Kia K3 thống trị phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam

Vượt nhiều đối thủ Nhật như Honda Civic, Toyota Altis, Mazda3, mẫu xe Hàn Quốc bán chạy nhất phân khúc, đạt 7.930 xe sau 7 tháng.

Trong gần 3 năm trở lại đây, Kia K3 (trước tháng 9/2021 tên Cerato) thống trị doanh số nhóm sedan cỡ C tại Việt Nam. Lượng bán của K3 chiếm hơn 40% thị phần phân khúc.

Sau 7 tháng đầu 2022, Kia K3 bán 7.930 xe, tiếp tục là mẫu xe cỡ C gầm thấp được người Việt ưa chuộng nhất. K3 và Mazda3 cùng được lắp ráp và phân phối bởi Trường Hải (Thaco). Hai mẫu xe này bán tổng cộng 13.653 xe, tương đương thị phần 74,5%, giúp Thaco thâu tóm phân khúc này.

Không kể mẫu xe thương hiệu Anh, MG5 với doanh số thấp, Kia K3 giá 559-764 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc. K3 có 5 phiên bản, cũng đa dạng lựa chọn nhất so với các đối thủ.

Lợi thế về giá và nhiều lựa chọn là hai yếu tố chính giúp K3 tiếp cận được khách hàng số đông trong phân khúc. Mẫu xe của Kia không nhiều công nghệ an toàn như các đối thủ Nhật nhưng bù lại bằng cách bồi đắp các tính năng, option để hướng đến nhóm người mua trẻ thích tiện nghi.

Kia K3 tại khuôn viên nhà máy của Thaco ở Quảng Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Cách tiếp cận và định hướng sản phẩm của Hyundai Elantra phần nào tương đồng Kia K3. Hai mẫu xe Hàn định giá thấp hơn các đối thủ Nhật một bậc, ưu tiên tiện nghi. Nếu xét về xuất xứ thương hiệu, doanh số của xe Hàn (2 mẫu) đạt 9.293 xe, lớn hơn xe Nhật (3 mẫu) - 9.021 xe.

Toyota Altis, Honda Civic cùng Mazda3 sở hữu nhiều công nghệ an toàn nhất, giá bán cũng tách biệt so với hai đối thủ Hàn. Nhận thấy xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang xe gầm cao, doanh số phân khúc sedan cỡ C giảm dần, Toyota và Honda chuyển sang nhập khẩu hai mẫu này để tận dụng thuế nhập khẩu 0%.

So với các mẫu xe khác trong dải sản phẩm của hãng, Civic và Altis không đóng góp nhiều về doanh số. Doanh số dưới 2.000 xe sau 7 tháng, ít hơn gấp 3 lần các đối thủ dẫn đầu như Mazda3, K3.

Phạm Trung