimo, runner người Uganda đang giữ kỷ lục half marathon thế giới, thắng áp đảo tại Chicago Marathon 2025 nhưng chưa thể phá kỷ lục thế giới Kelvin Kiptum.

Trong ngày thi đấu lý tưởng tại Chicago với nhiệt độ xuất phát khoảng 13 độ, nhóm elite khởi đầu với tốc độ rất cao. Nhà vô địch năm 2024 John Korir, Timothy Kiplagat, Amos Kipruto cùng Kiplimo chạm mốc 5 km trong 13 phút 58 giây - thông số đủ giúp phá mốc sub2 nếu duy trì đến hết cuộc đua.

Họ vượt qua 10 km đầu trong 28 phút 25 giây, nhanh hơn cả thành tích mà cố VĐV Kelvin Kiptum đạt được khi lập kỷ lục tại Chicago năm 2023 (28 phút 42 giây). Dù tốc độ có chậm lại đôi chút sau đó, nhóm đầu vẫn đạt nửa chặng (21,0975 km) trong 1 giờ 0 phút 16 giây, tiếp tục nhanh hơn mốc 1 giờ 0 phút 48 giây của Kiptum.

Jacob Kiplimo về nhất Chicago Marathon 2025. Ảnh: Runner's World

Khi các pacer (người dẫn tốc) rời đường đua, Korir và Kiplimo cùng tăng tốc, bắt đầu màn đua tay đôi. Đến km thứ 25, họ bỏ xa Kipruto 10 giây và Philemon Kiplimo 17 giây. Nhưng Kiplimo tăng guồng từ km 30, Korir không thể bám theo và dần hụt hơi, phải bỏ cuộc ở km 35. Lúc đó, Kiplimo vẫn duy trì phong độ ổn định, hoàn thành 35 km trong 1 giờ 39 phút 53 giây.

Chân chạy người Uganda hoàn thành 35 km trong 1 giờ 39 phút 53 giây. Nhưng trong 10 km cuối, gió ngược và sự mệt mỏi khiến tốc độ của anh giảm đáng kể. Kiplimo chạm mốc 40 km trong 1 giờ 55 phút 10 giây, chậm gần một phút so với thông số tương ứng của Kiptum khi lập kỷ lục thế giới (1 giờ 54 phút 23 giây).

Kiplimo băng qua đích với thành tích 2 giờ 2 phút 23 giây và không thể xô đổ kỷ lục 2 giờ 0 phút 35 giây của Kiptum. Sau khi cán đích, chân chạy 24 tuổi gục xuống đường và được Giám đốc giải Carey Pinkowski dìu dậy.

Tháng 2 năm nay, Kiplimo gây tiếng vang khi về nhất giải eDreams Mitja Marato ở Barcelona với kỷ lục thế giới 56 phút 42 giây. Trong lần đầu chạy marathon tại London sau đó hai tháng, Kiplimo tiếp tục gây ấn tượng khi về nhì với 2 giờ 3 phút 37 giây, chỉ sau nhà vô địch Sebastian Sawe.

Tại Chicago Marathon 2025, xếp sau Kiplimo lần lượt là Amos Kipruto (2 giờ 3 phút 54 giây) và Alex Masai (2 giờ 4 phút 43 giây). Conner Mantz về thứ tư với 2 giờ 4 phút 43 giây và phá kỷ lục Mỹ tồn tại từ năm 2002 của Khalid Khannouchi (2 giờ 5 phút 38 giây).

Hawi Feysa về nhất nội dung nữ Chicago Marathon 2025. Ảnh: Runner's World

Nội dung nữ cũng chứng kiến nhà vô địch mới, khi Ruth Chepngetich - người lập kỷ lục thế giới tại Chicago 2024 - bị đình chỉ tạm thời vì dương tính với chất cấm. Chân chạy người Ethiopia, Hawi Feysa áp đảo khi về nhất với 2 giờ 14 phút 56 giây, đoạt danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, cô vô địch Frankfurt Marathon 2024 và về thứ ba Tokyo Marathon 2025.

Đồng hương của Feysa, Megertu Alemu về nhì với 2 giờ 17 phút 18 giây, còn VĐV người Tanzania Magdalena Shauri về thứ ba với 2 giờ 18 phút 3 giây. VĐV chủ nhà có thành tích tốt nhất là Natosha Rogers, khi về thứ sáu với 2 giờ 23 phút 28 giây.

Chicago Marathon ra đời từ 1977, là một trong bảy giải chạy danh giá nhất hành tinh trong hệ thống World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở Boston, New York City, London, Berlin, Tokyo và Sydney.

Giải major tiếp theo sẽ diễn ra tại Thành phố New York vào ngày 2/11, với sự góp mặt của hai ngôi sao Eliud Kipchoge (Kenya) ở nội dung nam và Sifan Hassan (Hà Lan) ở nội dung nữ.

Hồng Duy