Nhật Bản thắng hủy diệt trước khi đấu Việt Nam ở Asian Cup nữ 2026

AustraliaNhật Bản đè bẹp Ấn Độ 11-0 ở lượt hai bảng C chiều 7/3, ở giải vô địch nữ châu Á 2026.

Trước Ấn Độ bị đánh giá yếu nhất bảng, Nhật Bản vẫn tung vào đội hình mạnh nhất. Trong hiệp một, họ dẫn trước 5-0. Sang hiệp hai, dù tận dụng hết cả năm lần thay người để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, Nhật Bản vẫn chơi trên cơ. Họ tạo vô số cơ hội và ghi thêm sáu bàn. Hinata Miyazawa và Riko Ueki mỗi người lập hat-trick, còn Yui Hasegawa, Kiko Seike lập cú đúp và Maya Hijikata ghi bàn còn lại.

Nhật Bản (áo trắng) dễ dàng đánh bại Ấn Độ ở lượt hai bảng C ở giải vô địch nữ châu Á 2026. Ảnh: AFC

11-0 là tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải sau hai lượt trận. Còn kỷ lục trong lịch sử giải đấu là chiến thắng 18-0 của Australia trước Indonesia năm 2022, bên cạnh trận Trung Quốc thắng Uzbekistan 16–0 (1990), Triều Tiên thắng Singapore 15–0 (2006), Nhật Bản thắng Uzbekistan 14–0 (2018).

Chiến thắng hủy diệt giúp Nhật Bản sớm đoạt vé vào tứ kết, đồng thời gây nhiều lo lắng cho Việt Nam. Các cầu thủ từ xứ mặt trời mọc thể hiện lối chơi thanh thoát, phối hợp ăn ý tạo ra các pha ghi bàn đa dạng. Ngoài ra, từ cầu thủ đá chính đến dự bị của họ đều không có dấu hiệu nương chân dù thắng với tỷ số đậm.

Do mới có ba điểm sau hai lượt trận, Việt Nam cần một kết quả tốt để cạnh tranh một trong hai suất đi tiếp cho vị trí thứ ba có thành tích tốt.

Hiện, đội bóng của HLV Mai Đức đang đứng đầu trong cuộc đua tranh vé vớt. Tuy nhiên, hai đối thủ cạnh tranh là Philippines và Uzbekistan đều có lịch thi đấu thuận lợi ở lượt cuối. Trong khi Philippines gặp Iran, Uzbekistan chỉ phải đối đầu Bangladesh.

Thứ tự nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất TT Bảng Đội T H B BT BB HS Điểm 1 C Việt Nam 1 0 1 2 2 0 3 2 A Philippines 0 0 2 0 4 -4 0 3 B Uzbekistan 0 0 2 0 6 -6 0

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đức Đồng