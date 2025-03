Ralph Fiennes - 'ông hoàng' vai phản diện

Tài tử Ralph Fiennes gắn bó điện ảnh hơn ba thập niên, nổi tiếng toàn cầu khi đóng Chúa tể Voldemort trong loạt phim "Harry Porter".

Sau hai lần đề cử Oscar, Fiennes tái xuất đường đua với vai Hồng y Thomas Lawrence trong Conclave (2024) nhưng không chiến thắng. Vai diễn của ông vẫn để lại ấn tượng nhờ sự giằng xé tâm lý, phải lựa chọn trung thành với Giáo hội hay chạy theo toan tính cá nhân.

Tác phẩm mang màu sắc chính trị, về cuộc tranh đấu quyền lực và những bí mật trong việc bầu chọn Giáo hoàng. Nhân vật của ông xếp thứ hai trong hệ thống cấp bậc của Vatican, chỉ sau Giáo hoàng. Ông phải đối mặt những quyết định khó khăn, đứng giữa âm mưu và lợi ích cá nhân của các Hồng y khác. Theo tạp chí Time, với vai Lawrence, Fiennes chứng minh tài năng trong việc hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu.

Trailer 'Conclave' Trailer "Conclave". Video: Focus Features

Trước khi tỏa sáng trong Conclave, Fiennes để lại dấu ấn với nhiều vai phản diện. Năm 1993, ông gây chú ý với giới chuyên môn khi đảm nhận vai Amon Goth, viên chỉ huy trại tập trung Đức Quốc xã ở phim Schindler's List của đạo diễn Steven Spielberg. Vai diễn này giúp ông nhận đề cử Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc và giành một giải BAFTA. Viện Phim Mỹ (AFI) bình chọn Amon Goth là một trong 50 nhân vật phản diện vĩ đại nhất.

Tuy nhiên, vai diễn tạo nên tiếng vang cho Fiennes phải kể đến Chúa tể Voldemort - kẻ thù không đội trời chung của Harry Potter - trong loạt phim dựa trên tiểu thuyết của J. K. Rowling. Nhân vật có sức mạnh vô song, mang tư tưởng cực đoan, sẵn sàng thao túng bất kỳ ai. Hình ảnh Voldemort trong bộ phim được khắc họa qua lớp hóa trang đặc biệt: Đầu trọc, mất mũi, thân hình gầy gò và đôi mắt lạnh lẽo, gây ám ảnh cho khán giả. Ngoài ra, ông ghi dấu trong một số tác phẩm nổi tiếng như The Constant Gardener (2005), The Grand Budapest Hotel (2014), The Menu (2022).

Ralph Fiennes vai Voldemort trong Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2 Ralph Fiennes vào vai Voldemort trong "Harry Potter và Bảo bối Tử thần - phần 2". Video: Warner Bros.

Trước khi tỏa sáng trên màn bạc, Ralph Fiennes là ngôi sao sân khấu kịch Shakespeare. Kinh nghiệm này giúp ông trau dồi diễn xuất để chinh phục màn ảnh rộng. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1990 với phim A Dangerous Man: Lawrence After Arabia. Năm 1992, ông đóng Heathcliff trong Wuthering Heights (Đồi gió hú) cùng minh tinh Pháp Juliette Binoche.

Bốn năm sau, ông tiếp tục khẳng định thực lực trong The English Patient (1996) với vai Almásy - người có vẻ ngoài lạnh lùng bị giằng xé giữa tình yêu với Katharine Clifton (Kristin Scott Thomas đóng) và những đau thương trong chiến tranh. Tác phẩm đoạt chín giải Oscar, mang về một đề cử cho Fiennes.

Với ông, diễn xuất như một môn thể thao quần vợt, vì phải linh hoạt ứng biến cùng bạn diễn, đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, theo National Catholic Reporter. Trong các cảnh tranh luận với Stanley Tucci (thủ vai Hồng y Bellini) ở Conclave, Fiennes nhiều lần tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp về cảm xúc giữa hai nhân vật. Cả hai dựa vào bản năng để diễn xuất, sự tương tác này khiến mỗi lần quay khác nhau.

Ngoài đọc kịch bản, ông nghiên cứu về lịch sử Giáo hội Công giáo, những truyền thống, nghi lễ và vai trò của các Hồng y trong hệ thống của Vatican. Vai diễn này đòi hỏi diễn viên đào sâu thế giới nội tâm trước khi quay phim.

Tài tử còn thể hiện khả năng diễn xuất trong nhiều thể loại như lãng mạn, hành động, tội phạm. Tạp chí Empire nhận xét chính sự linh hoạt và khả năng biến hóa tài tình giúp Fiennes luôn giữ được sự tươi mới, ghi dấu ấn với người xem. Cây bút Dan Buffa bình luận: "Ralph Fiennes thường xuyên đem đến những tác phẩm xuất sắc, tựa như nước rót vào ly. Diễn xuất của ông luôn đạt đến độ hoàn hảo, chinh phục người xem khó tính". Năm nay, ngoài góp mặt trong Conclave, ông được giới chuyên môn đánh giá cao khi thủ vai anh hùng Odyssey ở phim The Return.

Ralph Fiennes trong phim "Maid In Manhattan" (2002). Ảnh: Columbia Pictures

Dù thăng hoa trên con đường diễn xuất, đời tư của Ralph Fiennes nhiều ồn ào. Ông hẹn hò diễn viên Alex Kingston 10 năm trước khi kết hôn năm 1993. Bốn năm sau, cả hai ly hôn khi ông ngoại tình Francesca Annis. Trải qua 11 năm bên nhau, ông chia tay Annis để đến với người tình - ca sĩ Romania Cornelia Crisan.

Năm 2007, Fiennes vướng vào vụ bê bối khi "vụng trộm" với một tiếp viên hàng không của hãng Qantas trên chuyến bay từ Darwin (Australia) đến Mumbai (Ấn Độ). Hãng Qantas sau đó chấm dứt hợp đồng lao động của tiếp viên này. Sự việc từng được nhắc đến trong chương trình truyền hình hài kịch của Australia tên Comedy Inc.

Trà Minh