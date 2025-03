'A Real Pain' - nỗi đau từ quá khứ

"A Real Pain" - đề cử Kịch bản gốc xuất sắc Oscar 2025 - gợi suy ngẫm về mâu thuẫn gia đình qua chuyến về quê của hai anh em.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim do Jesse Eisenberg đạo diễn kiêm đóng chính, về hai anh em họ người Mỹ gốc Do Thái - David và Benji (Kieran Culkin thủ vai) - thực hiện chuyến đi vòng quanh Ba Lan để tưởng nhớ người bà. Ngay từ đầu, hành trình này không chỉ là sự khám phá quá khứ mà buộc họ đối diện góc khuất trong tâm hồn mỗi người.

Sự đối lập là thứ tồn đọng trong mối quan hệ của họ. David sống nguyên tắc, có trật tự, còn Benji bốc đồng, bất cần và mang trong mình nhiều vết thương lòng. Sự khác biệt này dẫn đến những xung đột giữa hai anh em.

Tác phẩm tiếp nối chủ đề về sự xa cách của con người, đào sâu căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình sau When You Finish Saving the World (2022) của Eisenberg. Trái với phong cách hài kịch có phần thô lỗ trong tác phẩm đầu tay, đạo diễn lựa chọn lối kể chuyện tinh tế hơn. Theo Variety, Eisenberg không đi theo lối mòn phơi bày nỗi đau của nhân vật một cách lộ liễu, mà để nó len lỏi vào từng đoạn hội thoại, ánh mắt, khoảng lặng kéo dài giữa hai nhân vật chính.

Điểm sáng của kịch bản nằm ở cách Eisenberg viết lời thoại. Thay vì tạo ra những xung đột lớn, anh để cho họ bộc lộ sự tổn thương qua những cuộc trò chuyện. Các góc quay trong A Real Pain có xu hướng phục vụ cho việc khai thác sự thân mật và gần gũi. Êkíp sử dụng nhiều cảnh cận đặc tả để cho thấy chiều sâu tâm lý và cảm xúc của hai anh em. Những khung hình thường tập trung vào biểu cảm khuôn mặt của Benji và David, giúp khán giả cảm nhận sự đối lập tính cách giữa họ.

Một trong những chi tiết nổi bật được đạo diễn đặt ở phân cảnh cuối để lột tả sự cô độc của nhân vật: Trong sân bay, Benji lọt thỏm giữa không gian rộng lớn sau khi kết thúc chuyến đi. Qua đó, đạo diễn gợi suy ngẫm cho người xem: Liệu tâm hồn Benji đã hoàn toàn chữa lành, hay nỗi cô đơn vẫn còn tồn đọng trong tâm trí anh?

Kieran Culkin (trái) và Jesse Eisenberg trong phim "A Real Pain". Ảnh: Searchlight Pictures

Tác phẩm nhận lời khen từ giới chuyên môn, nhiều người khen cách khai thác câu chuyện và diễn xuất. Trang Seattle Refined viết: "Kịch bản có chiều sâu, kết hợp giữa bi kịch trong quá khứ và trớ trêu của hiện tại, làm nên câu chuyện hấp dẫn và thú vị".

Nhiều nhà phê bình nói thích thú với sự kết hợp của hai nam chính. Trong đó, tạp chí Time nhận xét: "Họ đấu khẩu và lăn lộn như mèo con chơi với một quả bóng". Tài tử Kieran Culkin nổi bật ở nhiều cảnh chuyển biến cảm xúc, hài hước bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối.

Trên IndieWire, Jesse Eisenberg đánh giá cao màn thể hiện của bạn diễn. "Culkin có lối diễn tự phát, không tuân theo kịch bản. Đoàn phim phải từ bỏ một số chi tiết trong kịch bản để nương theo lối diễn của anh ấy", đạo diễn nói.

Kieran Culkin được khen diễn xuất khi đóng "A Real Pain". Ảnh: Searchlight Pictures

Tuy nhiên, phim mắc một số điểm trừ. Các nhân vật phụ đóng vai trò hỗ trợ, chưa được khai thác triệt để, điển hình nhân vật hướng dẫn viên James. Theo cây bút Erik Lundegaard, diễn xuất của Eisenberg trong một số phân cảnh khiến khán giả cảm thấy chưa trọn vẹn.

A Real Pain lấy cảm hứng từ truyện ngắn do Eisenberg sáng tác năm 2017, về những người bạn mâu thuẫn khi đi đến Mông Cổ. Theo Guardian, anh viết truyện sau chuyến đi cùng vợ đến đây. Lúc có ý tưởng làm phim dựa trên câu chuyện, anh quyết định chuyển bối cảnh sang Ba Lan. Trước Oscar, phim nhận hai giải BAFTA, bốn giải Quả Cầu Vàng 2025.

Kim Ngân