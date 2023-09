Khu trục hạm New Zealand cập cảng TP HCM

Chuẩn đô đốc James Gilmour (giữa), Tư lệnh Liên quân New Zealand, bắt tay thượng tá Lê Anh Hoài, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, tại lễ đón.

Ông Gilmoure nhấn mạnh hoạt động lần này là "minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa New Zealand và Việt Nam". Hải quân New Zealand cam kết hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đồng thời tin tưởng nỗ lực phát triển và mở rộng quan hệ song phương sẽ góp phần duy trì an ninh khu vực.