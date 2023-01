Kipchoge đối đầu nhiều nhà vô địch tại Boston Marathon

Kipchoge sẽ tranh tài với hàng loạt runner từng vô địch Boston Marathon như Kipruto, Desisa, ngay trong lần đầu tiên dự giải major này.

Hiệp hội Điền kinh Boston (BAA) mới công bố danh sách hơn 70 runner chuyên nghiệp nam sẽ tranh tài tại Boston Marathon vào ngày 17/4, đứng đầu là Eliud Kipchoge. Huyền thoại sinh năm 1984 đang giữ kỷ lục marathon thế giới 2 giờ 1 phút 9 giây lập tại Berlin Marathon, Đức, hồi tháng 9/2022. 2023 sẽ là lần đầu tiên chân chạy người Kenya thi đấu tại Boston Marathon.

Boston Marathon, ra đời từ 1987, là giải chạy lâu đời nhất thế giới, và thuộc hệ thống World Marathon Majors (WMM), bên cạnh năm giải ở New York, Chicago, London, Berlin và Tokyo. Giải năm nay ước tính có 30.000 VĐV tham gia. Theo BAA, nhóm VĐV nam chuyên nghiệp năm nay có 15 người đạt thành tích dưới 2 giờ 7 phút.

"Thật vui khi tôi được đặt chân trên các con phố ở Boston. Họ sắp kỷ niệm 10 năm xảy ra vụ đánh bom tại giải. Tôi cảm thấy mình nên có mặt tại đó cùng họ và gửi đi các thông điệp tích cực", Kipchoge nói.

Kipchoge sẽ lần đầu tranh tài tại Boston Marathon ngày 17/4 tới.

Nếu vô địch giải chạy lâu đời nhất thế giới này, Kipchoge chỉ còn một giải trong nhóm majors để chinh phục là New York City Marathon trong tháng 11. Kỷ lục gia người Kenya đã đăng quang tại Tokyo (2022), Berlin (2015, 2017, 2018, 2022), London (2015, 2016, 2018, 2019 và Chicago (2014).

Xếp ngay sau Kipchoge là người đồng hương Evans Chebet, vô địch Boston Marathon 2022 với thành tích 2 giờ 6 phút 51 giây. Giải năm nay còn có sự trở lại của hai cựu vương Benson Kipruto và Lelisa Desisa. Kipruto, người Kenya, vô địch năm 2021, thời gian 2 giờ 9 phút 51 giây còn Desisa, người Ethiopia, vô địch năm 2013 và 2015 với thành tích lần lượt 2 giờ 10 phút 22 giây và 2 giờ 9 phút 17 giây.

Chebet được đánh giá là runner mạnh chiến thuật, với hai chức vô địch năm 2022 ở Boston và New York. Kipruto ba lần lên bục nhận giải tại WMM gồm nhất Boston năm 2021, nhất Chicago 2022 và về ba Boston năm 2022. Trong khi đó, Desisa chưa hoàn thành giải marathon nào trong gần bốn năm qua.

Gabriel Geay của Tanzania cũng là đối thủ đáng gờm của Kipchoge. Runner sinh năm 1996 về thứ tư tại Boston năm 2022, thời gian 2 giờ 7 phút 53 giây, và đã quen với địa hình nhiều dốc của giải. Anh về nhì giải Valencia Marathon ở Tây Ban Nha tháng 12, thiết lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục cá nhân 2 giờ 3 phút.

"Tôi thấy phấn khích khi được trở lại Boston Marathon năm nay", Geay nói. "Tôi đã hoàn thành giấc mơ tham gia Boston năm ngoái, nhưng mục tiêu của tôi là vô địch giải vào một ngày nào đó. Và tôi hy vọng 2023 sẽ là năm của mình. Cảm ơn Boston vì trao cho tôi cơ hội này".

Một số cái tên đáng chú ý khác có Daniel Do Nascimento của Brazil và CJ Albertson của Mỹ. Albertson đã thất bại hai lần liên tiếp ở mốc 30 km trong hai giải Boston gần nhất. Trong khi đó, Do Nascimento dẫn đầu giải New York 2022 trong khoảng 32 km rồi gục ngã trên đường chạy vì mệt mỏi và căng cơ.

Albert Korir của Kenya, nhà vô địch New York năm 2021, và Shura Kitata của Ethiopia, vô địch London năm 2020, cũng góp mặt. Kitata là runner đánh bại được Kipchoge gần đây nhất, chính tại London Marathon năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Kitata tham gia Boston.

"Boston Marathon được biết đến là giải đấu có tính cạnh tranh cao, với kết quả nhiều năm chỉ được quyết định trong những mét chạy cuối cùng trên phố Boylston.", Mary Kate Shea, giám đốc VĐV chuyên nghiệp của BAA, nói. "Giải năm nay quy tụ nhiều VĐV xuất sắc cả về tốc độ lẫn thành tích thi đấu. Kết hợp với danh sách VĐV nữ chuyên nghiệp, đây sẽ là giải đấu gay cấn nhất lịch sử giải".

16 VĐV có PR sub2:07 dự Boston Marathon 2022 Eliud Kipchoge (Kenya) 2:01:09

Evans Chebet (Kenya) 2:03:00

Gabriel Geay (Tanzania) 2:03:00

Herpasa Negasa (Ethiopia) 2:03:40

Benson Kipruto (Kenya) 2:04:24

Lelisa Desisa (Ethiopia) 2:04:45

Shura Kitata (Ethiopia) 2:04:49

Daniel Do Nascimento (Brazil) 2:04:51

John Korir (Kenya) 2:05:01

Nobert Kigen (Kenya) 2:05:13

Ghirmay Ghebreslassie (Eritoria) 2:05:34

Andualem Belay (Ethiopia) 2:05:45

Mark Korir (Kenya) 2:05:49

Filmon Ande (Eritoria) 2:06:38

Andamlak Belihu (Ethiopia) 2:06:40

Isaac Mpofu (Zimbabwe) 2:06:48

Thùy Linh