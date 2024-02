Sao 'American Born Chinese' đóng Karate Kid bản mới

Ben Wang - diễn viên phim "American Born Chinese" - giành được vai diễn trong dự án "Karate Kid", đóng cùng Thành Long và Ralph Macchio.

Theo Hollywood Reporter, hôm 12/2, nhà sản xuất Karate Kid chọn Ben Wang thủ vai chính trong tác phẩm. Trước đó, êkíp tìm kiếm diễn viên mới trên toàn cầu, nhận được hàng nghìn video dự thi.

Nhà sản xuất thông báo Ben Wang là diễn viên chính "Karate Kid". Ảnh: Instagram Karate Kid Movie

Một nguồn tin từ hãng phim cho biết Wang có buổi thử vai thành công, cho thấy "mối liên hệ sâu sắc" với nhân vật. Diễn viên thông thạo tiếng Quan Thoại, biết nhiều loại hình võ thuật như karate, kung fu, gumdo, kempo và taekwondo. Một số kỹ năng đó đã được Wang thể hiện trên American Born Chinese, series chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa giả tưởng dành cho lứa tuổi mới lớn của Gene Luen Yang, có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh.

Ben Wang, 24 tuổi, sinh tại Trung Quốc và di cư sang Mỹ năm sáu tuổi. Anh nổi tiếng với vai Jin Wang trong American Born Chinese - học sinh cấp hai vô tình cuốn vào những trận chiến trong thần thoại Trung Hoa. Ngoài diễn xuất, Wang còn làm đạo diễn, biên kịch phim ngắn.

Trailer 'American Born Chinese' Trailer "American Born Chinese". Nhân vật của Ben Wang xuất hiện từ giây thứ hai. Video: Disney+

Hiện nội dung chi tiết của Karate Kid vẫn chưa được tiết lộ. Câu chuyện lấy bối cảnh ở bờ Đông nước Mỹ, kể về một thiếu niên đến từ Trung Quốc, người tìm cảm hứng sống thông qua võ thuật. Tác phẩm do Jonathan Entwistle, nổi tiếng với series I'm Not Okay with This (2020), đạo diễn. Rob Lieber - biên kịch Peter Rabbit (2018) - viết kịch bản.

Thành Long và Ralph Macchio - từng tham gia thương hiệu The Karate Kid - cũng góp mặt trong phim. Macchio xuất hiện trong The Karate Kid (1984), thủ vai chính Daniel LaRusso, 15 tuổi. Khi Daniel bị một nhóm người bắt nạt, người giúp việc căn hộ - ông Miyagi (Pat Morita) - can thiệp và đánh trả. Sau đó, Daniel nhờ ông Miyagi dạy karate cho mình.

Macchio còn đóng The Karate Kid Part II (1986) và The Karate Kid Part III ba năm sau đó. Năm 2010, Thành Long tham gia The Karate Kid của đạo diễn Harald Zwart.

Thành Long và Ralph Macchio tìm diễn viên phần mới 'Karate Kid' Thành Long và Ralph Macchio tìm diễn viên cho phần mới "Karate Kid" hồi tháng 11/2023. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 13/12. Video: Sony Pictures

Theo Variety, thương hiệu thu hơn 618 triệu USD toàn cầu, khiến nhà sản xuất tiếp tục tạo ra series Cobra Kai (2018-2024), nhận chín đề cử Emmy.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter, Variety)