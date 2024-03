'Mua chung cư nội đô 2 tỷ đồng thay vì nhà mặt đất ngoại thành'

Khi tôi quyết định bỏ 2 tỷ đồng mua chung cư, nhiều người bảo: 'Sao không mua nhà mặt đất ngoại thành ở cho thoải mái?'. Tôi không nghĩ vậy.

Nên mua nhà sớm hay ở thuê để dành tiền đầu tư? Có người cho rằng "thà đi ở thuê rồi để tiền gửi tiết kiệm còn hơn dồn hết tiền mua nhà cho bằng được". Theo tôi, mua nhà để ở không thể so sánh với lãi gửi tiết kiệm như một số người bình luận. Mua nhà để ở thì phần lợi chính là cảm giác an tâm khi được sống trong căn nhà của chính mình. Trong khi đó, nếu đi ở trọ, tiền thuê nhà trong 7-8 năm cũng là một món không hề nhỏ.

Tôi lấy ví dụ, tính trung bình mỗi tháng tiền thuê nhà chỉ là 6-7 triệu đồng thôi, nhưng tính ra bảy năm thì số tiền cũng rơi vào khoảng hơn 600 triệu đồng rồi,. Đó là tôi tính thuê những chỗ rẻ, xa trung tâm, chứ khu vực gần trung tâm còn đắt đỏ hơn nhiều.

Chưa kể, thuê nhà ở Việt Nam chủ yếu là hợp đồng của cá nhân. Xui rủi, chủ nhà cần tiền, muốn bán nhà thì vợ chồng, con cái bạn lại phải mất thời gian, công sức, tiền bạc để dọn nhà và chuyển đi. Thế nên, khi đã lập gia đình, việc có một ngôi nhà để ở và ổn định cuộc sống là nhu cầu vô cùng cấp thiết.

Chỉ có những người độc thân, chưa muốn kết hôn, khi có nhiều tiền họ vẫn thuê nhà thôi. Còn phần lớn đều muốn mua nhà của riêng mình. Mua nhà bạn còn có cái nhà để ở, một món tài sản để giữ, còn đem tiền đi đầu tư, nếu may mắn gặp thời thì bạn còn phất lên, chứ lỡ rủi làm ăn thua lỗ thì bạn xem như trắng tay. Đó là lý do nhiều người có tiền thường sẽ chọn mua nhà cho an tâm chứ không đi thuê để lấy tiền đầu tư.

>> 'Mua chung cư nội đô tốt hơn nhà mặt đất ngoại thành'

Lựa chọn mua một căn nhà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố theo nhu cầu của mỗi người, không ai giống ai. Khi tôi quyết định mua nhà và dọn lên sống ở chung cư, nhiều người bảo, sao không mua nhà mặt đất mà ở cho thoải mái hơn? Nhưng tôi độc thân, không cần không gian sống quá rộng làm gì. Ở chung cư lại có bảo vệ, vẫn an toàn hơn với phụ nữ sống một mình. Hơn nữa, với số tiền hai tỷ đồng lúc đó mà mua nhà mặt đất thì tôi chỉ kiếm được một căn nhà trong ngõ nhỏ, cũng khá bất tiện.

Quan điểm của tôi là làm ở đâu thì mua nhà ở gần chỗ làm là tiện nhất. Nếu làm ở những phố trung tâm như Bà Triệu, Quán Sứ, Hàng Trống, Nguyễn Công Trứ (Hà Nội)... mà tôi mua nhà ở tận ngoại thành để có nhà mặt đất vừa tiền thì việc di chuyển mỗi ngày sẽ rất mệt mỏi.

Hơn nữa, khi so sánh các lựa chọn nhà ở cùng một phân khúc, với giá tiền khoảng 3 tỷ đồng trở xuống, thì ở chung cư vẫn tiện hơn nhà đất rất nhiều. Còn cứ so nhà đất nhưng ở dạng biệt thự đơn lập với chung cư tầm trung thì làm sao công bằng được để đánh giá.

