Kipchoge, Hassan dự Amsterdam Marathon 2025

Hà LanHai chân chạy huyền thoại Eliud Kipchoge sẽ thi đấu ở nội dung nam và Sifan Hassan ở nội dung nữ Amsterdam Marathon ngày 19/10, sự kiện đánh dấu 50 năm thành lập.

"Amsterdam là nơi tôi luôn cảm nhận được năng lượng thuần khiết của thể thao - nơi con người và thành phố cùng hòa làm một", Kipchoge nói tại buổi công bố danh sách các elite dự Amsterdam Marathon 2025 hồi đầu tuần.

Kipchoge sau khi về đích với kỷ lục thế giới 2 giờ 1 phút 9 giây tại Berlin Marathon 2022. Ảnh: Reuters

Kipchoge đã 11 lần vô địch các giải major, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 5 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021). Anh còn từng hai lần phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 rồi 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, và giành hai HC vàng Olympic, khi về nhất tại Rio 2016 rồi Tokyo 2020.

Ở tuổi 40, Kipchoge không còn cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Nhưng mỗi lần xuất hiện của VĐV vĩ đại nhất lịch sử marathon vẫn được giới chạy bộ chờ đợi

Tại nội dung nam Amsterdam Marathon 2025, Kipchoge sẽ cạnh tranh với bốn chân chạy hàng đầu châu Phi: Tamirat Tola, Leul Gebresilase, Laban Korir và Jonathan Korir - những người đều đặt mục tiêu phá kỷ lục giải là 2 giờ 3 phút 38 giây do Tola thiết lập năm 2021.

Trong đó, VĐV Ethiopia, Tola được đánh giá cao nhất khi từng giành HC vàng Olympic Paris 2024, New York City Marathon 2023 và giải thế giới Eugene 2022. Gebresilase, 29 tuổi, thì có thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 4 phút 2 giây lập tại Dubai Marathon 2018.

Ở phía Kenya, Laban Korir - đồng đội tập luyện của Kipchoge tại trại huấn luyện NN Running Team ở Kaptagat - từng bốn lần dự Amsterdam Marathon và đạt thành tích tốt nhất là 2 giờ 5 phút 54 giây vào năm 2016. Jonathan Korir, hàng xóm và bạn thân của Kipchoge, cũng được kỳ vọng tạo bất ngờ sau khi đạt PB 2 giờ 6 phút 40 giây tại Enschede năm nay.

Sifan Hassan về nhất Sydney Marathon 2025 ngày 31/8. Ảnh: EPA

Ở nội dung nữ, sự góp mặt của Sifan Hassan khiến khán giả chủ nhà phấn khích. VĐV người Hà Lan gốc Ethiopia vô địch London, Chicago 2023, giành HC vàng Olympic Paris 2024 và vừa phá kỷ lục Sydney Marathon. Cô sẽ trở lại ngôi nhà thứ hai, thi đấu trước hàng chục nghìn người hâm mộ.

"Chạy ở Amsterdam là cảm giác không nơi nào có được. Ở đây, tôi nghe tiếng cổ vũ của những người từng nhìn thấy tôi khởi đầu từ con phố nhỏ này. Tôi muốn tặng họ chiến thắng", Hassan chia sẻ.

Sự góp mặt của Kipchoge và Hassan càng khiến Amsterdam Marathon năm nay trở nên đặc biệt với người dân Hà Lan. Không chỉ là lần thứ 50 giải được tổ chức, mà còn trùng với lễ kỷ niệm 750 năm ngày thành lập thành phố Amsterdam. Từ các con kênh cổ, công viên Vondelpark cho đến khán đài sân vận động Olympic - nơi đặt vạch xuất phát và đích đến - tất cả sẽ phủ kín sắc màu của lễ hội.

Lộ trình thi đấu tại Amsterdam Marathon 2025.

Ra đời năm 1975, Amsterdam Marathon khởi đầu như một cuộc đua địa phương nhỏ, trước khi vươn lên thành một trong những giải marathon danh giá nhất châu Âu. Từ năm 1991, khi được chuyển sang tổ chức vào mùa thu, giải dần khẳng định vị thế và trở thành World Athletics Platinum Label Race - danh hiệu dành cho những giải marathon có tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Cung đường của Amsterdam Marathon được xem là một trong những tuyến chạy đẹp và nhanh nhất hành tinh. Các VĐV xuất phát và về đích trong sân vận động Olympic - biểu tượng thể thao của Hà Lan, rồi lần lượt đi qua Rijksmuseum, những kênh đào cổ kính, công viên Vondelpark xanh mướt, và bờ sông Amstel lộng gió - nơi sắc thu hòa cùng tiếng reo hò của khán giả.

Hồng Duy tổng hợp