'Kiệt sức sau một tháng chuyển nhà ra vùng ven Sài Gòn'

'Bỏ trung tâm thành phố chật chội, đắt đỏ ra vùng ven thuê nhà, sức khỏe của tôi lao dốc không phanh vì mỗi ngày đi làm gần 50 km'.

"Đọc bài viết 'Bỏ chạy vào trung tâm TP HCM sau vài năm thuê nhà vùng ven' của tác giả Don Qujhote, tôi nhớ lại ngày mình còn vừa đi làm vừa đi học tiếng Nhật. Cung đường đi làm mỗi sáng của tôi là: ngã tư thủ Đức - khu CNC, chiều về lại chạy vào đến đường Cộng Hòa. Cả hai chiều đi và về tổng cộng gần 50 km. Nói thật, cứ đi đi về về trong một tháng mà sức khỏe và thần sắc của tôi xuống hẳn.

Mỗi khi về đến nhà, tôi mệt không muốn ăn uống gì. Lúc đó tôi còn trẻ (23-24 tuổi) nên còn trụ được chứ như bây giờ thì có lẽ không chịu nổi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ quãng thời gian đó. Thế nên, bản thân tôi nghĩ rằng, nếu được thì vẫn cứ nên chọn nơi ở gần công ty sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian để nghỉ ngơi".

Đó là chia sẻ của độc giả Kevinnguyen về quyết định lựa chọn nơi ở trong trung tâm thay vì nhà ngoại thành. Đà tăng giá thuê phòng trọ, chung cư mini trung tâm thành phố hiện nay gần gấp đôi tăng trưởng thu nhập của người dân thành thị theo năm. Không thể tìm nổi nhà nội thành phù hợp khả năng tài chính, nhiều người chuyển hướng sang tìm chung cư vùng ven, chấp nhận di chuyển xa để có không gian sống thoải mái hơn. Tuy nhiên, không ít trong số đó càng cảm thấy mệt mỏi, bất tiện hơn.

Bạn đọc Aidalsdiwd kể về trường hợp của mình: "Nói chung là nhiều người nói rằng thích ra ngoại ô sống nhưng thực tế chưa chắc đã được như tưởng tượng. Tôi luôn chỉ có một ý định đó là ở trong trung tâm thành phố. So với việc đi làm 10-15 km từ ngoại thành mỗi ngày, tôi chỉ mất có 3-5 km đi trong nội đô. Thời gian dư ra đó tôi có thể làm được rất nhiều việc, như: chơi với con, đọc sách, tập thể dục thể thao... Chứ dành 2-3 tiếng ngồi trong ôtô đi làm hàng ngày quả thực là một sự lãng phí thời gian rất vô nghĩa".

>> Giá thuê nhà trung tâm đắt đỏ, sao không ra vùng ven?

Từng hối hận sau khi chuyển nhà ra vùng ven, độc giả Hoang An thừa nhận: "Vấn đề di chuyển xa là điều khó khăn lớn nhất với những người chọn sống ở ngoại thành. Tôi từng đi làm 15 km, và về nhà với quãng đường tương tự, tính ra mỗi ngày mất ba tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển. Nắng, nóng, khói, bụi, kẹt xe, đường vùng ven đầy xe tải... khiến tôi vô cùng mệt mỏi, ngày nào về đến nhà cũng đuối kinh khủng.

Tôi chẳng còn thiết nấu nướng, vui chơi gì nữa, chỉ ăn tạm đĩa cơm tấm, ngồi thở, tắm, rồi đi ngủ. Đúng là vùng ven nhiều chung cư cho thuê, rộng rãi, an toàn, giá rẻ, nhưng đi lại quá khổ so với trong trung tâm. Chỉ có khi nào hoàn thiện được mấy tuyến metro thì may ra mới có thể ra vùng ven thuê nhà được".

Nói về những lý do khiến nhiều người từ chối chuyển ra vùng ven thuê nhà bất chấp giá nhà nội đô ngày một tăng cao, bạn đọc Tanukichi bình luận: "Có vài vấn đề khác biệt mà chúng ta đang bỏ qua giữa Việt Nam và những nước có thể ở xa vùng trung tâm:

- Khí hậu: Ở Việt Nam, số ngày nóng rất nhiều, thời tiết oi bức đến mức chỉ cần đứng ngoài đường cũng nóng chứ không cần phải di chuyển từ nhà ra bến xe buýt.

- Hệ thống đường giao thông chưa đủ đáp ứng: Nếu ai ở Hà Nội từ lâu sẽ biết những khu vực chung cư như Tố Hữu, Đại Mỗ... và các quận mới từng là nơi rất hẻo lánh, chim cò bay đầy trời. Nhưng đô thị hóa một thời gian, giờ các con đường chính từ các khu vực này đổ về trung tâm đều tắc kinh khủng, ngày mưa càng tắc nữa, có khi 22h mới về được về nhà.

- Chất lượng xe buýt kém: Nếu ai là người có vấn đề với thái độ phục vụ của tài xế và nhân viên xe buýt thì họ sẽ không muốn dùng dịch vụ này.

- Văn hóa khác biệt: Ở Việt Nam, giờ làm việc tám tiếng là chuyện không phổ biến. Các công ty Việt hay có văn hóa 'bóc lột thêm giờ' nên nếu nhà ở quá xa, với tình hình giao thông hiện tại, bạn sẽ không có thời gian sinh hoạt cá nhân. Trong khi những nước khác đường thoáng hơn nhiều, người ta có thể dễ dàng lái xe hoặc đi tàu. Tại đó cũng không có chuyện phải làm thêm giờ, làm tăng ca nhiều nên việc di chuyển quãng đường xa cũng không phải vấn đề quá lớn.

Tóm lại, giờ chỉ mong chúng ta có thêm nhiều tuyến tàu điện, xe buýt kết nối trung tâm đô thị với các vùng ven để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn về phương tiện đi lại cũng như chỗ ở. Khi giao thông đường bộ được giảm tải, việc người dân chủ động giãn ra khỏi trung tâm cũng đơn giản hơn nhiều".

Lê Phạm tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.