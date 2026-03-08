Kịch bản nào để Việt Nam vào tứ kết Asian Cup nữ 2026?

Nếu không thua Nhật Bản ở lượt cuối bảng C, Việt Nam chắc chắn có vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Nhưng ngay cả khi thất bại, cơ hội cũng chưa hết với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Giải đấu ở Australia gồm 12 đội chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết. Tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng, đá luân lưu (nếu hai đội liên quan gặp nhau ở lượt cuối), điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

Lượt trận thứ hai vừa kết thúc vào tối 7/3 đã xác định bốn đội chắc chắn vào tứ kết, gồm Hàn Quốc, Australia (bảng A), Triều Tiên, Trung Quốc (B), sau hai trận toàn thắng. Riêng bảng C, có Việt Nam, phải chờ đến lượt cuối vào ngày 10/3 mới rõ cục diện.

Việt Nam thua Đài Loan 0-1 ở lượt hai bảng C Asian Cup nữ 2026 trên sân Perth Rectangular ở Australia, ngày 7/3/2026. Ảnh: AFC

Nhật Bản dẫn đầu với 6 điểm, sau khi thắng Ấn Độ 11-0 - đậm nhất từ đầu giải. Việt Nam có ba điểm như Đài Loan, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 0-1). Ấn Độ chưa giành điểm, đứng cuối.

Việt Nam chỉ cần không thua Nhật Bản ở lượt cuối là chắc chắn đi tiếp, ít nhất là suất cho đội đứng thứ ba, với bốn điểm. Trong khi đó, Philippines, Iran (A) và Uzbekistan, Bangladesh (B) chỉ có thể giành tối đa ba điểm.

Trường hợp thua Nhật Bản, Việt Nam phải chờ kết quả trận Ấn Độ gặp Đài Loan. Nếu Ấn Độ thắng, ba đội có cùng ba điểm và phải xét đến hiệu số đối đầu. Sau hai lượt đấu, Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 nhưng thua Đài Loan 0-1. Nếu Đài Loan thắng hoặc hòa hoặc thua Ấn Độ cách biệt hai bàn, Việt Nam chắc chắn đứng thứ ba. Muốn vào tứ kết, đội phải có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn đội đứng thứ ba ở bảng A và B.

Nếu Ấn Độ thắng cách biệt một bàn, ba đội có cùng hiệu số 0. Với tỷ số 1-0, Đài Loan xếp cuối do kém số bàn thắng (1 so với 2). Vị trí của Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục xét đến hiệu số đối đầu giữa hai đội. Khi ấy, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng C nhờ thắng đối thủ 2-1.

Nếu tỷ số là 2-1 trở lên, Việt Nam sẽ xếp cuối và bị loại. Tỷ số 2-1 giúp Ấn Độ đứng nhì bảng nhờ ghi ba bàn. Việt Nam, Đài Loan có cùng hiệu số 0 và số bàn 2, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp cuối do thua đối thủ này. Nếu tỷ số là 3-2, Việt Nam đứng cuối do kém số bàn thắng với hai đối thủ (2 so với 3).

Trường hợp thắng Nhật Bản, Việt Nam sẽ đứng đầu nếu Đài Loan không thắng Ấn Độ. Còn nếu Đài Loan thắng, ba đội sẽ tiếp tục xét đến hiệu số đối đầu.

Tuy nhiên, trường hợp này khó khả thi khi xét đến trình độ chênh lệch giữa hai đội. Từ đầu giải, 5 đội tuyển mạnh nhất của LĐBĐ châu Á là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia đã ghi tổng cộng 37 bàn và chưa thủng lưới.

Nếu vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba, Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng A, là Hàn Quốc hoặc Australia. Cửa thắng rất thấp, nhưng đội tuyển sẽ được vào nhánh đấu dễ thở ở play-off, với các đối thủ có thể là Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Hiếu Lương