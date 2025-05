Kieran Culkin và dàn sao đóng phần mới 'The Hunger Games'

Diễn viên đoạt Oscar Kieran Culkin cùng người đẹp Elle Fanning, tài tử Ralph Fiennes đóng tiền truyện "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping".

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Suzanne Collins, lấy bối cảnh quốc gia Panem 24 năm trước các sự kiện trong loạt phim gốc. Dự án xoay quanh thời trẻ của Haymitch Abernathy (Joseph Zada thủ vai) khi chuẩn bị kỳ Hunger Games thứ 50 (Huyết trường Tứ phân lần hai).

Nhân vật là người chiến thắng duy nhất còn sống sót của Quận 12 trong lịch sử Đấu trường sinh tử, trước khi Katniss và Peeta xuất hiện. Khác với hình ảnh người cố vấn say xỉn do Woody Harrelson đóng trong bốn phần đầu, Sunrise on the Reaping đưa khán giả quay lại lúc Haymitch còn là thiếu niên 16 tuổi. Anh được chọn tham gia phiên bản đặc biệt của Đấu trường khi số lượng vật tế tăng gấp đôi, với 48 người.

Kieran Culkin nhận giải Oscar đầu tiên hồi tháng 3. Ảnh: Hola

Hôm 21/5, nhà sản xuất thông báo Kieran Culkin - diễn viên từng đoạt giải Oscar và Emmy - sẽ đóng Caesar Flickerman. Caesar là MC của Đại hội Sinh tử trong nhiều năm, nhất là các kỳ mà Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) tham gia. Vai diễn từng do Stanley Tucci đảm nhận trong loạt phim gốc.

Erin Westerman, đồng chủ tịch công ty sản xuất Lionsgate Motion Picture Group cho biết hình ảnh của Kieran Culkin toát lên sự quyến rũ, phù hợp vai Caesar. Anh tham gia thương hiệu này khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đầu năm, diễn viên 43 tuổi nhận giải Oscar Nam phụ xuất sắc nhờ diễn xuất trong A Real Pain. Anh cũng giành giải Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc với loạt phim Succession của HBO.

Vai chính do diễn viên Australia Joseph Zada, 20 tuổi, đảm nhận. Dù chưa có vai diễn điện ảnh lớn, Zada gây chú ý qua series Invisible Boys và Total Control. Ngôi sao trẻ của Hollywood Mckenna Grace đóng Maysilee Donner, cô gái còn lại của Quận 12 được chọn tham gia kỳ thứ 50.

Chân dung diễn viên chính "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" Joseph Zada. Ảnh: IMDb

Ngoài ra, dàn diễn viên gồm Elle Fanning (vai Effie Trinket, người hộ tống của Quận 12), Ralph Fiennes (đóng Tổng thống Snow). Maya Hawke - con gái tài tử Ethan Hawke - hóa thân Wiress, Kelvin Harrison Jr. vai Beetee, Lili Taylor vai Mags, Ben Wang trong vai Wyatt. Molly McCann cũng sẽ xuất hiện với nhân vật Louella, Iona Bell đóng Lou Lou. Jesse Plemons đảm nhận vai Plutarch Heavensbee, sau này là một trong những lãnh đạo chủ chốt của cuộc nổi dậy.

Phim dự kiến ra mắt ngày 20/11/2026, do Francis Lawrence đạo diễn. Kịch bản do Billy Ray và tác giả Suzanne Collins viết.

Cuốn Sunrise on the Reaping ra mắt hồi tháng 3, bán được 1,5 triệu bản trong tuần đầu tiên tại Mỹ, Anh, Ireland, Canada, Australia và New Zealand. Nội dung lấy bối cảnh 40 năm sau các sự kiện của tiểu thuyết The Ballad of Songbirds and Snakes (2020). Trên AP, tác giả nói lấy cảm hứng từ triết gia David Hume. "Câu chuyện mới đi sâu vào quyền lực và việc sử dụng các hình thức tuyên truyền của những người đứng đầu trò chơi", Collins cho biết.

Tiểu thuyết The Hunger Games xuất bản tháng 9/2008, lấy bối cảnh trong tương lai khi Bắc Mỹ bị đe dọa bởi hạn hán, hỏa hoạn, đói kém, phim đặt ra giả thuyết khi đó chiến tranh được thay thế bằng một trò chơi săn người. Mỗi năm, các quận sẽ cử ra đại diện tham dự cuộc đấu một mất một còn để làm trò giải khuây cho các thế lực giàu có. Trò chơi khát máu này được xây dựng như một show truyền hình thực tế truyền đi khắp nơi. Người duy nhất sống sót là người chiến thắng sau trò chơi.

Bốn cuốn sách đầu tiên bán hơn 100 triệu bản và được dịch ra hàng chục thứ tiếng, có mặt trong danh sách best-seller của The New York Times, Publishers Weekly. Trong nước, tiểu thuyết phát hành với tên Đấu trường sinh tử.

Theo Variety, năm 2015, Collins từng muốn kết thúc bộ truyện sau Mockingjay (2010), nói đã đến lúc "chuyển sang những vùng đất khác". Nhưng bốn năm sau, tác giả gây chú ý khi tiết lộ đang viết The Ballad of Songbirds and Snakes. Tiểu thuyết phát hành vào năm 2020, lấy bối cảnh 64 năm trước cuốn sách đầu tiên.

Cảnh hành động trong 'The Hunger Games' Cảnh hành động trong "The Hunger Games". Video: Lionsgate

Loạt phim chuyển thể từ bộ sách ăn khách lần đầu ra mắt tại Mỹ và nhiều thị trường quốc tế năm 2012, phần đầu đạt doanh thu toàn cầu gần 700 triệu USD nhưng bị cấm chiếu ở Việt Nam do có nội dung không phù hợp.

Theo Numbers, The Hunger Games là loạt phim có doanh thu cao thứ 20 mọi thời, mang về 3,3 tỷ USD cho hãng Lionsgate. Jennifer Lawrence - đóng nữ anh hùng Katniss Everdeen - trở thành cái tên gây sốt làng điện ảnh Hollywood. Các diễn viên nổi bật khác gồm Philip Seymour Hoffman, Josh Hutcherson, Stanley Tucci và Donald Sutherland.

Quế Chi (theo Variety)