Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

AustraliaTiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.

*Ghi bàn: Vạn Sự 31’, 90+4’ - Nongrum 52’

Trong bảng đấu có đối thủ mạnh vượt trội Nhật Bản, Việt Nam gần như chỉ có khả năng tranh chấp vị trí thứ hai với Ấn Độ và Đài Loan.

Vì vậy, mục tiêu của HLV Mai Đức Chung và các học trò ở trận đấu trên sân Perth Rectangular hôm nay không gì khác ngoài ba điểm. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, với đầu tàu là đội trưởng Huỳnh Như, được tung vào sân ngay từ đầu, bên cạnh những Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vạn Sự hay Nguyễn Bích Thùy.

Ngân Thị Vạn Sự (21) mừng bàn mở tỷ số trước Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên bảng C Asian Cup nữ 2026, tối 3/4. Ảnh: AFC

Sau những phút đầu tìm nhịp, Việt Nam dần tạo ra cơ hội. Phút 14, Bích Thùy sút xa đập xà ngang. Một phút sau, Huỳnh Như sút cận thành ở góc hẹp không thắng được thủ thành Elangbam Panthoi Chanu. Phút 17, tiền đạo 34 tuổi chọc khe để Bích Thùy thoát xuống dứt điểm, nhưng Chanu băng ra bắt bóng. Đến phút 30, nỗ lực của Việt Nam được đền đáp. Từ một pha dàn xếp tấn công, Bích Thùy phá bẫy việt vị, làm tường để Thái Thị Thảo chọc khe cho Vạn Sự băng xuống cứa lòng vào góc cao. Đây là bàn thứ 12 của cầu thủ 24 tuổi sau 24 trận cho đội tuyển.

Ấn Độ chơi không sắc sảo, chủ yếu tập trung phòng ngự, nhưng không hoàn toàn lép vế. Phút 41, đội bóng Nam Á đưa ra lời cảnh báo, khi Pyari Xaxa thoát vào vòng cấm, đối diện thủ môn Kim Thanh. Sau nhịp đầu bị cản phá, tiền đạo số 10 có cơ hội trước khung thành trống, nhưng sút vọt xà.

Vài phút sau, Cù Thị Huỳnh Như chọc khe để đàn chị cùng tên thoát xuống, đối diện thủ môn Chanu. Tuy nhiên, pha xử lý lập bập của tiền đạo 34 tuổi để bóng trôi vào tay chốt chặn cuối cùng của Ấn Độ.

Đầu hiệp hai, Phạm Hải Yến được tung vào thay Huỳnh Như, và lập tức tạo dấu ấn. Từ pha thoát xuống và chuyền vào của cô, bóng đến tay thủ môn Chanu, trước khi vuột ra. Thái Thị Thảo chớp cơ hội sút tung lưới Ấn Độ. Tuy nhiên, VAR vào cuộc, dẫn đến việc bàn thắng bị hủy vì Thái Thảo đã việt vị.

Khi mọi chuyện đang thuận lợi, Việt Nam bỗng nhận trái đắng. Pha phá bóng không tốt từ giữa sân của Dương Thị Vân vô tình thành kiến tạo để tiền đạo Sanfida Nongrum đối diện thủ môn Kim Thanh rồi sút quyết đoán gỡ hòa cho Ấn Độ.

Trong khi Việt Nam có độ tuổi trung bình cao nhất giải (27,8), Ấn Độ sở hữu đội hình trẻ thứ tư (24,2). Họ có một số cầu thủ thi đấu ở châu Phi, sở hữu thể hình thể lực tốt. Để chuẩn bị cho giải này, Ấn Độ đã tập huấn kéo dài, trong đó có một tháng tại Australia và chạm trán nhiều đối thủ mạnh. Càng chơi, các cầu thủ Ấn Độ càng phát huy được ưu thế tốc độ và sức lực, khiến Việt Nam vất vả chống đỡ.

Huỳnh Như bất lực trước sức mạnh của cầu thủ Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên bảng C Asian Cup nữ 2026, tối 3/4.

Nhận thấy tuyến giữa xuống sức, HLV Mai Đức Chung rút Dương Thị Vân và Thái Thị Thảo ra sân, tung vào Hải Linh và Vũ Thị Hoa. Nhờ đó, Việt Nam dần giành lại thế chủ động, tạo được các cơ hội rõ ràng hơn.

Phút 76, Vạn Sư tả xung hữu đột, loại bỏ nhiều chốt chặn nhưng sút trúng thủ môn Chanu. Đến phút 84, Vũ Thị Hoa rướn người sút bóng khi đối mặt Chanu nhưng vọt xà. Khi hiệp hai đi vào những phút bù cuối cùng, khoảnh khắc ngôi sao của Vạn Sự giúp Việt Nam giành trọn ba điểm. Từ nỗ lực thoát xuống cánh trái, Vũ Thị Hoa căng ngang vào trong để Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 sút chân trái vào giữa khung thành, ấn định chiến thắng 2-1 trong niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện và hàng trăm khán giả Việt Nam trên sân Perth Rectangular.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ Việt Nam không còn sức ăn mừng. Còn ngoài sân, HLV Mai Đức Chung nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ông có thể đã kỳ vọng vào một chiến thắng dễ dàng hơn trước đối thủ kém 31 bậc.

Với chiến thắng này, Việt Nam xếp thứ hai sau Nhật Bản, đội trước đó thắng Đài Loan 2-0. 13h ngày 7/3, Việt Nam gặp Đài Loan.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Việt Nam ở bảng C diễn ra tại thành phố Perth, lần lượt đối đầu Ấn Độ (4/3), Đài Loan (7/3) và Nhật Bản (10/3).

Đội hình ra sân

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Duyên, Diễm My, Dương Thị Vân, Thu Thảo, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Vạn Sự, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy.

Ấn Độ: Panthoi Chanu, Sweety, Hemam, Sangita, Guguloth, Sanju, Pyrari, Dangmei, Nirmala, Martina, Manisha.

Đức Đồng