Việt Nam rơi vào thế nguy hiểm ở Asian Cup nữ 2026

AustraliaThua Đài Loan 0-1, Việt Nam gặp khó trong cuộc đua tranh vé vào tứ kết VCK giải vô địch nữ châu Á 2026.

* Ghi bàn: Su Yu Hsuan 26'

HLV Mai Đức Chung chỉ đổi một vị trí đá chính so với trận ra quân thắng Ấn Độ, khi xếp Hải Yến thay Huỳnh Như đá tiền đạo. Với 7 cầu thủ trên 30 tuổi và 4 cầu thủ trên 20, cùng thi đấu ở khung 13h theo giờ địa phương, dưới nhiệt độ 38 độ, Việt Nam lép vế trước sức trẻ của Đài Loan. Đối thủ cầm bóng, giữ nhịp và nhiều lúc tăng tốc xâm nhập vòng cấm Việt Nam, nhưng đều thiếu chính xác ở hai cú dứt điểm đầu tiên.

Do không cầm được bóng, Việt Nam lùi sâu chịu trận trong 20 phút đầu. Phải đến phút 21, các cô gái áo đỏ mới lần đầu đưa được bóng vào vòng cấm với cú chạm nhẹ của Vạn Sự, và thủ môn đối phương dễ dàng ôm bóng.

Trần Thị Duyên vất vả chống đỡ các đợt lên bóng của cầu thủ Đài Loan ở lượt thứ hai bảng C VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, trưa nay 7/3. Ảnh: AFC

Ở trận thua Nhật Bản 0-2, Đài Loan chủ yếu phòng ngự với số đông. Nhưng hôm nay, họ tấn công đa dạng từ hai cánh lẫn trung lộ. Phút 26, từ một tình huống xé nách xuống biên trái rồi tạt vào vòng cấm, Hsu Yi Yun khéo léo che bóng rồi xoay người trả ngược cho Matsunaga lốp qua tay thủ môn Kim Thanh. Bóng tìm đến xà ngang rồi bật ra, nhưng Su Yu Hsuan kịp ập vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số.

Việt Nam kháng cự yếu ớt sau bàn thua. Thanh Nhã - cầu thủ khỏe nhất đội - được mệnh danh là "cơn lốc đường biên" nhưng cũng cảm thấy sốc nhiệt. Tiền vệ 24 tuổi thường xuyên phải uống nước và ít có những pha lên bóng nguy hiểm. Tiền vệ Dương Thị Vân thì bị căng cơ, phải nhờ các bác sĩ chăm sóc. Cơ hội duy nhất để Việt Nam có thể ghi bàn đến ở phút 29. Nhưng ở thế trống trải trong vòng cấm sau đường chuyền tốt của Hải Yến, Trần Thị Duyên lại sút chệch khung thành.

Về cuối hiệp một, thủ môn Kim Thanh phản xạ xuất sắc cứu thua từ cú sút trực diện của Wu Kai Chang. Bóng đi căng, khiến thủ môn số một của Việt Nam phải mất đến hai nhịp để ôm gọn bóng.

Nếu thua, Việt Nam sẽ gặp khó trong việc giành vé vào tứ kết. Vì thế, HLV Mai Đức Chung điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai, đưa Huỳnh Như, Hải Linh vào sân. Từ lúc này, đội giành lại được thế trận, gây nhiều sức ép, đẩy đối phương lùi sâu.

Phút 67, Thái Thảo căng ngang vào vòng cấm để Bích Thùy kết thúc căng. Bóng chạm tay hậu vệ Đài Loan đổi hướng. Việt Nam đòi phạt đền nhưng VAR không vào cuộc. Ngay sau đó, thủ môn Kim Thanh băng ra phá bóng rồi nằm sân đau đớn, cầu thủ Đài Loan tấn công khi khung thành bỏ trống nhưng trọng tài cắt còi để bác sĩ vào sân chăm sóc. HLV Đài Loan phản ứng gay gắt, vì nếu không bị thổi còi, Đài Loan có cơ hội rất tốt để nới cách biệt.

Những phút cuối trận, Việt Nam dồn toàn lực tấn công và cơ hội đến với Ngọc Minh Chuyên ở phút 90. Nhưng cô lại trượt trụ, sút hỏng ở cự ly gần. Đến phút 90+7, Minh Chuyên ngã trong vòng cấm, VAR vào cuộc nhưng không có phạt đền cho Việt Nam.

Thua 0-1, Việt Nam rơi xuống thứ ba bảng C nhưng vẫn đứng đầu nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất qua hai lượt trận. Tuy nhiên, ở lượt cuối, Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 10/3, và nếu thua đậm, thầy trò ông Mai Đức Chung nguy cơ chia tay giải sớm.

Trung vệ Diễm My trong nỗ lực phòng ngự trước cầu thủ Đài Loan ở lượt thứ hai bảng C VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, trưa nay 7/3. Ảnh: AFC

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. 4 đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên (Trúc Hương 80'), Thu Thảo, Dương Thị Vân (Hải Linh 46'), Thanh Nhã (Minh Chuyên 90'), Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy (Nguyễn Thị Hoa 80'), Vạn Sự, Hải Yến (Huỳnh Như 46').

Đài Loan: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Saki Matsunaga, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Yu Chin

Đức Đồng