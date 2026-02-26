Kia Sportage đuối sức trong cuộc đua doanh số CUV cỡ C

Khi Outlander khai tử, Sportage bán chậm nhất phân khúc và chưa có dấu hiệu cải thiện đầu 2026.

Tháng 1, Kia Sportage bán 184 xe, giảm 33% so với tháng trước đó. Mức giảm này chỉ xếp sau Mitsubishi Destinator (giảm 65%). Tân binh của Mitsubishi giảm doanh số do nguồn cung chưa đủ, cộng thêm lượng bán cao ở tháng 12/2025 vì trả các đơn cộng dồn đặt trước. Trong khi sản phẩm của Kia là cái tên quen mặt, bán từ tháng 6/2022.

Không có nâng cấp về phom dáng lẫn trang bị sau nhiều năm, sức hút của Kia Sportage phai nhạt dần. Cùng được phân phối bởi Thaco, giá Sportage ngang ngửa Mazda CX-5 và cùng lắp ráp trong nước.

Theo các chuyên gia bán hàng, khi không có chênh lệch nhiều về giá, người dùng có xu hướng ưu tiên xe Nhật hơn xe Hàn khi trang bị và công nghệ an toàn tương đương. Phom dáng Sportage ở thế hệ hiện tại nhiều cắt xẻ, cá tính, không được lòng số đông.

Sportage tại khuôn viên nhà máy Kia ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Ảnh: Thaco

Sau khi Mitsubishi Outlander rút khỏi thị trường, Kia Sportage thay vị trí bán chậm nhất phân khúc. Sự suy giảm đều về doanh số của hầu hết sản phẩm là nguyên nhân khiến tình hình kinh doanh của Kia gặp khó trong 3 năm trở lại đây tại Việt Nam.

Trong tháng đầu 2026, Honda CR-V là mẫu xe duy nhất tăng trưởng doanh số (5%) khi toàn phân khúc giảm 27,5%, so với tháng 12/2025, tương đương 7.502 xe bán ra. Nguồn cung tốt hơn so với tháng cuối 2025 xả hàng chờ bản mới lắp ráp trong nước là nguyên nhân cho sự khởi sắc của CR-V.

Ở nhóm đầu phân khúc, Mazda CX-5 vẫn ở thế áp đảo phần còn lại. Mức bán hơn 2.000 xe của CX-5 bỏ xa Ford Territory, Hyundai Tucson. Trong đó, mẫu xe của Mazda chiếm 28% tổng lượng bán ra của phân khúc.

Ở 2025, doanh số toàn phân khúc CUV cỡ C 2025 đạt 60.057 xe, tăng 47,7% so với 2024, chủ yếu nhờ sự xuất hiện của những cái tên mới như VF 7, Destinator hay tăng trưởng cao của Territory. Nếu xét riêng mảng xe động cơ đốt trong, doanh số đạt 50.404 xe, tăng gần 24% so với 2024.

Nhóm xe này còn có một số cái tên như Jaecoo J7, Haval H6, Skoda Karoq... nhưng các hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung