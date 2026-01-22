Kia giảm hơn 20% doanh số tại Việt Nam trong 2025

Năm 2025, Kia là một trong những thương hiệu giảm doanh số nhiều nhất dù thị trường tăng trưởng 22%.

Đà giảm doanh số của Kia tiếp diễn năm thứ hai liên tiếp. Những năm trước, Kia thường xuyên nằm trong nhóm 4 thương hiệu có doanh số lớn nhất tại Việt Nam thì nay, vị trí của hãng xếp thứ 8. Năm 2025, Kia nằm trong nhóm 4 hãng giảm, cùng Mazda, Hyundai và Suzuki.

Bảng doanh số của Kia và tương quan với các đối thủ:

Năm 2025, Kia, thương hiệu lắp ráp toàn bộ sản phẩm và phân phối bởi Trường Hải bán ra 27.176 xe, giảm 21,6% so với 2024. Thứ hạng của hãng Hàn rất khác so với trước kia khi chỉ hơn nhóm các thương hiệu thuộc hàng bán chậm nhất, dựa phần nhiều vào mảng xe tải như Suzuki, Isuzu.

Trong dải sản phẩm của Kia, không một cái tên nào tăng doanh số. Hai mẫu xe chủ lực là Sonet và Seltos giảm lần lượt 19% và 4%. Sự vươn lên của xe Nhật, sức mạnh áp đảo của VinFast ở nhóm xe cỡ nhỏ, giá rẻ, thế mạnh trước đây của xe Hàn nói chung, khiến sự chú ý dành cho bộ đôi này không còn như trước. Chưa kể các đối thủ Trung Quốc đổ bộ ngày càng nhiều, làm phân tán nhu cầu ở những nhóm xe cho người mua lần đầu.

Ở nhóm CUV cỡ A+, Sonet lép vế hơn hẳn VF 5. Còn phân khúc CUV cỡ B, Seltos rất khó để trở lại vị thế thống trị như trước khi để VF 6 và bộ đôi đối thủ Nhật, gồm Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce bỏ cách quá xa về doanh số.

Carnival vẫn duy trì là một trong những sản phẩm ăn khách nhất của Kia, nhưng doanh số cũng giảm khá mạnh, ở mức 28% so với 2024. Carnival sở hữu kích thước lớn hơn, định vị và giá đều nhỉnh hơn nhiều Carens nhưng doanh số thậm chí cao hơn.

Nếu có mẫu xe nào đó phản chiếu sự đi xuống về doanh số của Kia thì đó là K3 (Cerato trước đây). Ở 2022, năm bán hàng kỷ lục, lần đầu tiên ngành xe vượt mốc nửa triệu chiếc, K3 bán hơn 11.400 xe, chỉ xếp sau Seltos (gần 12.400 xe) trong dải sản phẩm hãng. Năm 2025 là năm bán hàng phá kỷ lục của ngành xe Việt, vượt mốc 600.000 xe, nhưng doanh số K3 chỉ đạt 1.682 xe, giảm gần 86%.

Ở những phân khúc còn lại, Sorento, Monring, Sportage, Soluto, K5 đều không tạo được nhiều dấu ấn trước các đối thủ. Doanh số các mẫu này giảm 4-61% so với 2024.

Phạm Trung